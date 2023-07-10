https://ria.ru/20230710/kino-1883330197.html
Появились первые кадры "Наполеона" с Хоакином Фениксом в главной роли
Появились первые кадры "Наполеона" с Хоакином Фениксом в главной роли - РИА Новости, 10.07.2023
Появились первые кадры "Наполеона" с Хоакином Фениксом в главной роли
В Сети появился первый трейлер исторической драмы Ридли Скотта "Наполеон". Ролик размещен на YouTube-канале Apple TV. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T18:40
2023-07-10T18:40
2023-07-10T18:40
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хоакин феникс
кино и сериалы
ридли скотт
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. В Сети появился первый трейлер исторической драмы Ридли Скотта "Наполеон". Ролик размещен на YouTube-канале Apple TV.В главной роли – Хоакин Феникс. Образ его супруги Жозефины воплотила Ванесса Кирби. В описании проекта фильм называют "своеобразным и личным взглядом на происхождение Наполеона и его стремительное и беспощадное восхождение к императорской власти, рассматриваемые через призму затягивающих и нестабильных отношений с супругой и настоящей любовью – Жозефиной". В ролике представлены эпизоды казни, бала, ссор и признаний, а также масштабных батальных сцен.Зрители знают Феникса по психологической драме о враге Бэтмена "Джокер", мелодраме "Она" о романе с искусственным интеллектом и многим другим картинам.Скотт – режиссер фильмов "Чужой" об инопланетянах-ксеноморфах, "Бегущий по лезвию" о репликантах, пытающихся выжить в мире, где на них ведется охота, "Марсианин" об оставшимся на красной планете исследователе, байопика о владельцах культового бренда "Дом Gucci" и многих других.Ридли Скотт и Хоакин Феникс уже работали вместе. Актер сыграл римского императора Коммода в драме постановщика "Гладиатор".Премьера фильма "Наполеон" запланирована на 22 ноября. После кинотеатрального проката лента выйдет на платформе Apple TV+. Ранее сообщалось о том, что фильм с Беном Аффлеком возглавил прокат в России и СНГ за уикенд.
https://ria.ru/20230710/kino-1883239724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, хоакин феникс, кино и сериалы, ридли скотт
Культура, Новости культуры, Хоакин Феникс, Кино и сериалы, Ридли Скотт
Появились первые кадры "Наполеона" с Хоакином Фениксом в главной роли
В Сети появились первые кадры "Наполеона" Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в главной роли
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. В Сети появился первый трейлер исторической драмы Ридли Скотта "Наполеон". Ролик размещен на YouTube-канале Apple TV.
В главной роли – Хоакин Феникс. Образ его супруги Жозефины воплотила Ванесса Кирби.
В описании проекта фильм называют "своеобразным и личным взглядом на происхождение Наполеона и его стремительное и беспощадное восхождение к императорской власти, рассматриваемые через призму затягивающих и нестабильных отношений с супругой и настоящей любовью – Жозефиной".
В ролике представлены эпизоды казни, бала, ссор и признаний, а также масштабных батальных сцен.
Зрители знают Феникса по психологической драме о враге Бэтмена "Джокер", мелодраме "Она" о романе с искусственным интеллектом и многим другим картинам.
Скотт – режиссер фильмов "Чужой" об инопланетянах-ксеноморфах, "Бегущий по лезвию" о репликантах, пытающихся выжить в мире, где на них ведется охота, "Марсианин" об оставшимся на красной планете исследователе, байопика о владельцах культового бренда "Дом Gucci" и многих других.
Ридли Скотт и Хоакин Феникс уже работали вместе. Актер сыграл римского императора Коммода в драме постановщика "Гладиатор".
Премьера фильма "Наполеон" запланирована на 22 ноября. После кинотеатрального проката лента выйдет на платформе Apple TV+.
Ранее сообщалось
о том, что фильм с Беном Аффлеком возглавил прокат в России и СНГ за уикенд.
Названа дата премьеры фильма по роману Булгакова "Мастер и Маргарита"