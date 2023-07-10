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Посол Гвинеи рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка" - РИА Новости, 10.07.2023
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08:30 10.07.2023 (обновлено: 10:02 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/gvineya-1883178496.html
Посол Гвинеи рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка"
Посол Гвинеи рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка" - РИА Новости, 10.07.2023
Посол Гвинеи рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка"
Делегацию Гвинеи на саммите "Россия — Африка" в июле может возглавить министр иностранных дел страны, заявил в интервью РИА Новости посол Гвинейской Республики... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T08:30
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в мире
гвинея
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Делегацию Гвинеи на саммите "Россия — Африка" в июле может возглавить министр иностранных дел страны, заявил в интервью РИА Новости посол Гвинейской Республики в Москве Ньянкой Аба. "Гвинея примет участие в саммите "Россия — Африка". Мы находимся в стадии подготовки. Возможно, наш министр иностранных дел мог бы возглавить гвинейскую делегацию", - сказал посол. Экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Читайте полный текст интервью Ньянкоя Абы &gt;&gt;
https://ria.ru/20230623/afrika-1879995280.html
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в мире, гвинея, санкт-петербург
В мире, Гвинея, Санкт-Петербург
Посол Гвинеи рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка"

Посол Аба: делегацию Гвинеи на саммите "Россия — Африка" может возглавить глава МИД

© РИА Новости / Владимир АстапковичЧрезвычайный и полномочный посол Гвинейской Республики Ньянкой Аба
Чрезвычайный и полномочный посол Гвинейской Республики Ньянкой Аба - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Чрезвычайный и полномочный посол Гвинейской Республики Ньянкой Аба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Делегацию Гвинеи на саммите "Россия — Африка" в июле может возглавить министр иностранных дел страны, заявил в интервью РИА Новости посол Гвинейской Республики в Москве Ньянкой Аба.
«
"Гвинея примет участие в саммите "Россия — Африка". Мы находимся в стадии подготовки. Возможно, наш министр иностранных дел мог бы возглавить гвинейскую делегацию", - сказал посол.
Экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля.
Читайте полный текст интервью Ньянкоя Абы >>
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