https://ria.ru/20230710/mrot-1883170696.html

МРОТ в России может увеличиться в два раза к 2030 году, пишут СМИ

МРОТ в России может увеличиться в два раза к 2030 году, пишут СМИ - РИА Новости, 10.07.2023

МРОТ в России может увеличиться в два раза к 2030 году, пишут СМИ

К 2030 году минимальный размер оплаты труда может вырасти вдвое по сравнению с текущим годом, пишет газета "Известия" со ссылкой на законопроект Минтруда и ЦЭМИ РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T06:15

2023-07-10T06:15

2023-07-10T09:02

экономика

россия

владимир путин

российская академия наук

мрот

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863173710_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_56a63ef8126d1c0ccbbe5784793df1ec.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. К 2030 году минимальный размер оплаты труда может вырасти вдвое по сравнению с текущим годом, пишет газета "Известия" со ссылкой на законопроект Минтруда и ЦЭМИ РАН."Минтруд России по поручению президента представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. Это опережает инфляцию и наращивает темпы увеличения прожиточного минимума. При этом власти планируют, что уже к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом", — говорится в материале.В Центральном экономико-математическом институте РАН посчитали, что на удвоение МРОТ к 2030 году потребуется около 2,4 триллиона рублей. Эта мера, заверили эксперты института, может сократить уровень бедности и простимулировать экономический рост страны.Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, объявил об увеличении минимального размера оплаты труда на 18,5 процента. Глава государства напомнил, что с 1 января МРОТ проиндексировали на 6,3 процента, а с 1 января 2024-го произойдет еще одна индексация. По его словам, она должна оказаться гораздо выше темпов инфляции и темпов роста зарплат в России в целом.

https://ria.ru/20230703/mrot-1881901521.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир путин, российская академия наук, мрот, общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)