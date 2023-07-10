Рейтинг@Mail.ru
"КамАЗ" намерен запустить по М-11 еще минимум 15 беспилотных грузовиков - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:46 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/kamaz-1883229411.html
"КамАЗ" намерен запустить по М-11 еще минимум 15 беспилотных грузовиков
"КамАЗ" намерен запустить по М-11 еще минимум 15 беспилотных грузовиков - РИА Новости, 10.07.2023
"КамАЗ" намерен запустить по М-11 еще минимум 15 беспилотных грузовиков
"Камаз" в 2024 году намерен запустить по трассе М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, ещё минимум 15 беспилотных грузовиков к уже курсирующим шести,... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:46
2023-07-10T12:46
экономика
технологии
санкт-петербург
камаз (завод)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878022634_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_baf9169759ee5fb864f7be2b61a350f5.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. "Камаз" в 2024 году намерен запустить по трассе М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, ещё минимум 15 беспилотных грузовиков к уже курсирующим шести, сообщил РИА Новости замгендиректора компании Ирек Гумеров. "На следующий год мы планируем еще минимум 15. Но главное сейчас нам отработать технологию. Все говорят про беспилотники, теоретически мы уже понимаем, нужно понять на практике - как работает бизнес", - сказал он, отвечая на вопрос о запуске дополнительных беспилотников на М-11. "В этом году с 5 из 6 (беспилотниками - ред.) в активной фазе будем работать. Полтора года, мы считаем, будут экспериментальными, а там потом, возможно, будет уже зрелый продукт - может быть, давать этот бизнес клиентам самим. На сегодня мы являемся оператором беспилотного транспорта", - добавил он. Как ранее в июне сообщали РИА Новости в пресс-службе "Камаза" сейчас по М-11 курсируют 6 беспилотных грузовиков. Пять грузовиков выполняют коммерческие перевозки грузов, шестой отрабатывает технические алгоритмы для улучшения качества беспилотных грузоперевозок. Перевозка грузов на беспилотных автомобилях "Камаз" по трассе М-11 Москва- Санкт-Петербург стартовала 14 июня. Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима (ЭПР), уточняли в Минтрансе. Согласно требованиям, закрепленным в программе ЭПР, к эксплуатации на автомобильной дороге М-11 допускаются беспилотные транспортные средства, прошедшие оценку соответствия требованиям безопасности, проводимую испытательной лабораторией ФГУП "НАМИ" и в отношении которых МВД России внесена запись об отнесении автомобиля к беспилотным.
https://ria.ru/20230616/avtomobili-1878699390.html
https://ria.ru/20230614/kamaz-1878064475.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878022634_176:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_c3e28b5db8542741b885ab5ea4d8be94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, санкт-петербург, камаз (завод), россия
Экономика, Технологии, Санкт-Петербург, КамАЗ (завод), Россия
"КамАЗ" намерен запустить по М-11 еще минимум 15 беспилотных грузовиков

"КамАЗ" планирует увеличить число беспилотных грузовиков на М-11 с шести минимум до 21

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкЗапуск беспилотных грузовиков из Санкт-Петербурга в Москву
Запуск беспилотных грузовиков из Санкт-Петербурга в Москву - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Запуск беспилотных грузовиков из Санкт-Петербурга в Москву. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. "Камаз" в 2024 году намерен запустить по трассе М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, ещё минимум 15 беспилотных грузовиков к уже курсирующим шести, сообщил РИА Новости замгендиректора компании Ирек Гумеров.
"На следующий год мы планируем еще минимум 15. Но главное сейчас нам отработать технологию. Все говорят про беспилотники, теоретически мы уже понимаем, нужно понять на практике - как работает бизнес", - сказал он, отвечая на вопрос о запуске дополнительных беспилотников на М-11.
Беспилотные автомобили Яндекс - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Путин выступил за массовое внедрение проектов с беспилотными автомобилями
16 июня, 16:15
"В этом году с 5 из 6 (беспилотниками - ред.) в активной фазе будем работать. Полтора года, мы считаем, будут экспериментальными, а там потом, возможно, будет уже зрелый продукт - может быть, давать этот бизнес клиентам самим. На сегодня мы являемся оператором беспилотного транспорта", - добавил он.
Как ранее в июне сообщали РИА Новости в пресс-службе "Камаза" сейчас по М-11 курсируют 6 беспилотных грузовиков. Пять грузовиков выполняют коммерческие перевозки грузов, шестой отрабатывает технические алгоритмы для улучшения качества беспилотных грузоперевозок.
Перевозка грузов на беспилотных автомобилях "Камаз" по трассе М-11 Москва- Санкт-Петербург стартовала 14 июня. Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима (ЭПР), уточняли в Минтрансе. Согласно требованиям, закрепленным в программе ЭПР, к эксплуатации на автомобильной дороге М-11 допускаются беспилотные транспортные средства, прошедшие оценку соответствия требованиям безопасности, проводимую испытательной лабораторией ФГУП "НАМИ" и в отношении которых МВД России внесена запись об отнесении автомобиля к беспилотным.
Запуск беспилотных грузовиков из Санкт-Петербурга в Москву - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Конструктор "КамАЗа" рассказал о преимуществах беспилотных автомобилей
14 июня, 14:57
 
ЭкономикаТехнологииСанкт-ПетербургКамАЗ (завод)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала