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Фильм с Беном Аффлеком возглавил прокат в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 10.07.2023
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Культура
 
11:36 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/kino-1883213000.html
Фильм с Беном Аффлеком возглавил прокат в России и СНГ за уикенд
Фильм с Беном Аффлеком возглавил прокат в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 10.07.2023
Фильм с Беном Аффлеком возглавил прокат в России и СНГ за уикенд
Фантастический боевик "Гипнотик" возглавил прокат за уикенд в России и СНГ со сборами в 65 миллионов рублей, пишет kinobusiness.com. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T11:36
2023-07-10T11:36
культура
новости культуры
кино и сериалы
бен аффлек
юлия пересильд
pixar
что посмотреть
куда сходить
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Фантастический боевик "Гипнотик" возглавил прокат за уикенд в России и СНГ со сборами в 65 миллионов рублей, пишет kinobusiness.com.В главной роли – Бен Аффлек. Он сыграл детектива Дэнни Рурка, у которого похитили дочь. Мужчина пытается найти ребенка и параллельно расследует серию преступлений, совершенных при загадочных обстоятельствах. Помогает ему экстрасенс Диана Круз. В ходе дела Рурк все больше погружается в ирреальность происходящего. На второй строчке – хоррор "Астрал 5: Красная дверь", заработавший 34 миллиона рублей (страны СНГ без России и Белоруссии). Это режиссерский дебют актера Патрика Уилсона. Он снимался в других фильмах франшизы "Астрал" и появился в новой серии. Также зрители знают его по фильмам "Аквамен" (Повелитель океана), "Прометей" Ридли Скотта (отец Шоу) и многим другим. Следующий в топ-5 – новый мультфильм Pixar "Элементарно" (страны СНГ без России и Белоруссии). Его касса – 20,1 миллиона рублей. В картине рассказывается о городе, где живут представители разных стихий. В фокусе – дружба вспыльчивой девушки и парня, плывущего по течению.Четвертым стал "Вызов" со сборами 16,7 миллиона рублей. Это первый снятый в космосе фильм. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели 12 съемочных смен на борту МКС.Замыкает пятерку лидеров семейная фантастика из Канады – "Назад к динозаврам". Сборы – 15,6 миллиона рублей. Главные герои случайно оказались в прошлом. Они ищут путь домой и пытаются выжить в мире, где по Земле бродят гигантские ящеры.Ранее сообщалось о том, что сериал Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие" покажут на фестивале в Берлине.
https://ria.ru/20230705/kino-1882441730.html
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новости культуры, кино и сериалы, бен аффлек, юлия пересильд, pixar, что посмотреть , куда сходить
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Бен Аффлек, Юлия Пересильд, Pixar, что посмотреть , куда сходить
Фильм с Беном Аффлеком возглавил прокат в России и СНГ за уикенд

Фильм "Гипнотик" с Беном Аффлеком возглавил прокат в России и СНГ за уикенд

© Central PartnershipКадр из трейлера фильма "Гипнотик"
Кадр из трейлера фильма Гипнотик
© Central Partnership
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Фантастический боевик "Гипнотик" возглавил прокат за уикенд в России и СНГ со сборами в 65 миллионов рублей, пишет kinobusiness.com.
В главной роли – Бен Аффлек. Он сыграл детектива Дэнни Рурка, у которого похитили дочь. Мужчина пытается найти ребенка и параллельно расследует серию преступлений, совершенных при загадочных обстоятельствах. Помогает ему экстрасенс Диана Круз. В ходе дела Рурк все больше погружается в ирреальность происходящего.
© Sony Pictures Entertainment Астрал 5: Красная дверь
Астрал 5: Красная дверь
© Sony Pictures Entertainment
Астрал 5: Красная дверь
На второй строчке – хоррор "Астрал 5: Красная дверь", заработавший 34 миллиона рублей (страны СНГ без России и Белоруссии). Это режиссерский дебют актера Патрика Уилсона. Он снимался в других фильмах франшизы "Астрал" и появился в новой серии. Также зрители знают его по фильмам "Аквамен" (Повелитель океана), "Прометей" Ридли Скотта (отец Шоу) и многим другим.
Следующий в топ-5 – новый мультфильм Pixar "Элементарно" (страны СНГ без России и Белоруссии). Его касса – 20,1 миллиона рублей. В картине рассказывается о городе, где живут представители разных стихий. В фокусе – дружба вспыльчивой девушки и парня, плывущего по течению.
Четвертым стал "Вызов" со сборами 16,7 миллиона рублей. Это первый снятый в космосе фильм. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели 12 съемочных смен на борту МКС.
© Pixar Animation Studios, 2023Кадр из мультфильма "Элементарно"
Кадр из мультфильма Элементарно
Кадр из мультфильма "Элементарно"
© Pixar Animation Studios, 2023
1 из 3
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
Кадр из фильма "Вызов"
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
2 из 3
© Empress Road Pictures (2022)Кадр из фильма "Назад к динозаврам"
Кадр из фильма Назад к динозаврам
Кадр из фильма "Назад к динозаврам"
© Empress Road Pictures (2022)
3 из 3
Кадр из мультфильма "Элементарно"
© Pixar Animation Studios, 2023
1 из 3
Кадр из фильма "Вызов"
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
2 из 3
Кадр из фильма "Назад к динозаврам"
© Empress Road Pictures (2022)
3 из 3
Замыкает пятерку лидеров семейная фантастика из Канады – "Назад к динозаврам". Сборы – 15,6 миллиона рублей. Главные герои случайно оказались в прошлом. Они ищут путь домой и пытаются выжить в мире, где по Земле бродят гигантские ящеры.
Ранее сообщалось о том, что сериал Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие" покажут на фестивале в Берлине.
Кадр из трейлера фильма Барби
В Китае отреагировали на показ спорной карты в фильме "Барби"
5 июля, 18:56
 
КультураНовости культурыКино и сериалыБен АффлекЮлия ПересильдPixarчто посмотретькуда сходить
 
 
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