https://ria.ru/20230710/kino-1883330197.html

Появились первые кадры "Наполеона" с Хоакином Фениксом в главной роли

Появились первые кадры "Наполеона" с Хоакином Фениксом в главной роли - РИА Новости, 10.07.2023

Появились первые кадры "Наполеона" с Хоакином Фениксом в главной роли

В Сети появился первый трейлер исторической драмы Ридли Скотта "Наполеон". Ролик размещен на YouTube-канале Apple TV. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T18:40

2023-07-10T18:40

2023-07-10T18:40

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хоакин феникс

кино и сериалы

ридли скотт

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. В Сети появился первый трейлер исторической драмы Ридли Скотта "Наполеон". Ролик размещен на YouTube-канале Apple TV.В главной роли – Хоакин Феникс. Образ его супруги Жозефины воплотила Ванесса Кирби. В описании проекта фильм называют "своеобразным и личным взглядом на происхождение Наполеона и его стремительное и беспощадное восхождение к императорской власти, рассматриваемые через призму затягивающих и нестабильных отношений с супругой и настоящей любовью – Жозефиной". В ролике представлены эпизоды казни, бала, ссор и признаний, а также масштабных батальных сцен.Зрители знают Феникса по психологической драме о враге Бэтмена "Джокер", мелодраме "Она" о романе с искусственным интеллектом и многим другим картинам.Скотт – режиссер фильмов "Чужой" об инопланетянах-ксеноморфах, "Бегущий по лезвию" о репликантах, пытающихся выжить в мире, где на них ведется охота, "Марсианин" об оставшимся на красной планете исследователе, байопика о владельцах культового бренда "Дом Gucci" и многих других.Ридли Скотт и Хоакин Феникс уже работали вместе. Актер сыграл римского императора Коммода в драме постановщика "Гладиатор".Премьера фильма "Наполеон" запланирована на 22 ноября. После кинотеатрального проката лента выйдет на платформе Apple TV+. Ранее сообщалось о том, что фильм с Беном Аффлеком возглавил прокат в России и СНГ за уикенд.

https://ria.ru/20230710/kino-1883239724.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, хоакин феникс, кино и сериалы, ридли скотт