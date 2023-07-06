https://ria.ru/20230706/serial-1882535554.html

Сериал Валерии Гай Германики покажут на фестивале в Берлине

Сериал Валерии Гай Германики покажут на фестивале в Берлине - РИА Новости, 06.07.2023

Сериал Валерии Гай Германики покажут на фестивале в Берлине

Сериалы "Обоюдное согласие" и "Почка" попали в программу VII Берлинского международного фестиваля (Berlin International TV Series Festival), сообщает... РИА Новости, 06.07.2023

2023-07-06T14:09

2023-07-06T14:09

2023-07-06T14:09

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валерия гай германика (дудинская)

что посмотреть

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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Сериалы "Обоюдное согласие" и "Почка" попали в программу VII Берлинского международного фестиваля (Berlin International TV Series Festival), сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. "Обоюдное согласие" представят в конкурсе смотра в номинации Best Drama Series. Режиссер психологической драмы – Валерия Гай Германика. Главная роль у Светланы Ивановой. Она сыграла учительницу, написавшую заявление об изнасиловании. Среди подозреваемых друзья героини."Почка" – во внеконкурсной программе в номинации Passion Stories. Авантюрную комедию сняла Мария Шульгина. Любовь Аксенова воплотила образ инспектора пожарной службы. Ей требуется пересадка почки. Berlin International TV Series Festiva пройдет с 10 по 15 июля. Ранее сообщалось, что гран-при Международного кинофестиваля "Зеркало" имени Андрея Тарковского получил фильм из Индии "Шивамма". Приз за режиссуру присудили Бабак Джалали за картину "Фремонт" (США).

https://ria.ru/20230704/kino-1881932582.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, валерия гай германика (дудинская), что посмотреть