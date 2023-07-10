https://ria.ru/20230710/mirzieev-1883192070.html

Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана

Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана - РИА Новости, 10.07.2023

Путин поздравил Мирзиеева с победой на выборах президента Узбекистана

Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с переизбранием на пост президента Республики Узбекистан, отметив его принципиальную линию на... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T09:57

2023-07-10T09:57

2023-07-10T12:36

узбекистан

шавкат мирзиеев

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева с переизбранием на пост президента Республики Узбекистан, отметив его принципиальную линию на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства стран. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Досрочные президентские выборы прошли в воскресенье в Узбекистане. Это первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий глава государства 65-летний Шавкат Мирзиёев, занимающий должность второй срок, мог вновь баллотироваться на этот пост. По данным ЦИК, Мирзиёев набрал 87,05% голосов и побеждает на досрочных выборах главы государства."Уважаемый Шавкат Миромонович, примите искренние поздравления по случаю переизбрания на пост президента Республики Узбекистан. Высоко ценим Вашу принципиальную линию на укрепление отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что убедительная победа на выборах подтверждает высокий политический авторитет Мирзиёева и свидетельствует о широкой народной поддержке проводимого им курса масштабных преобразований.Также глава России выразил уверенность, что совместными усилиями России и Узбекистана будут обеспечены последовательное наращивание взаимовыгодного сотрудничества по всему комплексу двусторонних связей и координация в региональных и международных делах."От души желаю Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в столь ответственной деятельности во главе государства", - добавил президент РФ.Телеграмму с поздравлениями в адрес Мирзиёева также направила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Столь убедительная победа на выборах стала ярким подтверждением огромного доверия к Вам народа и его сплоченности, Ваших колоссальных заслуг во всестороннем развитии и повышении роли Узбекистана в Центральной Азии и на мировой арене. Убеждена, что под Вашим мудрым руководством республика обязательно достигнет новых блестящих успехов во всех сферах", - говорится в телеграмме.По словам спикера, в Совете Федерации связывают с переизбранием Мирзиёва "надежду на дальнейшее расширение российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества".Матвиенко также поблагодарила Мирзиёева за личное внимание, которое он уделяет межпарламентскому сотрудничеству, подчеркнув, что законодатели искренне это ценят.

https://ria.ru/20230710/vybory-1883178200.html

https://ria.ru/20230710/uzbekistan-1883184973.html

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узбекистан, шавкат мирзиеев, владимир путин, в мире