https://ria.ru/20230710/gvineya-1883178496.html
Посол Гвинеи рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка"
Посол Гвинеи рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка" - РИА Новости, 10.07.2023
Посол Гвинеи рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка"
Делегацию Гвинеи на саммите "Россия — Африка" в июле может возглавить министр иностранных дел страны, заявил в интервью РИА Новости посол Гвинейской Республики... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T08:30
2023-07-10T08:30
2023-07-10T10:02
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санкт-петербург
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Делегацию Гвинеи на саммите "Россия — Африка" в июле может возглавить министр иностранных дел страны, заявил в интервью РИА Новости посол Гвинейской Республики в Москве Ньянкой Аба. "Гвинея примет участие в саммите "Россия — Африка". Мы находимся в стадии подготовки. Возможно, наш министр иностранных дел мог бы возглавить гвинейскую делегацию", - сказал посол. Экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Читайте полный текст интервью Ньянкоя Абы >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гвинея, санкт-петербург
В мире, Гвинея, Санкт-Петербург
Посол Гвинеи рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка"
Посол Аба: делегацию Гвинеи на саммите "Россия — Африка" может возглавить глава МИД