Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ФРГ и США блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 10.07.2023 (обновлено: 10:51 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/nato-1883205299.html
СМИ: ФРГ и США блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО
СМИ: ФРГ и США блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
СМИ: ФРГ и США блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО
Германия и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО, сообщило в понедельник издание Bild со ссылкой на высокопоставленный источник. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T10:50
2023-07-10T10:51
в мире
украина
сша
германия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207930_0:0:2579:1451_1920x0_80_0_0_c4d574e480594d6305eb0378226ab0f8.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Германия и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО, сообщило в понедельник издание Bild со ссылкой на высокопоставленный источник. На прошлой неделе британская газета Telegraph со ссылкой на источники в НАТО сообщила, что на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести к войне с Россией. Кроме того, издание Financial Times писало, что США и Германия находятся под давлением союзников по НАТО из-за недостаточной поддержки Украины по вопросу ее вступления в альянс. "Я могу подтвердить, что США и Германия блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО", - сообщил источник Bild. Как сообщает издание, на предстоящем саммите в Вильнюсе Владимир Зеленский хотел официально попросить принять Украину в НАТО, тем самым начав путь, который может занять годы и потребует окончания вооруженного конфликта. Однако именно этот запрос и намерены блокировать "некоторые важные страны НАТО", прежде всего Германия и США, которые сближаются по этому вопросу. Кроме того, согласно Bild, Берлин и Вашингтон оказывают давление на другие страны-члены НАТО, чтобы те присоединились к их позиции. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал проведение такой процедуры несвоевременным. Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил позицию блока о "политике открытых дверей", но подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на военной помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230710/ukraina-1883187227.html
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html
украина
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874207930_0:0:2245:1684_1920x0_80_0_0_4d87f9405cecd69be2600c55bb4b8c8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, германия, нато
В мире, Украина, США, Германия, НАТО
СМИ: ФРГ и США блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО

Bild: Германия и США блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Германия и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО, сообщило в понедельник издание Bild со ссылкой на высокопоставленный источник.
На прошлой неделе британская газета Telegraph со ссылкой на источники в НАТО сообщила, что на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести к войне с Россией. Кроме того, издание Financial Times писало, что США и Германия находятся под давлением союзников по НАТО из-за недостаточной поддержки Украины по вопросу ее вступления в альянс.
«
"Я могу подтвердить, что США и Германия блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО", - сообщил источник Bild.
Как сообщает издание, на предстоящем саммите в Вильнюсе Владимир Зеленский хотел официально попросить принять Украину в НАТО, тем самым начав путь, который может занять годы и потребует окончания вооруженного конфликта.
Однако именно этот запрос и намерены блокировать "некоторые важные страны НАТО", прежде всего Германия и США, которые сближаются по этому вопросу. Кроме того, согласно Bild, Берлин и Вашингтон оказывают давление на другие страны-члены НАТО, чтобы те присоединились к их позиции.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
В НАТО предсказали неожиданное будущее Украины, пишут СМИ
Вчера, 09:25
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал проведение такой процедуры несвоевременным. Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил позицию блока о "политике открытых дверей", но подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на военной помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Обман десятилетия. Что НАТО приготовила для Украины
14 июня, 08:00
 
В миреУкраинаСШАГерманияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала