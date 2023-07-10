https://ria.ru/20230710/nato-1883205299.html

СМИ: ФРГ и США блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО

СМИ: ФРГ и США блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО - РИА Новости, 10.07.2023

СМИ: ФРГ и США блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО

Германия и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО, сообщило в понедельник издание Bild со ссылкой на высокопоставленный источник. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T10:50

2023-07-10T10:50

2023-07-10T10:51

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Германия и США блокируют заявку Украины на членство в НАТО, сообщило в понедельник издание Bild со ссылкой на высокопоставленный источник. На прошлой неделе британская газета Telegraph со ссылкой на источники в НАТО сообщила, что на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести к войне с Россией. Кроме того, издание Financial Times писало, что США и Германия находятся под давлением союзников по НАТО из-за недостаточной поддержки Украины по вопросу ее вступления в альянс. "Я могу подтвердить, что США и Германия блокируют официальную заявку Украины на членство в НАТО", - сообщил источник Bild. Как сообщает издание, на предстоящем саммите в Вильнюсе Владимир Зеленский хотел официально попросить принять Украину в НАТО, тем самым начав путь, который может занять годы и потребует окончания вооруженного конфликта. Однако именно этот запрос и намерены блокировать "некоторые важные страны НАТО", прежде всего Германия и США, которые сближаются по этому вопросу. Кроме того, согласно Bild, Берлин и Вашингтон оказывают давление на другие страны-члены НАТО, чтобы те присоединились к их позиции. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал проведение такой процедуры несвоевременным. Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторил позицию блока о "политике открытых дверей", но подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на военной помощи Киеву. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230710/ukraina-1883187227.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

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в мире, украина, сша, германия, нато