https://ria.ru/20230710/kino-1883213000.html

Фильм с Беном Аффлеком возглавил прокат в России и СНГ за уикенд

Фильм с Беном Аффлеком возглавил прокат в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 10.07.2023

Фильм с Беном Аффлеком возглавил прокат в России и СНГ за уикенд

Фантастический боевик "Гипнотик" возглавил прокат за уикенд в России и СНГ со сборами в 65 миллионов рублей, пишет kinobusiness.com. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T11:36

2023-07-10T11:36

2023-07-10T11:36

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Фантастический боевик "Гипнотик" возглавил прокат за уикенд в России и СНГ со сборами в 65 миллионов рублей, пишет kinobusiness.com.В главной роли – Бен Аффлек. Он сыграл детектива Дэнни Рурка, у которого похитили дочь. Мужчина пытается найти ребенка и параллельно расследует серию преступлений, совершенных при загадочных обстоятельствах. Помогает ему экстрасенс Диана Круз. В ходе дела Рурк все больше погружается в ирреальность происходящего. На второй строчке – хоррор "Астрал 5: Красная дверь", заработавший 34 миллиона рублей (страны СНГ без России и Белоруссии). Это режиссерский дебют актера Патрика Уилсона. Он снимался в других фильмах франшизы "Астрал" и появился в новой серии. Также зрители знают его по фильмам "Аквамен" (Повелитель океана), "Прометей" Ридли Скотта (отец Шоу) и многим другим. Следующий в топ-5 – новый мультфильм Pixar "Элементарно" (страны СНГ без России и Белоруссии). Его касса – 20,1 миллиона рублей. В картине рассказывается о городе, где живут представители разных стихий. В фокусе – дружба вспыльчивой девушки и парня, плывущего по течению.Четвертым стал "Вызов" со сборами 16,7 миллиона рублей. Это первый снятый в космосе фильм. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели 12 съемочных смен на борту МКС.Замыкает пятерку лидеров семейная фантастика из Канады – "Назад к динозаврам". Сборы – 15,6 миллиона рублей. Главные герои случайно оказались в прошлом. Они ищут путь домой и пытаются выжить в мире, где по Земле бродят гигантские ящеры.Ранее сообщалось о том, что сериал Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие" покажут на фестивале в Берлине.

https://ria.ru/20230705/kino-1882441730.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, бен аффлек, юлия пересильд, pixar, что посмотреть , куда сходить