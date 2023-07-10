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Кириенко считает, что информационная война продлится дольше экономической - РИА Новости, 10.07.2023
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12:08 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/informatsiya-1883221703.html
Кириенко считает, что информационная война продлится дольше экономической
Кириенко считает, что информационная война продлится дольше экономической - РИА Новости, 10.07.2023
Кириенко считает, что информационная война продлится дольше экономической
Информационно-психологическая война Запада против России, нацеленная на то, чтобы убедить молодое поколение в том, что в России все не так, продлится дольше,... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:08
2023-07-10T12:08
россия
сергей кириенко
безопасность
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Информационно-психологическая война Запада против России, нацеленная на то, чтобы убедить молодое поколение в том, что в России все не так, продлится дольше, чем "горячая" и экономическая война, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Целью такой смысловой войны (Запада против России - ред.) является попытка на ценностном уровне внушить гражданам России, что наша история - она такая, которой нельзя гордиться, наша политическая система несовершенна, люди по своим природным склонностям ленивые, и вообще, в общем, все как-то у нас не так, поэтому чем быстрее мы начнем заимствовать из неких глобальных, общечеловеческих ценностей, чем быстрее мы пойдем к единому западному понятию добра и зла, чем быстрее мы откажемся и забудем историю и традиции, вот только на этом пути и есть, в общем, наша нормальная возможность влиться в общую семью западной цивилизации... Задача - попробовать, чтобы в это поверило подрастающее поколение", - сказал Кириенко в ходе открытия Всероссийского форума молодых политологов и специалистов социально-гуманитарного профиля "Дигория". Он добавил, что именно эта информационная борьба будет самой длинной. "Вот из трех войн сначала закончится горячая война - мы обязательно победим, достигнем все задачи, которые поставлены были президентом. Дольше будет экономическая война. но самая длинная, самая сложная, самая долгая будет война смыслов, информационно-психологическая и идеологическая война", - заявил Кириенко.
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россия, сергей кириенко, безопасность
Россия, Сергей Кириенко, Безопасность
Кириенко считает, что информационная война продлится дольше экономической

Кириенко: информационная война против России будет дольше, чем горячая или экономическая

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Информационно-психологическая война Запада против России, нацеленная на то, чтобы убедить молодое поколение в том, что в России все не так, продлится дольше, чем "горячая" и экономическая война, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Целью такой смысловой войны (Запада против России - ред.) является попытка на ценностном уровне внушить гражданам России, что наша история - она такая, которой нельзя гордиться, наша политическая система несовершенна, люди по своим природным склонностям ленивые, и вообще, в общем, все как-то у нас не так, поэтому чем быстрее мы начнем заимствовать из неких глобальных, общечеловеческих ценностей, чем быстрее мы пойдем к единому западному понятию добра и зла, чем быстрее мы откажемся и забудем историю и традиции, вот только на этом пути и есть, в общем, наша нормальная возможность влиться в общую семью западной цивилизации... Задача - попробовать, чтобы в это поверило подрастающее поколение", - сказал Кириенко в ходе открытия Всероссийского форума молодых политологов и специалистов социально-гуманитарного профиля "Дигория".
Он добавил, что именно эта информационная борьба будет самой длинной. "Вот из трех войн сначала закончится горячая война - мы обязательно победим, достигнем все задачи, которые поставлены были президентом. Дольше будет экономическая война. но самая длинная, самая сложная, самая долгая будет война смыслов, информационно-психологическая и идеологическая война", - заявил Кириенко.
Министр просвещения России Сергей Кравцов во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Россия побеждает в информационной войне с Западом, заявил Кравцов
23 июня, 10:40
 
РоссияСергей КириенкоБезопасность
 
 
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