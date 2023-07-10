https://ria.ru/20230710/most-1883259206.html

В Совфеде назвали причину, почему Киев пытается атаковать Крымский мост

В Совфеде назвали причину, почему Киев пытается атаковать Крымский мост - РИА Новости, 10.07.2023

В Совфеде назвали причину, почему Киев пытается атаковать Крымский мост

Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что Киев пытается атаковать Крымский мост из-за комплекса... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:16

2023-07-10T14:16

2023-07-10T14:16

специальная военная операция на украине

сергей цеков

теракт на крымском мосту

украина

республика крым

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что Киев пытается атаковать Крымский мост из-за комплекса неполноценности. Ранее начальник главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Афзалов заявил, что одна из ракет С-200, запущенных Киевом 9 июля по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области. "Киевские власти вначале жили с мыслью, что мост невозможно построить, затем, что они его уничтожат. Это просто комплекс такой у них - неполноценности. Они даже не могут сообразить, что мы-то их мосты не трогаем. Мосты гражданские в Киеве не атакуются, так как мы понимаем, что эти мосты в первую очередь предназначены для гражданского населения", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, Крымский мост прежде всего используется для нужд гражданского населения, и попытка его атаковать является терроризмом. "В Киеве у власти засели люди с человеконенавистническим мышлением. Их задача - нанести как можно больший урон России", - подчеркнул Цеков и добавил, что уровень защиты Крымского моста за последний год значительно увеличен.

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республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сергей цеков, теракт на крымском мосту, украина, республика крым, вооруженные силы украины