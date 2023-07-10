https://ria.ru/20230710/nato-1883201038.html
Экс-премьер Австралии назвал Столтенберга дураком
Экс-премьер Австралии назвал Столтенберга дураком - РИА Новости, 10.07.2023
Экс-премьер Австралии назвал Столтенберга дураком
Бывший премьер Австралии Пол Китинг в своей статье на австралийской платформе Pearls and Irritations назвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T10:23
2023-07-10T10:23
2023-07-10T10:23
в мире
австралия
азия
нато
йенс столтенберг
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Бывший премьер Австралии Пол Китинг в своей статье на австралийской платформе Pearls and Irritations назвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга "дураком" и выступил против экспансии НАТО в Азию, он также сравнил продвижение альянса с распространением чумы, а само его существование после окончания холодной войны счел вредным для "мирного единства" в Европе. Ранее газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон выступил против предложения НАТО открыть офис в Токио из-за нежелания обострять отношения с КНР. По информации издания, Париж считает, что устав альянса ограничивает сферу его деятельности "северной Атлантикой". Согласно источнику, Франция не желает поддерживать ничего, "что способствует напряженности между НАТО и Китаем". "Президент Франции Макрон прав, предостерегая НАТО от любой экспансии в Азию, напоминая всем и каждому об атлантическом замысле и направленности НАТО. Экспорт этого вредоносного яда в Азию был бы сродни тому, как если бы Азия приняла чуму на себя", - написал Пол Китинг. "Эммануэль Макрон оказывает миру услугу, вставляя палки в колеса Столтенбергу, напоминая всем нам, что НАТО - это военная организация, а не гражданская", - добавил экс-премьер Австралии. В опубликованной в понедельник статье Китинг выступил с критикой генсека НАТО, заявив, что "из всех людей на международной арене самым главным дураком является Йенс Столтенберг". Как пишет Китинг, позиция Столтенберга заключается в том, что Китай должен находиться под контролем Запада и быть стратегически ограничен. По мнению экс-премьера, генсек НАТО упускает из виду тот факт, что КНР "представляет двадцать процентов человечества и в настоящее время является крупнейшей экономикой в мире". "Столтенберг ведет себя скорее как американский агент, чем как лидер и представитель европейской безопасности", - отметил Китинг. По мнению экс-премьера Австралии, продолжение существования НАТО после окончания холодной войны "лишило Европу мирного единства". Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил обсуждение открытия офиса Североатлантического альянса в Токио. Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси ранее также сообщил об обсуждениях открытия в Японии офиса связи с НАТО, который должен стать первым подобным офисом в Азии. Позднее издание Nikkei со ссылкой на информированные источники сообщило, что НАТО отложит решение об открытии офиса связи в Токио до осени или примет его позднее в связи с невозможностью заручиться абсолютной поддержкой плана всеми странами альянса. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что большинство стран Азии имеют вполне четкую позицию относительно стремления НАТО к расширению на Восток и не одобряют попыток альянса протянуть свои "щупальца" в регион.
https://ria.ru/20230614/nato-1878107022.html
https://ria.ru/20230606/nato-1876421439.html
https://ria.ru/20230607/politika-1876231487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия, азия, нато, йенс столтенберг
В мире, Австралия, Азия, НАТО, Йенс Столтенберг
Экс-премьер Австралии назвал Столтенберга дураком
Экс-премьер Австралии Китинг осудил экспансию НАТО в Азию и назвал Столтенберга дураком
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости.
Бывший премьер Австралии Пол Китинг в своей статье на австралийской платформе Pearls and Irritations
назвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга "дураком" и выступил против экспансии НАТО в Азию, он также сравнил продвижение альянса с распространением чумы, а само его существование после окончания холодной войны счел вредным для "мирного единства" в Европе.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон
выступил против предложения НАТО открыть офис в Токио
из-за нежелания обострять отношения с КНР
. По информации издания, Париж
считает, что устав альянса ограничивает сферу его деятельности "северной Атлантикой". Согласно источнику, Франция не желает поддерживать ничего, "что способствует напряженности между НАТО и Китаем".
НАТО не планирует превращаться в глобальный союз, заявил Столтенберг
"Президент Франции Макрон прав, предостерегая НАТО от любой экспансии в Азию, напоминая всем и каждому об атлантическом замысле и направленности НАТО. Экспорт этого вредоносного яда в Азию был бы сродни тому, как если бы Азия приняла чуму на себя", - написал Пол Китинг.
"Эммануэль Макрон оказывает миру услугу, вставляя палки в колеса Столтенбергу, напоминая всем нам, что НАТО - это военная организация, а не гражданская", - добавил экс-премьер Австралии.
В Азии большинство против проникновения НАТО в регион, заявили в МИД КНР
В опубликованной в понедельник статье Китинг выступил с критикой генсека НАТО, заявив, что "из всех людей на международной арене самым главным дураком является Йенс Столтенберг".
Как пишет Китинг, позиция Столтенберга заключается в том, что Китай должен находиться под контролем Запада и быть стратегически ограничен. По мнению экс-премьера, генсек НАТО упускает из виду тот факт, что КНР "представляет двадцать процентов человечества и в настоящее время является крупнейшей экономикой в мире".
"Столтенберг ведет себя скорее как американский агент, чем как лидер и представитель европейской безопасности", - отметил Китинг. По мнению экс-премьера Австралии, продолжение существования НАТО после окончания холодной войны "лишило Европу мирного единства".
Пытаются взять в котел. Вашингтон и НАТО переманивают союзника Москвы
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил обсуждение открытия офиса Североатлантического альянса в Токио. Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси
ранее также сообщил об обсуждениях открытия в Японии
офиса связи с НАТО, который должен стать первым подобным офисом в Азии. Позднее издание Nikkei
со ссылкой на информированные источники сообщило, что НАТО отложит решение об открытии офиса связи в Токио до осени или примет его позднее в связи с невозможностью заручиться абсолютной поддержкой плана всеми странами альянса.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что большинство стран Азии имеют вполне четкую позицию относительно стремления НАТО к расширению на Восток и не одобряют попыток альянса протянуть свои "щупальца" в регион.
Заходят с Востока. НАТО приступила к настоящему расширению