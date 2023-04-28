https://ria.ru/20230428/kino-1868462538.html
Фильм "Воланд" сменил название и представил новые кадры
Фильм "Воланд" сменил название и представил новые кадры - РИА Новости, 28.04.2023
Фильм "Воланд" сменил название и представил новые кадры
Фильм "Воланд" сменил название на "Мастер и Маргарита", сообщается на странице "Кинопоиска" во "ВКонтакте". Там же опубликовали новый трейлер ленты. РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T15:35
2023-04-28T15:35
2023-04-28T15:35
новости культуры
культура
кино и сериалы
рубен дишдишян
евгений цыганов
юлия снигирь
михаил булгаков
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868477278_0:297:2224:1548_1920x0_80_0_0_85d7b58d06cdb43b6e673d587d471eed.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Фильм "Воланд" сменил название на "Мастер и Маргарита", сообщается на странице "Кинопоиска" во "ВКонтакте". Там же опубликовали новый трейлер ленты. *Внимание, видео содержит сцены курения и употребления алкогольных напитков. Напоминаем, что курение и употребление алкоголя опасно для вашего здоровьяРешение использовать другой заголовок связано с желанием "объединить силу и дух романа с историей", которую хотят рассказать в фильме, пояснил продюсер Рубен Дишдишян."После того, как мы увидели монтаж, стало очевидно, что центральная линия — история любви Мастера и Маргариты. Именно эта любовь рождает вселенные и усиливает смыслы, заложенные Булгаковым", — уточняет продюсер Наталия Клибанова.Мастера в вольной экранизации культового романа сыграл Евгений Цыганов. Роль Маргариты исполнила Юлия Снигирь. Образ Воланда воплотил немецкий актер из "Бесславных ублюдков" Квентина Тарантино — Аугуст Диль. Режиссер — Михаил Локшин. Он же снял "Серебряный коньки".
https://ria.ru/20230426/kino-1867958749.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868477278_160:0:2224:1548_1920x0_80_0_0_babd4efe138d0b6e7db6303490f8c7ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, рубен дишдишян, евгений цыганов, юлия снигирь, михаил булгаков, что посмотреть , кинопоиск
Новости культуры, Культура, Кино и сериалы, Рубен Дишдишян, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Михаил Булгаков, что посмотреть , Кинопоиск
Фильм "Воланд" сменил название и представил новые кадры
Фильм "Воланд" сменил название на "Мастер и Маргарита" и представил новые кадры
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
Фильм "Воланд" сменил название на "Мастер и Маргарита", сообщается
на странице "Кинопоиска" во "ВКонтакте". Там же опубликовали новый трейлер ленты.
*Внимание, видео содержит сцены курения и употребления алкогольных напитков. Напоминаем, что курение и употребление алкоголя опасно для вашего здоровья
Решение использовать другой заголовок связано с желанием "объединить силу и дух романа с историей", которую хотят рассказать в фильме, пояснил продюсер Рубен Дишдишян.
"После того, как мы увидели монтаж, стало очевидно, что центральная линия — история любви Мастера и Маргариты. Именно эта любовь рождает вселенные и усиливает смыслы, заложенные Булгаковым", — уточняет продюсер Наталия Клибанова.
Мастера в вольной экранизации культового романа сыграл Евгений Цыганов. Роль Маргариты исполнила Юлия Снигирь. Образ Воланда воплотил немецкий актер из "Бесславных ублюдков" Квентина Тарантино — Аугуст Диль. Режиссер — Михаил Локшин. Он же снял "Серебряный коньки".
"Финист. Первый богатырь": первые фото со съемок фильма