https://ria.ru/20230710/lopasti-1883341809.html

Первые российские лопасти для ветроустановок выпустят в 2024 году

Первые российские лопасти для ветроустановок выпустят в 2024 году - РИА Новости, 10.07.2023

Первые российские лопасти для ветроустановок выпустят в 2024 году

Продукция первого в России производства лопастей для ветроустановок, которое запускается в Ульяновской области, будет готова к декабрю 2024 года, сообщил в... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:06

2023-07-10T17:06

2023-07-10T17:06

экономика

ульяновская область

ульяновск

алексей русских

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565324945_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_02b9f93c109c94f1c69bd2efb89231e8.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Продукция первого в России производства лопастей для ветроустановок, которое запускается в Ульяновской области, будет готова к декабрю 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Алексей Русских. Ранее "Коммерсант" со ссылкой источники сообщил, что Vestas первой среди европейских компаний "решила разорвать СПИК с РФ после начала военного конфликта на Украине". По данным издания, СПИК сроком на восемь лет был подписан "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" в 2018 году, а в производство было вложено более 2 миллиардов рублей. Русских в марте этого года сообщил, что на площадке закрывшегося в прошлом году в Ульяновске завода "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" "Росатом" намерен локализовать производство композитных лопастей для ветроэлектростанций. "Дочерняя компания "Росатома", которая занимается именно развитием композитной отрасли, пришла к нам в регион на смену "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус", которые ушли после введения санкций против России. Мы сумели коллектив сохранить, это самое ценное. Сейчас композитный дивизион "Росатома" планирует уже в декабре 2024 года выпустить первую лопасть. Для нас предприятие очень знаковое, потому что лопасти производили только в нашем регионе из всей России, больше нигде. Производство будет сохранено, но с другим собственником", - сказал собеседник агентства, уточнив, что мощности рассчитаны на 450 изделий в год. Русских отметил, что инвестиции в проект составляют 2,3 миллиарда рублей. Благодаря производству будут созданы 400 высокооплачиваемых и высококвалифицированных рабочих мест. "Лопасть является одним из ключевых компонентов ветроустановки, и она будет сделана полностью из отечественных материалов. Это позволит нарастить объемы локализации в отрасли ветроэнергетики. Так как проект высокотехнологичный и значимый для области, инвестор сможет претендовать на получение региональных мер поддержки", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20230629/tovary-1881184669.html

https://ria.ru/20230622/samolety-1879809302.html

ульяновская область

ульяновск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ульяновская область, ульяновск, алексей русских, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"