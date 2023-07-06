Рейтинг@Mail.ru
Сериал Валерии Гай Германики покажут на фестивале в Берлине - РИА Новости, 06.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:09 06.07.2023
https://ria.ru/20230706/serial-1882535554.html
Сериал Валерии Гай Германики покажут на фестивале в Берлине
Сериал Валерии Гай Германики покажут на фестивале в Берлине - РИА Новости, 06.07.2023
Сериал Валерии Гай Германики покажут на фестивале в Берлине
Сериалы "Обоюдное согласие" и "Почка" попали в программу VII Берлинского международного фестиваля (Berlin International TV Series Festival), сообщает... РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T14:09
2023-07-06T14:09
культура
новости культуры
кино и сериалы
валерия гай германика (дудинская)
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778257546_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38a583c6f7e0e9d0173800cdfe2b6b4e.jpg
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Сериалы "Обоюдное согласие" и "Почка" попали в программу VII Берлинского международного фестиваля (Berlin International TV Series Festival), сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION. "Обоюдное согласие" представят в конкурсе смотра в номинации Best Drama Series. Режиссер психологической драмы – Валерия Гай Германика. Главная роль у Светланы Ивановой. Она сыграла учительницу, написавшую заявление об изнасиловании. Среди подозреваемых друзья героини."Почка" – во внеконкурсной программе в номинации Passion Stories. Авантюрную комедию сняла Мария Шульгина. Любовь Аксенова воплотила образ инспектора пожарной службы. Ей требуется пересадка почки. Berlin International TV Series Festiva пройдет с 10 по 15 июля. Ранее сообщалось, что гран-при Международного кинофестиваля "Зеркало" имени Андрея Тарковского получил фильм из Индии "Шивамма". Приз за режиссуру присудили Бабак Джалали за картину "Фремонт" (США).
https://ria.ru/20230704/kino-1881932582.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778257546_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3a76902d6c2afa3e78ff5147e5a570c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, валерия гай германика (дудинская), что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Валерия Гай Германика (Дудинская), что посмотреть
Сериал Валерии Гай Германики покажут на фестивале в Берлине

Сериал Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие" покажут на фестивале в Берлине

© Фото предоставила пресс-служба KIONКадр из сериала "Обоюдное согласие"
Кадр из сериала Обоюдное согласие
© Фото предоставила пресс-служба KION
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Сериалы "Обоюдное согласие" и "Почка" попали в программу VII Берлинского международного фестиваля (Berlin International TV Series Festival), сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.
"Обоюдное согласие" представят в конкурсе смотра в номинации Best Drama Series. Режиссер психологической драмы – Валерия Гай Германика. Главная роль у Светланы Ивановой. Она сыграла учительницу, написавшую заявление об изнасиловании. Среди подозреваемых друзья героини.
© KIONКадр из трейлера к сериалу "Почка"
Кадр из трейлера к сериалу Почка
© KION
Кадр из трейлера к сериалу "Почка"
"Почка" – во внеконкурсной программе в номинации Passion Stories. Авантюрную комедию сняла Мария Шульгина. Любовь Аксенова воплотила образ инспектора пожарной службы. Ей требуется пересадка почки.
Berlin International TV Series Festiva пройдет с 10 по 15 июля.
Ранее сообщалось, что гран-при Международного кинофестиваля "Зеркало" имени Андрея Тарковского получил фильм из Индии "Шивамма". Приз за режиссуру присудили Бабак Джалали за картину "Фремонт" (США).
Концерт Виктор Цой, 50 лет в СК Олимпийский в Москве - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Завершили вторую часть документального проекта о Горшке из "Короля и Шута"
4 июля, 00:51
 
КультураНовости культурыКино и сериалыВалерия Гай Германика (Дудинская)что посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала