https://ria.ru/20230710/kamaz-1883229411.html

"КамАЗ" намерен запустить по М-11 еще минимум 15 беспилотных грузовиков

"КамАЗ" намерен запустить по М-11 еще минимум 15 беспилотных грузовиков - РИА Новости, 10.07.2023

"КамАЗ" намерен запустить по М-11 еще минимум 15 беспилотных грузовиков

"Камаз" в 2024 году намерен запустить по трассе М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, ещё минимум 15 беспилотных грузовиков к уже курсирующим шести,... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T12:46

2023-07-10T12:46

2023-07-10T12:46

экономика

технологии

санкт-петербург

камаз (завод)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл - РИА Новости. "Камаз" в 2024 году намерен запустить по трассе М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, ещё минимум 15 беспилотных грузовиков к уже курсирующим шести, сообщил РИА Новости замгендиректора компании Ирек Гумеров. "На следующий год мы планируем еще минимум 15. Но главное сейчас нам отработать технологию. Все говорят про беспилотники, теоретически мы уже понимаем, нужно понять на практике - как работает бизнес", - сказал он, отвечая на вопрос о запуске дополнительных беспилотников на М-11. "В этом году с 5 из 6 (беспилотниками - ред.) в активной фазе будем работать. Полтора года, мы считаем, будут экспериментальными, а там потом, возможно, будет уже зрелый продукт - может быть, давать этот бизнес клиентам самим. На сегодня мы являемся оператором беспилотного транспорта", - добавил он. Как ранее в июне сообщали РИА Новости в пресс-службе "Камаза" сейчас по М-11 курсируют 6 беспилотных грузовиков. Пять грузовиков выполняют коммерческие перевозки грузов, шестой отрабатывает технические алгоритмы для улучшения качества беспилотных грузоперевозок. Перевозка грузов на беспилотных автомобилях "Камаз" по трассе М-11 Москва- Санкт-Петербург стартовала 14 июня. Отработка беспилотной доставки грузов проходит в рамках программы экспериментального правового режима (ЭПР), уточняли в Минтрансе. Согласно требованиям, закрепленным в программе ЭПР, к эксплуатации на автомобильной дороге М-11 допускаются беспилотные транспортные средства, прошедшие оценку соответствия требованиям безопасности, проводимую испытательной лабораторией ФГУП "НАМИ" и в отношении которых МВД России внесена запись об отнесении автомобиля к беспилотным.

https://ria.ru/20230616/avtomobili-1878699390.html

https://ria.ru/20230614/kamaz-1878064475.html

санкт-петербург

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, санкт-петербург, камаз (завод), россия