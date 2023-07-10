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Названа дата премьеры фильма по роману Булгакова "Мастер и Маргарита" - РИА Новости, 10.07.2023
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Культура
 
13:49 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/kino-1883239724.html
Названа дата премьеры фильма по роману Булгакова "Мастер и Маргарита"
Названа дата премьеры фильма по роману Булгакова "Мастер и Маргарита" - РИА Новости, 10.07.2023
Названа дата премьеры фильма по роману Булгакова "Мастер и Маргарита"
Фильм "Мастер и Маргарита" по культовому роману Михаила Булгакова выйдет в прокат 25 января 2024 года, сообщается на странице во "ВКонтакте" дистрибьютора... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:49
2023-07-10T13:49
новости культуры
кино и сериалы
культура
михаил булгаков
что посмотреть
юлия снигирь
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Фильм "Мастер и Маргарита" по культовому роману Михаила Булгакова выйдет в прокат 25 января 2024 года, сообщается на странице во "ВКонтакте" дистрибьютора "Атмосфера кино". Там же представлен новый трейлер картины. *Внимание, видео содержит сцены курения и употребления алкогольных напитков. Напоминаем, что курение и употребление алкоголя опасно для вашего здоровьяСобытия в ленте разворачиваются в Москве 1930-х годов. Знаменитый писатель оказался в центре скандала и превратился в изгоя за несколько дней. Спектакль по его пьесе сняли с репертуара, коллеги отвернулись от него. Но вскоре в его жизни появляется муза. Писатель знакомится с Маргаритой и берется за новый роман. Главный герой его книги – Воланд, прообразом котором стал знакомый иностранец. Писатель так увлекся произведением, что перестал замечать, как сплетаются реальность и выдумка. Образ Мастера в вольной экранизации книги сыграл Евгений Цыганов. Маргариту – Юлия Снигирь. Роль Воланда исполнил немецкий актер из "Бесславных ублюдков" Квентина Тарантино — Аугуст Диль. Режиссер — Михаил Локшин. Зрители знают его по фильму "Серебряный коньки".Ранее сообщалось, что фильм сменил название на "Мастер и Маргарита". От заголовка "Воланд" создатели проекта отказались, потому хотят "объединить силу и дух романа с историей", рассказанной в картине.
https://ria.ru/20230710/kino-1883213000.html
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новости культуры, кино и сериалы, михаил булгаков, что посмотреть , юлия снигирь, евгений цыганов
Новости культуры, Кино и сериалы, Культура, Михаил Булгаков, что посмотреть , Юлия Снигирь, Евгений Цыганов
Названа дата премьеры фильма по роману Булгакова "Мастер и Маргарита"

Фильм по роману Булгакова "Мастер и Маргарита" выйдет в январе 2024 года

© Атмосфера КиноФильм "Мастер и Маргарита"
Фильм Мастер и Маргарита
© Атмосфера Кино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Фильм "Мастер и Маргарита" по культовому роману Михаила Булгакова выйдет в прокат 25 января 2024 года, сообщается на странице во "ВКонтакте" дистрибьютора "Атмосфера кино". Там же представлен новый трейлер картины.
*Внимание, видео содержит сцены курения и употребления алкогольных напитков. Напоминаем, что курение и употребление алкоголя опасно для вашего здоровья
События в ленте разворачиваются в Москве 1930-х годов. Знаменитый писатель оказался в центре скандала и превратился в изгоя за несколько дней. Спектакль по его пьесе сняли с репертуара, коллеги отвернулись от него. Но вскоре в его жизни появляется муза. Писатель знакомится с Маргаритой и берется за новый роман. Главный герой его книги – Воланд, прообразом котором стал знакомый иностранец.
Писатель так увлекся произведением, что перестал замечать, как сплетаются реальность и выдумка.
Образ Мастера в вольной экранизации книги сыграл Евгений Цыганов. Маргариту – Юлия Снигирь. Роль Воланда исполнил немецкий актер из "Бесславных ублюдков" Квентина Тарантино — Аугуст Диль. Режиссер — Михаил Локшин. Зрители знают его по фильму "Серебряный коньки".
Ранее сообщалось, что фильм сменил название на "Мастер и Маргарита". От заголовка "Воланд" создатели проекта отказались, потому хотят "объединить силу и дух романа с историей", рассказанной в картине.
Кадр из трейлера фильма Гипнотик
Фильм с Беном Аффлеком возглавил прокат в России и СНГ за уикенд
Вчера, 11:36
 
КультураНовости культурыКино и сериалыМихаил Булгаковчто посмотретьЮлия СнигирьЕвгений Цыганов
 
 
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