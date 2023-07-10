https://ria.ru/20230710/nato-1883403131.html

Киев заявил, что не согласен на гарантии безопасности без членства в НАТО

Киев заявил, что не согласен на гарантии безопасности без членства в НАТО - РИА Новости, 10.07.2023

Киев заявил, что не согласен на гарантии безопасности без членства в НАТО

Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью заявил, что Украина не согласна на гарантии безопасности как альтернативу вступления в... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T22:47

2023-07-10T22:47

2023-07-10T22:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

сша

нато

дмитрий кулеба

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207930_0:0:2579:1451_1920x0_80_0_0_c4d574e480594d6305eb0378226ab0f8.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью заявил, что Украина не согласна на гарантии безопасности как альтернативу вступления в НАТО. Ранее стало известно, что члены НАТО на саммите в Вильнюсе представят декларацию, которая определит индивидуальные обязательства стран в отношении Украины. "Гарантии безопасности должны рассматриваться не как альтернатива членству в НАТО, а как нечто, заполняющее этот вакуум между настоящим моментом и моментом вступления Украины в НАТО. Это очень важная деталь, которую мы не должны забывать", - рассказал Кулеба в интервью немецкой медиагруппе ARD. Он добавил, что понимает невозможность вступления Украины в НАТО в рамках приближающегося саммита. "Мы полагаем, что сейчас самое лучшее время для такого решения - направить нам приглашение (на вступление в НАТО - прим. ред.)... Мы не говорим о немедленном вступлении, это важный пункт", - сказал Кулеба. Ранее газета New York Times сообщала, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность предложить Украине модель безопасности, похожую на израильскую, однако США вряд ли будут брать на себя столь долгосрочные обязательства, как в случае с Израилем. В мае газета Wall Street Journal писала со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду, что США и западные союзники обсуждают идею об израильской модели безопасности для Украины. По словам польского лидера, в рамках соглашения о безопасности для Украины приоритет будет отдаваться поставкам оружия и передовым технологиям. По словам западных чиновников, знакомых с обсуждениями, такое соглашение по безопасности будет связано с процессом продвижения Киева в сторону возможного членства в НАТО, но не приведет к фактическому превращению альянса в участника конфликта. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

https://ria.ru/20230710/politika-1882802120.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сша, нато, дмитрий кулеба, джо байден, владимир зеленский