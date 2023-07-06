https://ria.ru/20230706/serial-1882535554.html
Сериал Валерии Гай Германики покажут на фестивале в Берлине
Сериал Валерии Гай Германики покажут на фестивале в Берлине - РИА Новости, 06.07.2023
Сериал Валерии Гай Германики покажут на фестивале в Берлине
Сериалы "Обоюдное согласие" и "Почка" попали в программу VII Берлинского международного фестиваля (Berlin International TV Series Festival), сообщает... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:09
2023-07-06T14:09
2023-07-06T14:09
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Сериалы "Обоюдное согласие" и "Почка" попали в программу VII Берлинского международного фестиваля (Berlin International TV Series Festival), сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. "Обоюдное согласие" представят в конкурсе смотра в номинации Best Drama Series. Режиссер психологической драмы – Валерия Гай Германика. Главная роль у Светланы Ивановой. Она сыграла учительницу, написавшую заявление об изнасиловании. Среди подозреваемых друзья героини."Почка" – во внеконкурсной программе в номинации Passion Stories. Авантюрную комедию сняла Мария Шульгина. Любовь Аксенова воплотила образ инспектора пожарной службы. Ей требуется пересадка почки. Berlin International TV Series Festiva пройдет с 10 по 15 июля. Ранее сообщалось, что гран-при Международного кинофестиваля "Зеркало" имени Андрея Тарковского получил фильм из Индии "Шивамма". Приз за режиссуру присудили Бабак Джалали за картину "Фремонт" (США).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, валерия гай германика (дудинская), что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Валерия Гай Германика (Дудинская), что посмотреть
Сериал Валерии Гай Германики покажут на фестивале в Берлине
Сериал Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие" покажут на фестивале в Берлине
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Сериалы "Обоюдное согласие" и "Почка" попали в программу VII Берлинского международного фестиваля (Berlin International TV Series Festival), сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.
"Обоюдное согласие" представят в конкурсе смотра в номинации Best Drama Series. Режиссер психологической драмы – Валерия Гай Германика. Главная роль у Светланы Ивановой. Она сыграла учительницу, написавшую заявление об изнасиловании. Среди подозреваемых друзья героини.
"Почка" – во внеконкурсной программе в номинации Passion Stories. Авантюрную комедию сняла Мария Шульгина. Любовь Аксенова воплотила образ инспектора пожарной службы. Ей требуется пересадка почки.
Berlin International TV Series Festiva пройдет с 10 по 15 июля.
Ранее сообщалось
, что гран-при Международного кинофестиваля "Зеркало" имени Андрея Тарковского получил фильм из Индии "Шивамма". Приз за режиссуру присудили Бабак Джалали за картину "Фремонт" (США).
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