https://ria.ru/20230710/nato-1883315835.html

НАТО ведет прокси-войну против России, заявили в Германии

НАТО ведет прокси-войну против России, заявили в Германии - РИА Новости, 10.07.2023

НАТО ведет прокси-войну против России, заявили в Германии

НАТО ведет прокси-войну с Россией, поставляя Украине оружие и размещая своих военных инструкторов на территории страны, считает депутат бундестага от Левой... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T15:54

2023-07-10T15:54

2023-07-10T17:16

россия

нато

украина

севим дагделен

в мире

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. НАТО ведет прокси-войну с Россией, поставляя Украине оружие и размещая своих военных инструкторов на территории страны, считает депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен, слова которого приводит китайское агентство Синьхуа. "С помощью поставок оружия и размещения инструкторов на территории Украины НАТО ведет прокси-войну против России, чтобы победить ядерную державу с помощью комбинации военной мощи и беспрецедентной экономической войны", — заявила Дагделен.По ее мнению, НАТО не оборонный альянс, несмотря на то, что именно так его называют лидеры западных стран. Блок ведет агрессивную гонку вооружений и создает препятствия ведению переговоров по вопросу украинского кризиса, добавила Дагделен. "Если мы представим конфликт как шахматную партию, то НАТО ищет пешки, которыми можно пожертвовать для достижения более выгодной позиции", — сказала депутат. Дагделен выразила обеспокоенность дискуссиями, которые ведутся в НАТО по вопросу членства Украины в альянсе. Предоставление стране членства в организации или гарантий безопасности может привести к столкновению между НАТО и Россией, добавила она. Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Россия сражается не с украинской армией, а с НАТО, и это весьма сложная задача, но нужно сделать все, чтобы победить в этой войне. Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что западные страны заставляют власти Украины демонстрировать тактические успехи на поле боя, накачав страну оружием уже более чем на 65 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20230710/konflikt-1883226379.html

https://ria.ru/20230710/raketa-1883292255.html

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россия, нато, украина, севим дагделен, в мире