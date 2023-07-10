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Все как у мышей. Ученые обнаружили связь аутизма и чувства удовольствия - РИА Новости, 10.07.2023
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Наука
 
07:00 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/nauka-1882735926.html
Все как у мышей. Ученые обнаружили связь аутизма и чувства удовольствия
Все как у мышей. Ученые обнаружили связь аутизма и чувства удовольствия - РИА Новости, 10.07.2023
Все как у мышей. Ученые обнаружили связь аутизма и чувства удовольствия
Впервые доказать связь между расстройствами аутистического спектра и особенностями в работе системы вознаграждения мозга удалось ученым ИЦиГ СО РАН при участии... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T07:00
2023-07-10T07:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
канада
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воз
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биология
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Впервые доказать связь между расстройствами аутистического спектра и особенностями в работе системы вознаграждения мозга удалось ученым ИЦиГ СО РАН при участии иностранных коллег. Результаты опубликованы в издании "Вавиловский журнал генетики и селекции".Согласно статистике ВОЗ, около 1% детей в мире страдают расстройствами аутистического спектра (РАС). Нарушениям этого типа может сопутствовать умственная отсталость, эпилепсия или синдром дефицита внимания и гиперактивности, а может и, напротив, очень высокий уровень интеллекта и даже таланты к определенным сферам деятельности. Интерес к РАС в мире неуклонно растет.Основные симптомы расстройств аутистического спектра (РАС) – сложности социальной коммуникации, стереотипное поведение, нестандартные реакции на внешние раздражители, частое проявление агрессии в отношении себя и окружающих и повышенное внимание к мелким деталям.Специалисты Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН) смогли экспериментально проверить гипотезу о связи аутизма с нарушениями в системе вознаграждения в мозге."Многие научные группы пытаются установить природу возникновения аутизма у человека. Однако до сих пор данное заболевание остается практически неизлечимым, а причины его возникновения до конца не понятными", – сообщил руководитель сектора криоконсервации и репродуктивных технологий ИЦиГ СО РАН Сергей Амстиславский.Система вознаграждения мозга – комплекс структур нервной системы, которые участвуют в контроле поведения. Важнейшую роль в этой системе играет нейромедиатор дофамин, при высвобождении которого человек чувствует удовлетворение.С точки зрения генетики особый интерес для изучения взаимосвязи системы вознаграждения мозга и РАС представляют генетические модели заболевания, создаваемые на мышах.В частности, одной из таких моделей является линия мышей, у которых подавлен ген Clstn2, рассказали ученые. Он ассоциирован с вербальной памятью, а также с семантическими и когнитивными характеристиками. Более того, анализ вариаций числа копий генов у людей, больных аутизмом, также выявил мутацию гена Clstn2."Мы показали, что у животных с подавленным геном Clstn2 дофаминергическая система вознаграждения отличается от условно нормальных животных. Мы изучали этот вопрос на разных генетических моделях аутизма, созданных на мышах, что позволяет говорить о высокой достоверности полученных результатов", – рассказал Амстиславский.Исследователи наблюдали за проявлениями у модельных животных так называемой социальной мотивации, то есть желания проводить время с сородичами. По словам специалистов, при РАС мотивация такого рода заметно ослабевает, что и обуславливает симптомы патологии."У самцов мышей, моделирующих РАС, была обнаружена тяга к одиночеству. В среднем мозге, в области вентрального тегметума, который является частью системы вознаграждения, у таких особей наблюдалась большая плотность дофаминовых нейронов – существенно больше, чем у мышей контрольной группы", – отметил Амстиславский.Как подчеркнули ученые, прямо переносить на человека результаты, полученные на мышах, нельзя, но благодаря полученным данным появилась возможность лучше понять природу проблемы и приблизиться к ее решению.В работе приняли участие специалисты Университета Торонто (Канада).
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навигатор абитуриента, университетская наука, канада, российская академия наук, воз, россия, биология, аутизм, здоровье - общество
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Канада, Российская академия наук, ВОЗ, Россия, биология, аутизм, Здоровье - Общество

