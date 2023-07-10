https://ria.ru/20230710/muzey-1883312215.html
Кремль вновь откроют для посещения
Кремль вновь откроют для посещения - РИА Новости, 10.07.2023
Кремль вновь откроют для посещения
Музеи Московского Кремля откроются для посещения 11 июля, сообщили в пресс-службе институции. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T16:01
2023-07-10T16:01
2023-07-10T16:01
культура
новости культуры
музеи
московский кремль
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Музеи Московского Кремля откроются для посещения 11 июля, сообщили в пресс-службе институции. "Гостям будут доступны Оружейная палата, музеи-соборы, выставка "Небесное воинство. Образ и почитание", а также обзорные и тематические экскурсии", – уточнили в публикации. Также останутся в доступе экскурсии по Александровскому саду. "Таким образом, посетители смогут познакомиться не только с территорией Кремля, но и с его окрестностями в сопровождении опытных экскурсоводов музея", – пояснили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что Музеи Кремля представили выставку "Русский феникс: Суздальская земля".
https://ria.ru/20230317/vystavki-1858652594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, московский кремль
Культура, Новости культуры, Музеи, Московский Кремль
Кремль вновь откроют для посещения
Музеи Московского Кремля откроются для посещения 11 июля
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Музеи Московского Кремля откроются для посещения 11 июля, сообщили в пресс-службе институции.
«
"Гостям будут доступны Оружейная палата, музеи-соборы, выставка "Небесное воинство. Образ и почитание", а также обзорные и тематические экскурсии", – уточнили в публикации.
Также останутся в доступе экскурсии по Александровскому саду.
"Таким образом, посетители смогут познакомиться не только с территорией Кремля, но и с его окрестностями в сопровождении опытных экскурсоводов музея", – пояснили в пресс-службе.
Ранее сообщалось
, что Музеи Кремля представили выставку "Русский феникс: Суздальская земля".
В Музеях Кремля открылась масштабная выставка "Небесное воинство"