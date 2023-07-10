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В Совфеде назвали причину, почему Киев пытается атаковать Крымский мост - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/most-1883259206.html
В Совфеде назвали причину, почему Киев пытается атаковать Крымский мост
В Совфеде назвали причину, почему Киев пытается атаковать Крымский мост - РИА Новости, 10.07.2023
В Совфеде назвали причину, почему Киев пытается атаковать Крымский мост
Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что Киев пытается атаковать Крымский мост из-за комплекса... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:16
2023-07-10T14:16
специальная военная операция на украине
сергей цеков
теракт на крымском мосту
украина
республика крым
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что Киев пытается атаковать Крымский мост из-за комплекса неполноценности. Ранее начальник главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Афзалов заявил, что одна из ракет С-200, запущенных Киевом 9 июля по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области. "Киевские власти вначале жили с мыслью, что мост невозможно построить, затем, что они его уничтожат. Это просто комплекс такой у них - неполноценности. Они даже не могут сообразить, что мы-то их мосты не трогаем. Мосты гражданские в Киеве не атакуются, так как мы понимаем, что эти мосты в первую очередь предназначены для гражданского населения", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, Крымский мост прежде всего используется для нужд гражданского населения, и попытка его атаковать является терроризмом. "В Киеве у власти засели люди с человеконенавистническим мышлением. Их задача - нанести как можно больший урон России", - подчеркнул Цеков и добавил, что уровень защиты Крымского моста за последний год значительно увеличен.
украина
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Доклад об уничтожении ракет ВСУ
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сергей цеков, теракт на крымском мосту, украина, республика крым, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сергей Цеков, Теракт на Крымском мосту, Украина, Республика Крым, Вооруженные силы Украины
В Совфеде назвали причину, почему Киев пытается атаковать Крымский мост

Сенатор Цеков: Киев пытается атаковать Крымский мост из-за комплекса неполноценности

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГрузовое судно у Крымского моста через Керченский пролив
Грузовое судно у Крымского моста через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Грузовое судно у Крымского моста через Керченский пролив. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Сенатор РФ от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков считает, что Киев пытается атаковать Крымский мост из-за комплекса неполноценности.
Ранее начальник главного штаба Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Афзалов заявил, что одна из ракет С-200, запущенных Киевом 9 июля по территории РФ, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области.
"Киевские власти вначале жили с мыслью, что мост невозможно построить, затем, что они его уничтожат. Это просто комплекс такой у них - неполноценности. Они даже не могут сообразить, что мы-то их мосты не трогаем. Мосты гражданские в Киеве не атакуются, так как мы понимаем, что эти мосты в первую очередь предназначены для гражданского населения", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, Крымский мост прежде всего используется для нужд гражданского населения, и попытка его атаковать является терроризмом.
«
"В Киеве у власти засели люди с человеконенавистническим мышлением. Их задача - нанести как можно больший урон России", - подчеркнул Цеков и добавил, что уровень защиты Крымского моста за последний год значительно увеличен.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
9 июля, 16:26
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЦековТеракт на Крымском мостуУкраинаРеспублика КрымВооруженные силы Украины
 
 
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