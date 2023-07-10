Рейтинг@Mail.ru
НАТО впервые с холодной войны согласовала план по защите от России - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 10.07.2023 (обновлено: 21:28 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/nato-1883378975.html
НАТО впервые с холодной войны согласовала план по защите от России
НАТО впервые с холодной войны согласовала план по защите от России - РИА Новости, 10.07.2023
НАТО впервые с холодной войны согласовала план по защите от России
НАТО впервые после окончания холодной войны согласовала план об ответе на возможную атаку со стороны России, передает агентство Reuters со ссылкой на трех... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T19:40
2023-07-10T21:28
вильнюс
россия
йенс столтенберг
нато
владимир зеленский
москва
в мире
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883360671_0:320:3071:2048_1920x0_80_0_0_21d4319d0776d9a4207e95441d9fab8d.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. НАТО впервые после окончания холодной войны согласовала план об ответе на возможную атаку со стороны России, передает агентство Reuters со ссылкой на трех дипломатов. "Союзники по НАТО достигли соглашения по региональным планам, в которых описывается, как альянс может ответить на российскую атаку...", — говорится в публикации.Издание называет это важным сдвигом, отметив, что организация решила подготовить такой документ впервые со времен холодной войны.В мае Reuters сообщало, что на саммите в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, НАТО намерена утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ. Кроме того, члены блока обсудят усиление уровня координации между военными ведомствами и коллективным командованием, а также повышение боеготовности подразделений на случай конфликта с Москвой.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Кремле не раз подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.В России также знают о регулярных просьбах Владимира Зеленского принять Украину в альянс. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Москве внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация киевского режима на присоединение к блоку стала одной из причин начала спецоперации.
https://ria.ru/20230710/nato-1883315835.html
https://ria.ru/20230710/sammit-1883373402.html
вильнюс
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883360671_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_fd8d1f8a06f1f7f35c38b4c83cb95b4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вильнюс, россия, йенс столтенберг, нато, владимир зеленский, москва, в мире, дмитрий песков
Вильнюс, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО, Владимир Зеленский, Москва, В мире, Дмитрий Песков
НАТО впервые с холодной войны согласовала план по защите от России

Reuters: НАТО впервые с холодной войны согласовала план ответа на атаку со стороны России

© AP Photo / Yves HermanСотрудники службы безопасности в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе
Сотрудники службы безопасности в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Сотрудники службы безопасности в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. НАТО впервые после окончания холодной войны согласовала план об ответе на возможную атаку со стороны России, передает агентство Reuters со ссылкой на трех дипломатов.
"Союзники по НАТО достигли соглашения по региональным планам, в которых описывается, как альянс может ответить на российскую атаку...", — говорится в публикации.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
НАТО ведет прокси-войну против России, заявили в Германии
Вчера, 15:54
Издание называет это важным сдвигом, отметив, что организация решила подготовить такой документ впервые со времен холодной войны.
В мае Reuters сообщало, что на саммите в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, НАТО намерена утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ. Кроме того, члены блока обсудят усиление уровня координации между военными ведомствами и коллективным командованием, а также повышение боеготовности подразделений на случай конфликта с Москвой.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Кремле не раз подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В России также знают о регулярных просьбах Владимира Зеленского принять Украину в альянс. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Москве внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация киевского режима на присоединение к блоку стала одной из причин начала спецоперации.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
"Избежать обещаний Киеву". Европейские СМИ о саммите НАТО
Вчера, 19:03
 
ВильнюсРоссияЙенс СтолтенбергНАТОВладимир ЗеленскийМоскваВ миреДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала