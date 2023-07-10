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Кремль вновь откроют для посещения - РИА Новости, 10.07.2023
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Культура
 
16:01 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/muzey-1883312215.html
Кремль вновь откроют для посещения
Кремль вновь откроют для посещения - РИА Новости, 10.07.2023
Кремль вновь откроют для посещения
Музеи Московского Кремля откроются для посещения 11 июля, сообщили в пресс-службе институции. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T16:01
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культура
новости культуры
музеи
московский кремль
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Музеи Московского Кремля откроются для посещения 11 июля, сообщили в пресс-службе институции. "Гостям будут доступны Оружейная палата, музеи-соборы, выставка "Небесное воинство. Образ и почитание", а также обзорные и тематические экскурсии", – уточнили в публикации. Также останутся в доступе экскурсии по Александровскому саду. "Таким образом, посетители смогут познакомиться не только с территорией Кремля, но и с его окрестностями в сопровождении опытных экскурсоводов музея", – пояснили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что Музеи Кремля представили выставку "Русский феникс: Суздальская земля".
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новости культуры, музеи, московский кремль
Культура, Новости культуры, Музеи, Московский Кремль
Кремль вновь откроют для посещения

Музеи Московского Кремля откроются для посещения 11 июля

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец
Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Музеи Московского Кремля откроются для посещения 11 июля, сообщили в пресс-службе институции.
«
"Гостям будут доступны Оружейная палата, музеи-соборы, выставка "Небесное воинство. Образ и почитание", а также обзорные и тематические экскурсии", – уточнили в публикации.
Также останутся в доступе экскурсии по Александровскому саду.
"Таким образом, посетители смогут познакомиться не только с территорией Кремля, но и с его окрестностями в сопровождении опытных экскурсоводов музея", – пояснили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Музеи Кремля представили выставку "Русский феникс: Суздальская земля".
Посетительница у барельефа Святого великомученика Георгия Победоносца, Деисуса, святых благоверных князей Бориса и Глеба, праведного Прокопия и блаженного Иоанна Устюжских на выставке Небесное воинство. Образ и почитание - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
В Музеях Кремля открылась масштабная выставка "Небесное воинство"
17 марта, 18:16
 
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