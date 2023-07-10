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Президент Литвы призвал Украину не ждать скорого вступления в НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
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15:13 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/nato-1883299993.html
Президент Литвы призвал Украину не ждать скорого вступления в НАТО
Президент Литвы призвал Украину не ждать скорого вступления в НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
Президент Литвы призвал Украину не ждать скорого вступления в НАТО
Даже если на саммите НАТО в Вильнюсе будет принято решение принять Украину в альянс, это не будет означать членства для Киева, потому что потребуется... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T15:13
2023-07-10T15:13
киев
украина
гитанас науседа
владимир зеленский
россия
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Даже если на саммите НАТО в Вильнюсе будет принято решение принять Украину в альянс, это не будет означать членства для Киева, потому что потребуется ратификация со стороны всех стран членов, а она может затянуться, как видно на примере Швеции, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. "Надеюсь, мы все сумеем найти компромисс по этому вопросу. Но помимо этого, само решение на саммите еще не означает, что членство (Украины - ред.) станет реальностью. Еще последует очень долгий процесс ратификации со стороны столиц. И мы видим на примере Швеции, что этот процесс по тем или иным причинам тоже может затянуться", - сказал Науседа на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Науседа также выразил надежду, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля "будут приняты решения, которые сделают членство Украины в НАТО не теоретической, а практически достижимой возможностью". Ранее Владимир Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, заявив при этом, что хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал проведение такой процедуры несвоевременным. Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил позицию блока о "политике открытых дверей", но подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на военной помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и напоминает, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров ... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
https://ria.ru/20230709/nato-1883145997.html
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киев, украина, гитанас науседа, владимир зеленский, россия, йенс столтенберг, нато
Киев, Украина, Гитанас Науседа, Владимир Зеленский, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО
Президент Литвы призвал Украину не ждать скорого вступления в НАТО

Глава Литвы Науседа: решение принять Украину в НАТО не будет означать членства в альянсе

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Даже если на саммите НАТО в Вильнюсе будет принято решение принять Украину в альянс, это не будет означать членства для Киева, потому что потребуется ратификация со стороны всех стран членов, а она может затянуться, как видно на примере Швеции, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
"Надеюсь, мы все сумеем найти компромисс по этому вопросу. Но помимо этого, само решение на саммите еще не означает, что членство (Украины - ред.) станет реальностью. Еще последует очень долгий процесс ратификации со стороны столиц. И мы видим на примере Швеции, что этот процесс по тем или иным причинам тоже может затянуться", - сказал Науседа на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Экс-генсек НАТО поддержал идею принимать Украину в альянс частями
9 июля, 20:20
Науседа также выразил надежду, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля "будут приняты решения, которые сделают членство Украины в НАТО не теоретической, а практически достижимой возможностью".
Ранее Владимир Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, заявив при этом, что хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал проведение такой процедуры несвоевременным. Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил позицию блока о "политике открытых дверей", но подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на военной помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и напоминает, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров ... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что наибольший вклад в поставки военной помощи Киеву вносят США, Великобритания, Польша и Румыния.
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КиевУкраинаГитанас НауседаВладимир ЗеленскийРоссияЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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