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Принятие Украины в НАТО в нынешних условиях исключено, заявили в Германии - РИА Новости, 10.07.2023
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12:18 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/nato-1883223012.html
Принятие Украины в НАТО в нынешних условиях исключено, заявили в Германии
Принятие Украины в НАТО в нынешних условиях исключено, заявили в Германии - РИА Новости, 10.07.2023
Принятие Украины в НАТО в нынешних условиях исключено, заявили в Германии
Принятие Украины в НАТО в нынешних условиях исключено, однако в будущем страна должна быть принята в альянс, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:18
2023-07-10T12:18
в мире
украина
нато
вильнюс
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Принятие Украины в НАТО в нынешних условиях исключено, однако в будущем страна должна быть принята в альянс, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в интервью немецкому изданию Rheinische Post. "Украина должна стать и станет членом НАТО, когда позволят обстоятельства. Принятие Украины (в НАТО - ред.) на нынешней стадии конфликта исключено. Это напрямую втянуло бы альянс в войну, потому что согласно 5-й статье Североатлантического договора НАТО была бы обязана оказать помощь" - сказал Хойсген. По мнению главы Мюнхенской конференции, предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе должен послать четкий сигнал, что "Украина является частью семьи НАТО". Он также заявил, что необходимо использовать созданный совет НАТО-Украина для обсуждения условий будущего членства страны в альянсе. Кроме того, Хойсген заявил, что союзникам необходимо обеспечить Украину всеми необходимыми военными средствами, потому что иначе Украина прекратит свое существование. "Между прочим, членство Украины в НАТО - это лучшая страховка для огромных инвестиций, которые потребуются для восстановления разрушенной Украины", - добавил он. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал проведение такой процедуры несвоевременным. Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил позицию блока о "политике открытых дверей", но подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на военной помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
https://ria.ru/20230710/ukraina-1883187227.html
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в мире, украина, нато, вильнюс
В мире, Украина, НАТО, Вильнюс
Принятие Украины в НАТО в нынешних условиях исключено, заявили в Германии

Немецкий дипломат Хойсген исключил принятие Украины в НАТО в нынешних условиях

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Принятие Украины в НАТО в нынешних условиях исключено, однако в будущем страна должна быть принята в альянс, заявил глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в интервью немецкому изданию Rheinische Post.
«
"Украина должна стать и станет членом НАТО, когда позволят обстоятельства. Принятие Украины (в НАТО - ред.) на нынешней стадии конфликта исключено. Это напрямую втянуло бы альянс в войну, потому что согласно 5-й статье Североатлантического договора НАТО была бы обязана оказать помощь" - сказал Хойсген.
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Украинский Тянитолкай: Киев завел НАТО в тупик
Вчера, 08:00
По мнению главы Мюнхенской конференции, предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе должен послать четкий сигнал, что "Украина является частью семьи НАТО". Он также заявил, что необходимо использовать созданный совет НАТО-Украина для обсуждения условий будущего членства страны в альянсе.
Кроме того, Хойсген заявил, что союзникам необходимо обеспечить Украину всеми необходимыми военными средствами, потому что иначе Украина прекратит свое существование.
«
"Между прочим, членство Украины в НАТО - это лучшая страховка для огромных инвестиций, которые потребуются для восстановления разрушенной Украины", - добавил он.
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В НАТО предсказали неожиданное будущее Украины, пишут СМИ
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Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал проведение такой процедуры несвоевременным. Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил позицию блока о "политике открытых дверей", но подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на военной помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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