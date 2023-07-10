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МРОТ в России может увеличиться в два раза к 2030 году, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2023
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06:15 10.07.2023 (обновлено: 09:02 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/mrot-1883170696.html
МРОТ в России может увеличиться в два раза к 2030 году, пишут СМИ
МРОТ в России может увеличиться в два раза к 2030 году, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2023
МРОТ в России может увеличиться в два раза к 2030 году, пишут СМИ
К 2030 году минимальный размер оплаты труда может вырасти вдвое по сравнению с текущим годом, пишет газета "Известия" со ссылкой на законопроект Минтруда и ЦЭМИ РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T06:15
2023-07-10T09:02
экономика
россия
владимир путин
российская академия наук
мрот
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. К 2030 году минимальный размер оплаты труда может вырасти вдвое по сравнению с текущим годом, пишет газета "Известия" со ссылкой на законопроект Минтруда и ЦЭМИ РАН."Минтруд России по поручению президента представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. Это опережает инфляцию и наращивает темпы увеличения прожиточного минимума. При этом власти планируют, что уже к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом", — говорится в материале.В Центральном экономико-математическом институте РАН посчитали, что на удвоение МРОТ к 2030 году потребуется около 2,4 триллиона рублей. Эта мера, заверили эксперты института, может сократить уровень бедности и простимулировать экономический рост страны.Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, объявил об увеличении минимального размера оплаты труда на 18,5 процента. Глава государства напомнил, что с 1 января МРОТ проиндексировали на 6,3 процента, а с 1 января 2024-го произойдет еще одна индексация. По его словам, она должна оказаться гораздо выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в России в целом.
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экономика, россия, владимир путин, российская академия наук, мрот, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российская академия наук, МРОТ, Общество, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
МРОТ в России может увеличиться в два раза к 2030 году, пишут СМИ

"Известия": в России могут вдвое повысить минимальный размер оплаты труда к 2030 году

© iStock.com / alexialexБанковская карта и рубли
Банковская карта и рубли - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. К 2030 году минимальный размер оплаты труда может вырасти вдвое по сравнению с текущим годом, пишет газета "Известия" со ссылкой на законопроект Минтруда и ЦЭМИ РАН.
«
"Минтруд России по поручению президента представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. Это опережает инфляцию и наращивает темпы увеличения прожиточного минимума. При этом власти планируют, что уже к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом", — говорится в материале.
В Центральном экономико-математическом институте РАН посчитали, что на удвоение МРОТ к 2030 году потребуется около 2,4 триллиона рублей. Эта мера, заверили эксперты института, может сократить уровень бедности и простимулировать экономический рост страны.
Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, объявил об увеличении минимального размера оплаты труда на 18,5 процента. Глава государства напомнил, что с 1 января МРОТ проиндексировали на 6,3 процента, а с 1 января 2024-го произойдет еще одна индексация. По его словам, она должна оказаться гораздо выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в России в целом.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Повышение МРОТ обеспечит рост зарплат для 4,8 миллиона россиян
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинРоссийская академия наукМРОТОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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