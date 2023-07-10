https://ria.ru/20230710/nato-1883378975.html
НАТО впервые с холодной войны согласовала план по защите от России
НАТО впервые с холодной войны согласовала план по защите от России - РИА Новости, 10.07.2023
НАТО впервые с холодной войны согласовала план по защите от России
НАТО впервые после окончания холодной войны согласовала план об ответе на возможную атаку со стороны России, передает агентство Reuters со ссылкой на трех... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T19:40
2023-07-10T19:40
2023-07-10T21:28
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дмитрий песков
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. НАТО впервые после окончания холодной войны согласовала план об ответе на возможную атаку со стороны России, передает агентство Reuters со ссылкой на трех дипломатов. "Союзники по НАТО достигли соглашения по региональным планам, в которых описывается, как альянс может ответить на российскую атаку...", — говорится в публикации.Издание называет это важным сдвигом, отметив, что организация решила подготовить такой документ впервые со времен холодной войны.В мае Reuters сообщало, что на саммите в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, НАТО намерена утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ. Кроме того, члены блока обсудят усиление уровня координации между военными ведомствами и коллективным командованием, а также повышение боеготовности подразделений на случай конфликта с Москвой.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Кремле не раз подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.В России также знают о регулярных просьбах Владимира Зеленского принять Украину в альянс. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Москве внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация киевского режима на присоединение к блоку стала одной из причин начала спецоперации.
https://ria.ru/20230710/nato-1883315835.html
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вильнюс, россия, йенс столтенберг, нато, владимир зеленский, москва, в мире, дмитрий песков
Вильнюс, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО, Владимир Зеленский, Москва, В мире, Дмитрий Песков
НАТО впервые с холодной войны согласовала план по защите от России
Reuters: НАТО впервые с холодной войны согласовала план ответа на атаку со стороны России
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
НАТО впервые после окончания холодной войны согласовала план об ответе на возможную атаку со стороны России, передает агентство Reuters
со ссылкой на трех дипломатов.
"Союзники по НАТО достигли соглашения по региональным планам, в которых описывается, как альянс может ответить на российскую атаку...", — говорится в публикации.
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Издание называет это важным сдвигом, отметив, что организация решила подготовить такой документ впервые со времен холодной войны.
В мае Reuters сообщало, что на саммите в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля, НАТО намерена утвердить новые планы наращивания военного присутствия у российских границ. Кроме того, члены блока обсудят усиление уровня координации между военными ведомствами и коллективным командованием, а также повышение боеготовности подразделений на случай конфликта с Москвой.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В Кремле не раз подчеркивали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В России также знают о регулярных просьбах Владимира Зеленского
принять Украину в альянс. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, в Москве внимательно следят за ситуацией и помнят, что именно ориентация киевского режима на присоединение к блоку стала одной из причин начала спецоперации.
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