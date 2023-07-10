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Первые российские лопасти для ветроустановок выпустят в 2024 году - РИА Новости, 10.07.2023
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17:06 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/lopasti-1883341809.html
Первые российские лопасти для ветроустановок выпустят в 2024 году
Первые российские лопасти для ветроустановок выпустят в 2024 году - РИА Новости, 10.07.2023
Первые российские лопасти для ветроустановок выпустят в 2024 году
Продукция первого в России производства лопастей для ветроустановок, которое запускается в Ульяновской области, будет готова к декабрю 2024 года, сообщил в... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T17:06
2023-07-10T17:06
экономика
ульяновская область
ульяновск
алексей русских
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Продукция первого в России производства лопастей для ветроустановок, которое запускается в Ульяновской области, будет готова к декабрю 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Алексей Русских. Ранее "Коммерсант" со ссылкой источники сообщил, что Vestas первой среди европейских компаний "решила разорвать СПИК с РФ после начала военного конфликта на Украине". По данным издания, СПИК сроком на восемь лет был подписан "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" в 2018 году, а в производство было вложено более 2 миллиардов рублей. Русских в марте этого года сообщил, что на площадке закрывшегося в прошлом году в Ульяновске завода "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" "Росатом" намерен локализовать производство композитных лопастей для ветроэлектростанций. "Дочерняя компания "Росатома", которая занимается именно развитием композитной отрасли, пришла к нам в регион на смену "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус", которые ушли после введения санкций против России. Мы сумели коллектив сохранить, это самое ценное. Сейчас композитный дивизион "Росатома" планирует уже в декабре 2024 года выпустить первую лопасть. Для нас предприятие очень знаковое, потому что лопасти производили только в нашем регионе из всей России, больше нигде. Производство будет сохранено, но с другим собственником", - сказал собеседник агентства, уточнив, что мощности рассчитаны на 450 изделий в год. Русских отметил, что инвестиции в проект составляют 2,3 миллиарда рублей. Благодаря производству будут созданы 400 высокооплачиваемых и высококвалифицированных рабочих мест. "Лопасть является одним из ключевых компонентов ветроустановки, и она будет сделана полностью из отечественных материалов. Это позволит нарастить объемы локализации в отрасли ветроэнергетики. Так как проект высокотехнологичный и значимый для области, инвестор сможет претендовать на получение региональных мер поддержки", - добавил губернатор.
https://ria.ru/20230629/tovary-1881184669.html
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экономика, ульяновская область, ульяновск, алексей русских, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Ульяновская область, Ульяновск, Алексей Русских, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Первые российские лопасти для ветроустановок выпустят в 2024 году

Ульяновский губернатор Русских: российские лопасти для ветроустановок выпустят в 2024 году

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВетряные электростанции
Ветряные электростанции - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Продукция первого в России производства лопастей для ветроустановок, которое запускается в Ульяновской области, будет готова к декабрю 2024 года, сообщил в интервью РИА Новости глава региона Алексей Русских.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой источники сообщил, что Vestas первой среди европейских компаний "решила разорвать СПИК с РФ после начала военного конфликта на Украине". По данным издания, СПИК сроком на восемь лет был подписан "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" в 2018 году, а в производство было вложено более 2 миллиардов рублей. Русских в марте этого года сообщил, что на площадке закрывшегося в прошлом году в Ульяновске завода "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" "Росатом" намерен локализовать производство композитных лопастей для ветроэлектростанций.
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"Дочерняя компания "Росатома", которая занимается именно развитием композитной отрасли, пришла к нам в регион на смену "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус", которые ушли после введения санкций против России. Мы сумели коллектив сохранить, это самое ценное. Сейчас композитный дивизион "Росатома" планирует уже в декабре 2024 года выпустить первую лопасть. Для нас предприятие очень знаковое, потому что лопасти производили только в нашем регионе из всей России, больше нигде. Производство будет сохранено, но с другим собственником", - сказал собеседник агентства, уточнив, что мощности рассчитаны на 450 изделий в год.
Русских отметил, что инвестиции в проект составляют 2,3 миллиарда рублей. Благодаря производству будут созданы 400 высокооплачиваемых и высококвалифицированных рабочих мест.
«
"Лопасть является одним из ключевых компонентов ветроустановки, и она будет сделана полностью из отечественных материалов. Это позволит нарастить объемы локализации в отрасли ветроэнергетики. Так как проект высокотехнологичный и значимый для области, инвестор сможет претендовать на получение региональных мер поддержки", - добавил губернатор.
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ЭкономикаУльяновская областьУльяновскАлексей РусскихГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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