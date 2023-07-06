https://ria.ru/20230706/kino-1882520132.html
Фильмы из Индии и США победили на фестивале имени Тарковского в Иванове
Фильмы из Индии и США победили на фестивале имени Тарковского в Иванове - РИА Новости, 06.07.2023
Фильмы из Индии и США победили на фестивале имени Тарковского в Иванове
Объявили лауреатов XVII Международного кинофестиваля "Зеркало" имени Андрея Тарковского, сообщает пресс-служба смотра. РИА Новости, 06.07.2023
2023-07-06T10:50
2023-07-06T10:50
2023-07-06T10:50
культура
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кино и сериалы
кинофестиваль "зеркало"
андрей тарковский
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Объявили лауреатов XVII Международного кинофестиваля "Зеркало" имени Андрея Тарковского, сообщает пресс-служба смотра.Гран-при получил индийский фильм "Шивамма" (постановщик Джайшанкар Арьяр). Лучшим режиссером стал Бабак Джалали за картину "Фремонт" (США). Специальный приз жюри достался грузинской ленте "Брайтон 4" Левана Когуашвили. Призом независимых Telegram-каналов наградили проект "Ниша" Антона Ермолина. Зрители назвали лучшим "Один маленький ночной секрет" Натальи Мещаниновой. Спецприз программы "Переплетения" за исследование границ кинематографа, искусства и дизайна вручили Софье Горленко за картину "Тонкой нитью".Специального приза за вклад в кинематограф Андрея Тарковского удостоился режиссер Евгений Цымбал. Приз имени Александра Кайдановского получил Юрий Быков. Спецприз за выдающийся вклад в киноискусство присудили Андрею Смирнову. В основном конкурсе участвовали восемь фильмов. В их производстве были задействованы 12 стран: Грузия, Индия, Канада, Китай, Колумбия, Куба, Малайзия, Норвегия, Сербия, США, Франция и Россия.Лауреатов выбирали актриса Ольга Лапшина, режиссеры Фариз Ахмедов (Азербайджан) и Дарежан Омирбаев (Казахстан). Жюри возглавил режиссер и создатель театра "Школа драматического искусства" Анатолий Васильев.Ранее сообщалось о том, что премьера второй части документального фильма "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте" пройдет 8 июля на фестивале нового российского кино "Горький Fest" в Нижнем Новгороде.
https://ria.ru/20230625/kino-1880373843.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, кинофестиваль "зеркало", андрей тарковский
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Кинофестиваль "Зеркало", Андрей Тарковский
Фильмы из Индии и США победили на фестивале имени Тарковского в Иванове
Фильмы из Индии и США победили на фестивале имени Тарковского "Зеркало" в Иванове
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Объявили лауреатов XVII Международного кинофестиваля "Зеркало" имени Андрея Тарковского, сообщает пресс-служба смотра.
Гран-при получил индийский фильм "Шивамма" (постановщик Джайшанкар Арьяр). Лучшим режиссером стал Бабак Джалали за картину "Фремонт" (США). Специальный приз жюри достался грузинской ленте "Брайтон 4" Левана Когуашвили.
Призом независимых Telegram-каналов наградили проект "Ниша" Антона Ермолина. Зрители назвали лучшим "Один маленький ночной секрет" Натальи Мещаниновой. Спецприз программы "Переплетения" за исследование границ кинематографа, искусства и дизайна вручили Софье Горленко за картину "Тонкой нитью".
Специального приза за вклад в кинематограф Андрея Тарковского удостоился режиссер Евгений Цымбал. Приз имени Александра Кайдановского получил Юрий Быков. Спецприз за выдающийся вклад в киноискусство присудили Андрею Смирнову.
В основном конкурсе участвовали восемь фильмов. В их производстве были задействованы 12 стран: Грузия, Индия, Канада, Китай, Колумбия, Куба, Малайзия, Норвегия, Сербия, США, Франция и Россия.
Лауреатов выбирали актриса Ольга Лапшина, режиссеры Фариз Ахмедов (Азербайджан) и Дарежан Омирбаев (Казахстан). Жюри возглавил режиссер и создатель театра "Школа драматического искусства" Анатолий Васильев.
Ранее сообщалось
о том, что премьера второй части документального фильма "Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте" пройдет 8 июля на фестивале нового российского кино "Горький Fest" в Нижнем Новгороде.
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