Рейтинг@Mail.ru
Путин пока не планирует разговаривать с Эрдоганом - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/erdogan-1883240856.html
Путин пока не планирует разговаривать с Эрдоганом
Путин пока не планирует разговаривать с Эрдоганом - РИА Новости, 10.07.2023
Путин пока не планирует разговаривать с Эрдоганом
Разговора президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в графике нет, если потребуется обсуждение зерновой сделки - состоится, РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:24
2023-07-10T13:24
политика
россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
дмитрий песков
зерновая сделка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805310677_0:256:2851:1860_1920x0_80_0_0_b5d97bf311457877fc19ec0c9433aff7.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Разговора президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в графике нет, если потребуется обсуждение зерновой сделки - состоится, но пока ничего нового по ней нет, сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке, как по телефону, так и очно. Турецкий лидер также заявил, что Анкара рассчитывает, что сделка будет продлеваться минимум раз в три месяца, а в целом Турция надеется продлить механизм на два года. Песков 8 июля сообщил РИА Новости, что определенности со встречей Путина и Эрдогана пока нет, в планах российского президента сейчас нет телефонного разговора с турецким коллегой. "Нет, на настоящий момент разговора не было, но при необходимости он появится в графике. Путин с Эрдоганом очень быстро, оперативно согласовывают телефонные контакты. Если потребуется, то такое обсуждение состоится. Но пока в плане сделки ничего не поменялось и ничего нового мы вам сказать не можем", - сказал Песков. Песков заявил 5 июля, что Россия своевременно объявит о своем решении по зерновой сделке. При этом он напомнил, что часть договоренностей, которая касается России, до сих пор не выполнена, поэтому в настоящий момент оснований для продления сделки не усматривается. Ранее в МИД РФ отметили, что Россия продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона черноморской инициативы и прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока действия сделки. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230710/sdelka-1883172938.html
https://ria.ru/20230606/turtsiya-1876327839.html
https://ria.ru/20230708/dogovorennosti-1883014503.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805310677_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d89047add8f83825679413811525998.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дмитрий песков, зерновая сделка
Политика, Россия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Зерновая сделка
Путин пока не планирует разговаривать с Эрдоганом

Песков: у Путина нет в графике разговора с Эрдоганом, но он состоится, если будет нужно

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Разговора президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в графике нет, если потребуется обсуждение зерновой сделки - состоится, но пока ничего нового по ней нет, сказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке, как по телефону, так и очно. Турецкий лидер также заявил, что Анкара рассчитывает, что сделка будет продлеваться минимум раз в три месяца, а в целом Турция надеется продлить механизм на два года. Песков 8 июля сообщил РИА Новости, что определенности со встречей Путина и Эрдогана пока нет, в планах российского президента сейчас нет телефонного разговора с турецким коллегой.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Источник: переговоры Путина и Эрдогана могут спасти зерновую сделку
Вчера, 07:06
"Нет, на настоящий момент разговора не было, но при необходимости он появится в графике. Путин с Эрдоганом очень быстро, оперативно согласовывают телефонные контакты. Если потребуется, то такое обсуждение состоится. Но пока в плане сделки ничего не поменялось и ничего нового мы вам сказать не можем", - сказал Песков.
Песков заявил 5 июля, что Россия своевременно объявит о своем решении по зерновой сделке. При этом он напомнил, что часть договоренностей, которая касается России, до сих пор не выполнена, поэтому в настоящий момент оснований для продления сделки не усматривается.
Ранее в МИД РФ отметили, что Россия продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона черноморской инициативы и прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока действия сделки.
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Россия отдает Турции свои козыри в Европе
6 июня, 08:00
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.
Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.07.2023
Песков: нарушение договоров при передаче главарей "Азова"* никого не красит
8 июля, 20:25
 
ПолитикаРоссияТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинДмитрий ПесковЗерновая сделка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала