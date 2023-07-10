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Гвинея обсуждает с Россией возможность модернизации своей военной техники - РИА Новости, 10.07.2023
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06:17 10.07.2023 (обновлено: 10:07 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/gvineya-1883170833.html
Гвинея обсуждает с Россией возможность модернизации своей военной техники
Гвинея обсуждает с Россией возможность модернизации своей военной техники - РИА Новости, 10.07.2023
Гвинея обсуждает с Россией возможность модернизации своей военной техники
Власти Гвинеи обсуждают с Москвой возможность модернизации своей старой военной техники советского и российского производства, в том числе самолетов МиГ,... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T06:17
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гвинея
россия
москва
бмп-1
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Власти Гвинеи обсуждают с Москвой возможность модернизации своей старой военной техники советского и российского производства, в том числе самолетов МиГ, рассказал в интервью РИА Новости гвинейский посол в Москве Ньянкой Аба. "Большая часть военной техники в Гвинее советского или российского производства, но многие машины уже устарели. Мы изучаем, как Россия могла бы помочь нам при их эксплуатации... Кроме того, в Гвинее остались самолеты МиГ, мы обсуждали возможность восстановления их работоспособности, также в страну приезжали российские специалисты для изучения состояния машин", - сказал глава дипмиссии. Он добавил, что недавно представителям посольства показывали фабрику, где занимаются модернизацией обветшалых машин. По данным из открытых источников, сухопутные войска Гвинеи насчитывают 8,5 тысяч человек, на них приходится 15 легких плавающих танков ПТ-76, две боевые машины пехоты БМП-1, 59 бронетранспортеров, среди которых в том числе советские и российские БТР. На вооружении гвинейской армии также и другая техника, по большей части советского и российского производства. Военно- воздушные силы Гвинеи насчитывают 800 человек. Значительную часть вооружения составляет техника советского и российского производства, в их числе три истребителя МиГ-21, четыре транспортных самолета (два Ан-2 и два "Тетрас"), четыре боевых вертолета Ми-24, пять многоцелевых вертолетов, среди которых два Ми-17 и два транспортных вертолета. Читайте полный текст интервью Ньянкоя Абы &gt;&gt;
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гвинея, россия, москва, бмп-1, миг-21, ан-2, в мире
Гвинея, Россия, Москва, БМП-1, МиГ-21, Ан-2, В мире
Гвинея обсуждает с Россией возможность модернизации своей военной техники

Посол в Москве: Гвинея обсуждает возможность модернизации своей советской военной техники

© AP Photo / Sunday AlambaМестные жители едут в кузове грузовика в Конакри, Гвинея
Местные жители едут в кузове грузовика в Конакри, Гвинея - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Sunday Alamba
Местные жители едут в кузове грузовика в Конакри, Гвинея . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Власти Гвинеи обсуждают с Москвой возможность модернизации своей старой военной техники советского и российского производства, в том числе самолетов МиГ, рассказал в интервью РИА Новости гвинейский посол в Москве Ньянкой Аба.
«
"Большая часть военной техники в Гвинее советского или российского производства, но многие машины уже устарели. Мы изучаем, как Россия могла бы помочь нам при их эксплуатации... Кроме того, в Гвинее остались самолеты МиГ, мы обсуждали возможность восстановления их работоспособности, также в страну приезжали российские специалисты для изучения состояния машин", - сказал глава дипмиссии.
Он добавил, что недавно представителям посольства показывали фабрику, где занимаются модернизацией обветшалых машин.
По данным из открытых источников, сухопутные войска Гвинеи насчитывают 8,5 тысяч человек, на них приходится 15 легких плавающих танков ПТ-76, две боевые машины пехоты БМП-1, 59 бронетранспортеров, среди которых в том числе советские и российские БТР. На вооружении гвинейской армии также и другая техника, по большей части советского и российского производства.
Военно- воздушные силы Гвинеи насчитывают 800 человек. Значительную часть вооружения составляет техника советского и российского производства, в их числе три истребителя МиГ-21, четыре транспортных самолета (два Ан-2 и два "Тетрас"), четыре боевых вертолета Ми-24, пять многоцелевых вертолетов, среди которых два Ми-17 и два транспортных вертолета.
Читайте полный текст интервью Ньянкоя Абы >>
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