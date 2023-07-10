https://ria.ru/20230710/kino-1883239724.html

Названа дата премьеры фильма по роману Булгакова "Мастер и Маргарита"

Названа дата премьеры фильма по роману Булгакова "Мастер и Маргарита" - РИА Новости, 10.07.2023

Названа дата премьеры фильма по роману Булгакова "Мастер и Маргарита"

Фильм "Мастер и Маргарита" по культовому роману Михаила Булгакова выйдет в прокат 25 января 2024 года, сообщается на странице во "ВКонтакте" дистрибьютора... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T13:49

2023-07-10T13:49

2023-07-10T13:49

новости культуры

кино и сериалы

культура

михаил булгаков

что посмотреть

юлия снигирь

евгений цыганов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883245267_307:0:2188:1058_1920x0_80_0_0_0e22a3fc6cee9fd0e6db8f554c4538ab.png

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Фильм "Мастер и Маргарита" по культовому роману Михаила Булгакова выйдет в прокат 25 января 2024 года, сообщается на странице во "ВКонтакте" дистрибьютора "Атмосфера кино". Там же представлен новый трейлер картины. *Внимание, видео содержит сцены курения и употребления алкогольных напитков. Напоминаем, что курение и употребление алкоголя опасно для вашего здоровьяСобытия в ленте разворачиваются в Москве 1930-х годов. Знаменитый писатель оказался в центре скандала и превратился в изгоя за несколько дней. Спектакль по его пьесе сняли с репертуара, коллеги отвернулись от него. Но вскоре в его жизни появляется муза. Писатель знакомится с Маргаритой и берется за новый роман. Главный герой его книги – Воланд, прообразом котором стал знакомый иностранец. Писатель так увлекся произведением, что перестал замечать, как сплетаются реальность и выдумка. Образ Мастера в вольной экранизации книги сыграл Евгений Цыганов. Маргариту – Юлия Снигирь. Роль Воланда исполнил немецкий актер из "Бесславных ублюдков" Квентина Тарантино — Аугуст Диль. Режиссер — Михаил Локшин. Зрители знают его по фильму "Серебряный коньки".Ранее сообщалось, что фильм сменил название на "Мастер и Маргарита". От заголовка "Воланд" создатели проекта отказались, потому хотят "объединить силу и дух романа с историей", рассказанной в картине.

https://ria.ru/20230710/kino-1883213000.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, михаил булгаков, что посмотреть , юлия снигирь, евгений цыганов