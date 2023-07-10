НАТО ведет прокси-войну против России, заявили в Германии
Депутат Дагделен: НАТО ведет прокси-войну против России, поставляя Украине военную помощь
© Фото : NATOФлаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
© Фото : NATO
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. НАТО ведет прокси-войну с Россией, поставляя Украине оружие и размещая своих военных инструкторов на территории страны, считает депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен, слова которого приводит китайское агентство Синьхуа.
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"С помощью поставок оружия и размещения инструкторов на территории Украины НАТО ведет прокси-войну против России, чтобы победить ядерную державу с помощью комбинации военной мощи и беспрецедентной экономической войны", — заявила Дагделен.
По ее мнению, НАТО не оборонный альянс, несмотря на то, что именно так его называют лидеры западных стран. Блок ведет агрессивную гонку вооружений и создает препятствия ведению переговоров по вопросу украинского кризиса, добавила Дагделен. "Если мы представим конфликт как шахматную партию, то НАТО ищет пешки, которыми можно пожертвовать для достижения более выгодной позиции", — сказала депутат.
Дагделен выразила обеспокоенность дискуссиями, которые ведутся в НАТО по вопросу членства Украины в альянсе. Предоставление стране членства в организации или гарантий безопасности может привести к столкновению между НАТО и Россией, добавила она.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Россия сражается не с украинской армией, а с НАТО, и это весьма сложная задача, но нужно сделать все, чтобы победить в этой войне. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что западные страны заставляют власти Украины демонстрировать тактические успехи на поле боя, накачав страну оружием уже более чем на 65 миллиардов долларов.