Киев заявил, что не согласен на гарантии безопасности без членства в НАТО
Глава МИД Кулеба: Киев не согласен на гарантии безопасности вместо членства в НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью заявил, что Украина не согласна на гарантии безопасности как альтернативу вступления в НАТО.
Ранее стало известно, что члены НАТО на саммите в Вильнюсе представят декларацию, которая определит индивидуальные обязательства стран в отношении Украины.
"Гарантии безопасности должны рассматриваться не как альтернатива членству в НАТО, а как нечто, заполняющее этот вакуум между настоящим моментом и моментом вступления Украины в НАТО. Это очень важная деталь, которую мы не должны забывать", - рассказал Кулеба в интервью немецкой медиагруппе ARD.
Он добавил, что понимает невозможность вступления Украины в НАТО в рамках приближающегося саммита.
"Мы полагаем, что сейчас самое лучшее время для такого решения - направить нам приглашение (на вступление в НАТО - прим. ред.)... Мы не говорим о немедленном вступлении, это важный пункт", - сказал Кулеба.
Ранее газета New York Times сообщала, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность предложить Украине модель безопасности, похожую на израильскую, однако США вряд ли будут брать на себя столь долгосрочные обязательства, как в случае с Израилем.
В мае газета Wall Street Journal писала со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду, что США и западные союзники обсуждают идею об израильской модели безопасности для Украины. По словам польского лидера, в рамках соглашения о безопасности для Украины приоритет будет отдаваться поставкам оружия и передовым технологиям. По словам западных чиновников, знакомых с обсуждениями, такое соглашение по безопасности будет связано с процессом продвижения Киева в сторону возможного членства в НАТО, но не приведет к фактическому превращению альянса в участника конфликта.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.