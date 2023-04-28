https://ria.ru/20230428/kino-1868462538.html

Фильм "Воланд" сменил название и представил новые кадры

Фильм "Воланд" сменил название и представил новые кадры - РИА Новости, 28.04.2023

Фильм "Воланд" сменил название и представил новые кадры

Фильм "Воланд" сменил название на "Мастер и Маргарита", сообщается на странице "Кинопоиска" во "ВКонтакте". Там же опубликовали новый трейлер ленты. РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T15:35

2023-04-28T15:35

2023-04-28T15:35

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юлия снигирь

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Фильм "Воланд" сменил название на "Мастер и Маргарита", сообщается на странице "Кинопоиска" во "ВКонтакте". Там же опубликовали новый трейлер ленты. *Внимание, видео содержит сцены курения и употребления алкогольных напитков. Напоминаем, что курение и употребление алкоголя опасно для вашего здоровьяРешение использовать другой заголовок связано с желанием "объединить силу и дух романа с историей", которую хотят рассказать в фильме, пояснил продюсер Рубен Дишдишян."После того, как мы увидели монтаж, стало очевидно, что центральная линия — история любви Мастера и Маргариты. Именно эта любовь рождает вселенные и усиливает смыслы, заложенные Булгаковым", — уточняет продюсер Наталия Клибанова.Мастера в вольной экранизации культового романа сыграл Евгений Цыганов. Роль Маргариты исполнила Юлия Снигирь. Образ Воланда воплотил немецкий актер из "Бесславных ублюдков" Квентина Тарантино — Аугуст Диль. Режиссер — Михаил Локшин. Он же снял "Серебряный коньки".

https://ria.ru/20230426/kino-1867958749.html

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2023

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, рубен дишдишян, евгений цыганов, юлия снигирь, михаил булгаков, что посмотреть , кинопоиск