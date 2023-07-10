Роспотребнадзор назвал эпидситуацию в Херсонской области стабильной

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Херсонской области остается стабильной после подрыва Каховской ГЭС, Роспотребнадзор проводит оперативный мониторинг и оценку инфекционной заболеваемости среди населения, после подрыва Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области против инфекционных заболеваний привито более 10 тысяч человек, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. "Ведется оперативный мониторинг и оценка инфекционной заболеваемости среди населения. Эпидобстановка в регионе остается стабильной", - говорится в сообщении. В Роспотребнадзоре также добавили, что с 7 июня отобрано 779 проб питьевой и морской воды, воды из Северо-Крымского канала, воды поверхностных водоемов в зоне подтопления, донных отложений и грунта, продолжается промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды. "Гражданам, проживающим в зоне ЧС, рекомендуется использовать для питья и приготовления пищи бутилированную или кипяченую воду", - заключили в ведомстве. "Сформированы и работают в ежедневном режиме 17 прививочных бригад. Против инфекционных заболеваний привито более 10 тысяч человек. Вакцинные препараты имеются в достаточном объеме", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что продолжается комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения и распространения инфекционных заболеваний в Херсонской области и на прилегающих территориях.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
безопасность, здоровье - общество, херсонская область , россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Здоровье - Общество, Херсонская область , Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Разрушение Каховской ГЭС
Роспотребнадзор назвал эпидситуацию в Херсонской области стабильной
В Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС привили более десяти тысяч человек
Откачка воды в городе Голая Пристань Херсонской области, затопленном после разрушения Каховской ГЭС
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в Херсонской области остается стабильной после подрыва Каховской ГЭС, Роспотребнадзор проводит оперативный мониторинг и оценку инфекционной заболеваемости среди населения, после подрыва Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области против инфекционных заболеваний привито более 10 тысяч человек, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Ведется оперативный мониторинг и оценка инфекционной заболеваемости среди населения. Эпидобстановка в регионе остается стабильной", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре также добавили, что с 7 июня отобрано 779 проб питьевой и морской воды, воды из Северо-Крымского канала, воды поверхностных водоемов в зоне подтопления, донных отложений и грунта, продолжается промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды. "Гражданам, проживающим в зоне ЧС, рекомендуется использовать для питья и приготовления пищи бутилированную или кипяченую воду", - заключили в ведомстве.
"Сформированы и работают в ежедневном режиме 17 прививочных бригад. Против инфекционных заболеваний привито более 10 тысяч человек. Вакцинные препараты имеются в достаточном объеме", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что продолжается комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения и распространения инфекционных заболеваний в Херсонской области и на прилегающих территориях.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области ниже по течению Днепра. Президент РоссииВладимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
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