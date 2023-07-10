https://ria.ru/20230710/gvineya-1883178496.html

Посол Гвинеи рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка"

Посол Гвинеи рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка" - РИА Новости, 10.07.2023

Посол Гвинеи рассказал о подготовке к саммиту "Россия — Африка"

Делегацию Гвинеи на саммите "Россия — Африка" в июле может возглавить министр иностранных дел страны, заявил в интервью РИА Новости посол Гвинейской Республики... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T08:30

2023-07-10T08:30

2023-07-10T10:02

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гвинея

санкт-петербург

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Делегацию Гвинеи на саммите "Россия — Африка" в июле может возглавить министр иностранных дел страны, заявил в интервью РИА Новости посол Гвинейской Республики в Москве Ньянкой Аба. "Гвинея примет участие в саммите "Россия — Африка". Мы находимся в стадии подготовки. Возможно, наш министр иностранных дел мог бы возглавить гвинейскую делегацию", - сказал посол. Экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Читайте полный текст интервью Ньянкоя Абы >>

https://ria.ru/20230623/afrika-1879995280.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, гвинея, санкт-петербург