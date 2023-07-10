https://ria.ru/20230710/aba-1882843695.html

Ньянкой Аба: рассчитываем привлечь компании из РФ для электрификации Гвинеи

Ньянкой Аба: рассчитываем привлечь компании из РФ для электрификации Гвинеи - РИА Новости, 10.07.2023

Ньянкой Аба: рассчитываем привлечь компании из РФ для электрификации Гвинеи

Власти Гвинеи обсуждают с Россией, как они могли бы модернизировать свою старую советскую и российскую военную технику, заявил посол Гвинейской Республики в... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T09:00

2023-07-10T09:00

2023-07-10T09:00

интервью

гвинея

россия

москва

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

русгидро

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Власти Гвинеи обсуждают с Россией, как они могли бы модернизировать свою старую советскую и российскую военную технику, заявил посол Гвинейской Республики в Москве Ньянкой Аба. В интервью РИА Новости он рассказал, закупки каких видов вооружений обсуждают Конакри и Москва, а также о том, какие российские компании Гвинея хотела бы привлечь для своей электрификации.– Как вы сегодня оцениваете отношения Гвинеи и России?– Сотрудничество России и Гвинеи развивается, мы пытаемся придать ему новый импульс. СССР был в числе первых государств, признавших нашу независимость, когда Гвинея находилась в трудном положении из-за того, что колонизаторская Франция вывозила из страны людей. СССР протянул тогда Гвинее руку помощи. Наше взаимодействие в нынешние времена становится более разнообразным: Россия дает Гвинее 150 мест для стипендиатов, приезжающих сюда учиться. Кроме того, около 400 офицеров гвинейской армии учились в российских военных вузах. У нас крепкие отношения, мы пытаемся их расширять.– После смены власти в Гвинее в 2021 году многие иностранные компании боялись пересмотра властями лицензионных соглашений. Справедливы ли были эти опасения?– У Гвинеи не было цели отзывать лицензии у компаний, которые действительно работают по своей специализации. Но до прихода новых властей в стране был некоторый беспорядок в области добычи полезных ископаемых. В Гвинее были компании, которые получили лицензию для работы в одной сфере, но по факту работали в другой. Власти страны попросили их соблюдать соглашения и условия договоров, но никакой охоты на ведьм не было и нет. Компаниям, которые работают нормально, не о чем было волноваться ни тогда, ни сейчас.– Эксперты предрекали сложности в работе российской компании "Русал" с приходом новых властей в Гвинее. Есть ли у нее трудности сейчас?– "Русал" расширяется и инвестирует в разные сферы, с инвестициями в область добычи полезных ископаемых у нее сегодня проблем нет. Как и везде, есть небольшие трудности, но, работая вместе, мы находим пути их решения.– Можете ли вы рассказать подробности об инциденте на руднике компании Nordgold в марте, из-за которого вас вызывали в российский МИД?– Конфликт был между членами профсоюза компании и касался выборов его главы. За должность боролись лидер профсоюза и его заместитель, и большинство членов организации посчитали, что Nordgold поддерживает действующего главу, что и стало причиной протестов. Но при поддержке властей проблема решилась, из Конакри мне сообщили, что ситуация взята под контроль. Ни о каких сложностях в работе Nordgold сегодня мне неизвестно, работники рудника в безопасности.– Возможна ли закупка Гвинеей новых вооружений в России?– Большая часть военной техники в Гвинее советского или российского производства, но многие машины уже устарели. Мы изучаем, как Россия могла бы помочь нам при их эксплуатации. Недавно нам показывали фабрику, которая занимается модернизацией подобных уже обветшалых машин. Кроме того, в Гвинее остались самолеты МиГ. Мы обсуждали возможность восстановления их работоспособности, также в страну приезжали российские специалисты для изучения состояния машин.– Работает ли Гвинея над привлечением российских компаний в сферах гидроэнергетики и сельского хозяйства?– Мы хотели бы заинтересовать российские компании в инвестициях в разные отрасли в Гвинее, в том числе в энергетическую. Недавно замминистра энергетики Гвинеи встречался с представителями "Русгидро" и обсуждал то, как компания может помочь Гвинее в электрификации страны. Известны слова Владимира Ленина о том, что коммунизм – это электрификация плюс советская власть. Мой предшественник также поддерживал контакт с "Русгидро", тогда мы планировали видеоконференцию о том, как компания может помочь Гвинее в строительстве плотин и малых гидроэлектростанций. Мы продолжим развивать это сотрудничество до тех пор, пока не заинтересуем российскую сторону инвестировать в электрификацию и сельское хозяйство в Гвинее. Уточню, что о конкретных договоренностях говорить пока рано, но у нас есть проекты в городах Дабола и Масента, к участию в которых мы бы хотели привлечь "Русгидро".– Обсуждаете ли вы сотрудничество с"Росатомом"?– Мы изъявили желание сотрудничать с "Росатомом", рассматриваем сферы, в которых оно возможно. Как я говорил, развитие требует энергии, а для этого мы должны провести электрификацию.– Возможно ли строительство "Росатомом" в стране АЭС малой мощности?– "Росатом" говорит, что строительство АЭС требует больших вложений, но мы в посольстве видим возможный потенциал в этой сфере. Пока что мы на этапе сбора информации о подобных проектах. Электричество, потребляемое населением Гвинеи, более чем на 90% субсидируется из бюджета, вот почему более дешевая энергия нужна нашей стране.– Какие товары Гвинейская Республика могла бы предложить для российского рынка?– Есть много продуктов, которые Гвинея могла бы предложить России: кофе и какао, ананасы, тропические экзотические фрукты, такие как папайя и маниок, а также орехи кешью.– Необходимы ли Гвинее закупки у России автомобилей, например, грузовиков "Камаз"?– Мы заинтересованы в закупках грузовиков "Камаз", но все зависит от цены – она должна быть приемлемой. Но о переговорах сейчас по этой теме мне неизвестно.– Как повлиял конфликт на Украине на закупки Гвинеей российского зерна?– Мы все хотим, чтобы на планете был мир, потому что конфликт между Россией и Украиной повлиял не только на Гвинею, но и на весь мир: на каждую страну по-своему. Очевидно, что моя страна также пострадала от конфликта и его последствий.– Будет ли Гвинея участвовать в саммите "Россия – Африка" и на каком уровне?– Гвинея примет участие в саммите "Россия-Африка". Мы находимся в стадии подготовки. Возможно, наш министр иностранных дел мог бы возглавить гвинейскую делегацию.– Как в Гвинее идет переходный период после смены власти в 2021 году?– Пока переходный период идет очень хорошо, и не возникли те трудности, которые могли бы помешать выполнению установленной программы. Выборы так же запланированы на 2025 год.

https://ria.ru/20230707/sammit-1882775570.html

https://ria.ru/20230630/moduli-1881562484.html

https://ria.ru/20230629/afrika-1881308811.html

https://ria.ru/20230628/aktivnost-1880947592.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, гвинея, россия, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", русгидро