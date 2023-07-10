Фильм с Беном Аффлеком возглавил прокат в России и СНГ за уикенд

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Фантастический боевик "Гипнотик" возглавил прокат за уикенд в России и СНГ со сборами в 65 миллионов рублей, пишет kinobusiness.com.В главной роли – Бен Аффлек. Он сыграл детектива Дэнни Рурка, у которого похитили дочь. Мужчина пытается найти ребенка и параллельно расследует серию преступлений, совершенных при загадочных обстоятельствах. Помогает ему экстрасенс Диана Круз. В ходе дела Рурк все больше погружается в ирреальность происходящего. На второй строчке – хоррор "Астрал 5: Красная дверь", заработавший 34 миллиона рублей (страны СНГ без России и Белоруссии). Это режиссерский дебют актера Патрика Уилсона. Он снимался в других фильмах франшизы "Астрал" и появился в новой серии. Также зрители знают его по фильмам "Аквамен" (Повелитель океана), "Прометей" Ридли Скотта (отец Шоу) и многим другим. Следующий в топ-5 – новый мультфильм Pixar "Элементарно" (страны СНГ без России и Белоруссии). Его касса – 20,1 миллиона рублей. В картине рассказывается о городе, где живут представители разных стихий. В фокусе – дружба вспыльчивой девушки и парня, плывущего по течению.Четвертым стал "Вызов" со сборами 16,7 миллиона рублей. Это первый снятый в космосе фильм. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели 12 съемочных смен на борту МКС.Замыкает пятерку лидеров семейная фантастика из Канады – "Назад к динозаврам". Сборы – 15,6 миллиона рублей. Главные герои случайно оказались в прошлом. Они ищут путь домой и пытаются выжить в мире, где по Земле бродят гигантские ящеры.Ранее сообщалось о том, что сериал Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие" покажут на фестивале в Берлине.
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Фантастический боевик "Гипнотик" возглавил прокат за уикенд в России и СНГ со сборами в 65 миллионов рублей, пишет kinobusiness.com.
В главной роли – Бен Аффлек. Он сыграл детектива Дэнни Рурка, у которого похитили дочь. Мужчина пытается найти ребенка и параллельно расследует серию преступлений, совершенных при загадочных обстоятельствах. Помогает ему экстрасенс Диана Круз. В ходе дела Рурк все больше погружается в ирреальность происходящего.
На второй строчке – хоррор "Астрал 5: Красная дверь", заработавший 34 миллиона рублей (страны СНГ без России и Белоруссии). Это режиссерский дебют актера Патрика Уилсона. Он снимался в других фильмах франшизы "Астрал" и появился в новой серии. Также зрители знают его по фильмам "Аквамен" (Повелитель океана), "Прометей" Ридли Скотта (отец Шоу) и многим другим.
Следующий в топ-5 – новый мультфильм Pixar "Элементарно" (страны СНГ без России и Белоруссии). Его касса – 20,1 миллиона рублей. В картине рассказывается о городе, где живут представители разных стихий. В фокусе – дружба вспыльчивой девушки и парня, плывущего по течению.
Четвертым стал "Вызов" со сборами 16,7 миллиона рублей. Это первый снятый в космосе фильм. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели 12 съемочных смен на борту МКС.
Замыкает пятерку лидеров семейная фантастика из Канады – "Назад к динозаврам". Сборы – 15,6 миллиона рублей. Главные герои случайно оказались в прошлом. Они ищут путь домой и пытаются выжить в мире, где по Земле бродят гигантские ящеры.
Ранее сообщалось о том, что сериал Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие" покажут на фестивале в Берлине.
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