Все как у мышей. Ученые обнаружили связь аутизма и чувства удовольствия

© iStock.com / D-KeineЛабораторная мышь
Лабораторная мышь - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© iStock.com / D-Keine
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Впервые доказать связь между расстройствами аутистического спектра и особенностями в работе системы вознаграждения мозга удалось ученым ИЦиГ СО РАН при участии иностранных коллег. Результаты опубликованы в издании "Вавиловский журнал генетики и селекции".
Согласно статистике ВОЗ, около 1% детей в мире страдают расстройствами аутистического спектра (РАС). Нарушениям этого типа может сопутствовать умственная отсталость, эпилепсия или синдром дефицита внимания и гиперактивности, а может и, напротив, очень высокий уровень интеллекта и даже таланты к определенным сферам деятельности. Интерес к РАС в мире неуклонно растет.
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Основные симптомы расстройств аутистического спектра (РАС) – сложности социальной коммуникации, стереотипное поведение, нестандартные реакции на внешние раздражители, частое проявление агрессии в отношении себя и окружающих и повышенное внимание к мелким деталям.
Специалисты Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ СО РАН) смогли экспериментально проверить гипотезу о связи аутизма с нарушениями в системе вознаграждения в мозге.
«
"Многие научные группы пытаются установить природу возникновения аутизма у человека. Однако до сих пор данное заболевание остается практически неизлечимым, а причины его возникновения до конца не понятными", – сообщил руководитель сектора криоконсервации и репродуктивных технологий ИЦиГ СО РАН Сергей Амстиславский.
© Фото : пресс-служба ИЦиГ СО РАНМыши из вивария ИЦиГ СО РАН
Мыши из вивария ИЦиГ СО РАН
Мыши из вивария ИЦиГ СО РАН
© Фото : пресс-служба ИЦиГ СО РАН
1 из 4
© Фото : пресс-служба ИЦиГ СО РАНМыши из вивария ИЦиГ СО РАН
Мыши из вивария ИЦиГ СО РАН
Мыши из вивария ИЦиГ СО РАН
© Фото : пресс-служба ИЦиГ СО РАН
2 из 4
© Фото : пресс-служба ИЦиГ СО РАНРуководитель сектора криоконсервации и репродуктивных технологий ИЦиГ СО РАН Сергей Амстиславский
Руководитель сектора криоконсервации и репродуктивных технологий ИЦиГ СО РАН Сергей Амстиславский
Руководитель сектора криоконсервации и репродуктивных технологий ИЦиГ СО РАН Сергей Амстиславский
© Фото : пресс-служба ИЦиГ СО РАН
3 из 4
© Фото : пресс-служба ИЦиГ СО РАНРуководитель сектора криоконсервации и репродуктивных технологий ИЦиГ СО РАН Сергей Амстиславский
Руководитель сектора криоконсервации и репродуктивных технологий ИЦиГ СО РАН Сергей Амстиславский
Руководитель сектора криоконсервации и репродуктивных технологий ИЦиГ СО РАН Сергей Амстиславский
© Фото : пресс-служба ИЦиГ СО РАН
4 из 4
Мыши из вивария ИЦиГ СО РАН
© Фото : пресс-служба ИЦиГ СО РАН
1 из 4
Мыши из вивария ИЦиГ СО РАН
© Фото : пресс-служба ИЦиГ СО РАН
2 из 4
Руководитель сектора криоконсервации и репродуктивных технологий ИЦиГ СО РАН Сергей Амстиславский
© Фото : пресс-служба ИЦиГ СО РАН
3 из 4
Руководитель сектора криоконсервации и репродуктивных технологий ИЦиГ СО РАН Сергей Амстиславский
© Фото : пресс-служба ИЦиГ СО РАН
4 из 4
Система вознаграждения мозга – комплекс структур нервной системы, которые участвуют в контроле поведения. Важнейшую роль в этой системе играет нейромедиатор дофамин, при высвобождении которого человек чувствует удовлетворение.
С точки зрения генетики особый интерес для изучения взаимосвязи системы вознаграждения мозга и РАС представляют генетические модели заболевания, создаваемые на мышах.
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В частности, одной из таких моделей является линия мышей, у которых подавлен ген Clstn2, рассказали ученые. Он ассоциирован с вербальной памятью, а также с семантическими и когнитивными характеристиками. Более того, анализ вариаций числа копий генов у людей, больных аутизмом, также выявил мутацию гена Clstn2.
"Мы показали, что у животных с подавленным геном Clstn2 дофаминергическая система вознаграждения отличается от условно нормальных животных. Мы изучали этот вопрос на разных генетических моделях аутизма, созданных на мышах, что позволяет говорить о высокой достоверности полученных результатов", – рассказал Амстиславский.
Исследователи наблюдали за проявлениями у модельных животных так называемой социальной мотивации, то есть желания проводить время с сородичами. По словам специалистов, при РАС мотивация такого рода заметно ослабевает, что и обуславливает симптомы патологии.
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"У самцов мышей, моделирующих РАС, была обнаружена тяга к одиночеству. В среднем мозге, в области вентрального тегметума, который является частью системы вознаграждения, у таких особей наблюдалась большая плотность дофаминовых нейронов – существенно больше, чем у мышей контрольной группы", – отметил Амстиславский.
Как подчеркнули ученые, прямо переносить на человека результаты, полученные на мышах, нельзя, но благодаря полученным данным появилась возможность лучше понять природу проблемы и приблизиться к ее решению.
В работе приняли участие специалисты Университета Торонто (Канада).
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