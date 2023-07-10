https://ria.ru/20230710/informatsiya-1883221703.html

Кириенко считает, что информационная война продлится дольше экономической

Кириенко считает, что информационная война продлится дольше экономической - РИА Новости, 10.07.2023

Кириенко считает, что информационная война продлится дольше экономической

Информационно-психологическая война Запада против России, нацеленная на то, чтобы убедить молодое поколение в том, что в России все не так, продлится дольше,... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T12:08

2023-07-10T12:08

2023-07-10T12:08

россия

сергей кириенко

безопасность

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Информационно-психологическая война Запада против России, нацеленная на то, чтобы убедить молодое поколение в том, что в России все не так, продлится дольше, чем "горячая" и экономическая война, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Целью такой смысловой войны (Запада против России - ред.) является попытка на ценностном уровне внушить гражданам России, что наша история - она такая, которой нельзя гордиться, наша политическая система несовершенна, люди по своим природным склонностям ленивые, и вообще, в общем, все как-то у нас не так, поэтому чем быстрее мы начнем заимствовать из неких глобальных, общечеловеческих ценностей, чем быстрее мы пойдем к единому западному понятию добра и зла, чем быстрее мы откажемся и забудем историю и традиции, вот только на этом пути и есть, в общем, наша нормальная возможность влиться в общую семью западной цивилизации... Задача - попробовать, чтобы в это поверило подрастающее поколение", - сказал Кириенко в ходе открытия Всероссийского форума молодых политологов и специалистов социально-гуманитарного профиля "Дигория". Он добавил, что именно эта информационная борьба будет самой длинной. "Вот из трех войн сначала закончится горячая война - мы обязательно победим, достигнем все задачи, которые поставлены были президентом. Дольше будет экономическая война. но самая длинная, самая сложная, самая долгая будет война смыслов, информационно-психологическая и идеологическая война", - заявил Кириенко.

https://ria.ru/20230623/vyzov-1879946826.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей кириенко, безопасность