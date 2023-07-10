https://ria.ru/20230710/muzey-1883312215.html

Кремль вновь откроют для посещения

Кремль вновь откроют для посещения - РИА Новости, 10.07.2023

Кремль вновь откроют для посещения

Музеи Московского Кремля откроются для посещения 11 июля, сообщили в пресс-службе институции. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T16:01

2023-07-10T16:01

2023-07-10T16:01

культура

новости культуры

музеи

московский кремль

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Музеи Московского Кремля откроются для посещения 11 июля, сообщили в пресс-службе институции. "Гостям будут доступны Оружейная палата, музеи-соборы, выставка "Небесное воинство. Образ и почитание", а также обзорные и тематические экскурсии", – уточнили в публикации. Также останутся в доступе экскурсии по Александровскому саду. "Таким образом, посетители смогут познакомиться не только с территорией Кремля, но и с его окрестностями в сопровождении опытных экскурсоводов музея", – пояснили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что Музеи Кремля представили выставку "Русский феникс: Суздальская земля".

https://ria.ru/20230317/vystavki-1858652594.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, московский кремль