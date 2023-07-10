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НАТО ведет прокси-войну против России, заявили в Германии - РИА Новости, 10.07.2023
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15:54 10.07.2023 (обновлено: 17:16 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/nato-1883315835.html
НАТО ведет прокси-войну против России, заявили в Германии
НАТО ведет прокси-войну против России, заявили в Германии - РИА Новости, 10.07.2023
НАТО ведет прокси-войну против России, заявили в Германии
НАТО ведет прокси-войну с Россией, поставляя Украине оружие и размещая своих военных инструкторов на территории страны, считает депутат бундестага от Левой... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:54
2023-07-10T17:16
россия
нато
украина
севим дагделен
в мире
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. НАТО ведет прокси-войну с Россией, поставляя Украине оружие и размещая своих военных инструкторов на территории страны, считает депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен, слова которого приводит китайское агентство Синьхуа. &quot;С помощью поставок оружия и размещения инструкторов на территории Украины НАТО ведет прокси-войну против России, чтобы победить ядерную державу с помощью комбинации военной мощи и беспрецедентной экономической войны&quot;, — заявила Дагделен.По ее мнению, НАТО не оборонный альянс, несмотря на то, что именно так его называют лидеры западных стран. Блок ведет агрессивную гонку вооружений и создает препятствия ведению переговоров по вопросу украинского кризиса, добавила Дагделен. "Если мы представим конфликт как шахматную партию, то НАТО ищет пешки, которыми можно пожертвовать для достижения более выгодной позиции", — сказала депутат. Дагделен выразила обеспокоенность дискуссиями, которые ведутся в НАТО по вопросу членства Украины в альянсе. Предоставление стране членства в организации или гарантий безопасности может привести к столкновению между НАТО и Россией, добавила она. Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Россия сражается не с украинской армией, а с НАТО, и это весьма сложная задача, но нужно сделать все, чтобы победить в этой войне. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что западные страны заставляют власти Украины демонстрировать тактические успехи на поле боя, накачав страну оружием уже более чем на 65 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20230710/konflikt-1883226379.html
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россия, нато, украина, севим дагделен, в мире
Россия, НАТО, Украина, Севим Дагделен, В мире
НАТО ведет прокси-войну против России, заявили в Германии

Депутат Дагделен: НАТО ведет прокси-войну против России, поставляя Украине военную помощь

© Фото : NATOФлаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : NATO
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. НАТО ведет прокси-войну с Россией, поставляя Украине оружие и размещая своих военных инструкторов на территории страны, считает депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен, слова которого приводит китайское агентство Синьхуа.
«

"С помощью поставок оружия и размещения инструкторов на территории Украины НАТО ведет прокси-войну против России, чтобы победить ядерную державу с помощью комбинации военной мощи и беспрецедентной экономической войны", — заявила Дагделен.

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По ее мнению, НАТО не оборонный альянс, несмотря на то, что именно так его называют лидеры западных стран. Блок ведет агрессивную гонку вооружений и создает препятствия ведению переговоров по вопросу украинского кризиса, добавила Дагделен. "Если мы представим конфликт как шахматную партию, то НАТО ищет пешки, которыми можно пожертвовать для достижения более выгодной позиции", — сказала депутат.
Дагделен выразила обеспокоенность дискуссиями, которые ведутся в НАТО по вопросу членства Украины в альянсе. Предоставление стране членства в организации или гарантий безопасности может привести к столкновению между НАТО и Россией, добавила она.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Россия сражается не с украинской армией, а с НАТО, и это весьма сложная задача, но нужно сделать все, чтобы победить в этой войне. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что западные страны заставляют власти Украины демонстрировать тактические успехи на поле боя, накачав страну оружием уже более чем на 65 миллиардов долларов.
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