https://ria.ru/20230710/erdogan-1883240856.html

Путин пока не планирует разговаривать с Эрдоганом

Путин пока не планирует разговаривать с Эрдоганом - РИА Новости, 10.07.2023

Путин пока не планирует разговаривать с Эрдоганом

Разговора президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в графике нет, если потребуется обсуждение зерновой сделки - состоится, РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T13:24

2023-07-10T13:24

2023-07-10T13:24

политика

россия

турция

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

дмитрий песков

зерновая сделка

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Разговора президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в графике нет, если потребуется обсуждение зерновой сделки - состоится, но пока ничего нового по ней нет, сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке, как по телефону, так и очно. Турецкий лидер также заявил, что Анкара рассчитывает, что сделка будет продлеваться минимум раз в три месяца, а в целом Турция надеется продлить механизм на два года. Песков 8 июля сообщил РИА Новости, что определенности со встречей Путина и Эрдогана пока нет, в планах российского президента сейчас нет телефонного разговора с турецким коллегой. "Нет, на настоящий момент разговора не было, но при необходимости он появится в графике. Путин с Эрдоганом очень быстро, оперативно согласовывают телефонные контакты. Если потребуется, то такое обсуждение состоится. Но пока в плане сделки ничего не поменялось и ничего нового мы вам сказать не можем", - сказал Песков. Песков заявил 5 июля, что Россия своевременно объявит о своем решении по зерновой сделке. При этом он напомнил, что часть договоренностей, которая касается России, до сих пор не выполнена, поэтому в настоящий момент оснований для продления сделки не усматривается. Ранее в МИД РФ отметили, что Россия продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона черноморской инициативы и прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока действия сделки. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230710/sdelka-1883172938.html

https://ria.ru/20230606/turtsiya-1876327839.html

https://ria.ru/20230708/dogovorennosti-1883014503.html

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турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дмитрий песков, зерновая сделка