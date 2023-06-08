https://ria.ru/20230608/vystavka-1876944882.html
Музеи Кремля представили проект к тысячелетию Суздаля
Музеи Кремля представили проект к тысячелетию Суздаля - РИА Новости, 08.06.2023
Музеи Кремля представили проект к тысячелетию Суздаля
Гендиректор Музеев Кремля Елена Гагарина и глава Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева представили совместный проект институций,... РИА Новости, 08.06.2023
2023-06-08T16:46
2023-06-08T16:46
2023-06-08T16:46
новости культуры
елена гагарина
екатерина проничева
суздаль
выставки
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Гендиректор Музеев Кремля Елена Гагарина и глава Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева представили совместный проект институций, посвященный тысячелетию со дня основания Суздаля. Об этом сообщает пресс-служба Музеев Кремля.В экспозиции будут древнейшие памятники, которые хранятся в институциях. Среди них скандинавские и русские домонгольские украшения, варяжское и романское оружие, создаваемое под влиянием двух империй: Священной Римской и Византийской – произведения серебряного дела, белокаменные рельефы, богослужебные облачения, произведения лицевого шитья, драгоценные вклады русских князей и государей в храмы и монастыри Суздаля. Гости выставки также увидят шедевры русской иконописи домонгольского периода, времен Андрея Рублева и Ивана Грозного."Нам представляется очень символичным, что в год 1000-летия этого города памятники, происходящие из Владимиро-Суздальского княжества, которые веками хранились в великокняжеской, а затем в царской казне, впервые покинут стены Московского Кремля и вернутся на свою "историческую родину", и впервые соединятся на Суздальской земле" – считает Елена Гагарина.Екатерина Проничева также отметила важность выставки для Суздаля. По ее словам, сейчас он воспринимается "как образец милой русской провинциальности"."Вместе с тем древний город наделен и другим смысловым содержанием: он как доминанта проходит через всю духовную и политическую историю нашего государства, сохранив значимость места, где сосредоточено русское наследие", – говорит Проничева.По ее мнению, совместно с Музеями Кремля будет создан "проект, способный стать настоящим крупным явлением".Выставка "Русский феникс: Суздальская земля" откроется в июне 2024 года. Экспозицию разместят в Суздальском кремле в Крестовой палате. Это самое большое, парадное помещение Архиерейского дома.
https://ria.ru/20230425/vystavka-1867377336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, елена гагарина, екатерина проничева, суздаль, выставки
Новости культуры, Елена Гагарина, Екатерина Проничева, Суздаль, Выставки
Музеи Кремля представили проект к тысячелетию Суздаля
Музеи Кремля представили выставку "Русский феникс: Суздальская земля"
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Гендиректор Музеев Кремля Елена Гагарина и глава Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева представили совместный проект институций, посвященный тысячелетию со дня основания Суздаля. Об этом сообщает пресс-служба Музеев Кремля.
В экспозиции будут древнейшие памятники, которые хранятся в институциях. Среди них скандинавские и русские домонгольские украшения, варяжское и романское оружие, создаваемое под влиянием двух империй: Священной Римской и Византийской – произведения серебряного дела, белокаменные рельефы, богослужебные облачения, произведения лицевого шитья, драгоценные вклады русских князей и государей в храмы и монастыри Суздаля.
Гости выставки также увидят шедевры русской иконописи домонгольского периода, времен Андрея Рублева и Ивана Грозного.
«
"Нам представляется очень символичным, что в год 1000-летия этого города памятники, происходящие из Владимиро-Суздальского княжества, которые веками хранились в великокняжеской, а затем в царской казне, впервые покинут стены Московского Кремля и вернутся на свою "историческую родину", и впервые соединятся на Суздальской земле" – считает Елена Гагарина.
Екатерина Проничева также отметила важность выставки для Суздаля. По ее словам, сейчас он воспринимается "как образец милой русской провинциальности".
«
"Вместе с тем древний город наделен и другим смысловым содержанием: он как доминанта проходит через всю духовную и политическую историю нашего государства, сохранив значимость места, где сосредоточено русское наследие", – говорит Проничева.
По ее мнению, совместно с Музеями Кремля будет создан "проект, способный стать настоящим крупным явлением".
Выставка "Русский феникс: Суздальская земля" откроется в июне 2024 года. Экспозицию разместят в Суздальском кремле в Крестовой палате. Это самое большое, парадное помещение Архиерейского дома.
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