https://ria.ru/20230710/eksport-1883251313.html

Никита Гусаков: РЭЦ поддержал экспорт в Казахстан на $1,1 млрд за 2022 год

Никита Гусаков: РЭЦ поддержал экспорт в Казахстан на $1,1 млрд за 2022 год - РИА Новости, 10.07.2023

Никита Гусаков: РЭЦ поддержал экспорт в Казахстан на $1,1 млрд за 2022 год

Группа Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) по итогам 2022 года оказала финансовую и нефинансовую поддержку экспортерам в Казахстан на сумму... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T13:55

2023-07-10T13:55

2023-07-10T13:55

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

россия

казахстан

иннопром

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Группа Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) по итогам 2022 года оказала финансовую и нефинансовую поддержку экспортерам в Казахстан на сумму более 1,1 миллиарда долларов, рассказал старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков в рамках выставки "Иннопром"."По итогам 2022 года группа Российского экспортного центра оказала финансовую и нефинансовую поддержку экспортерам в Казахстан на общую сумму более 1,1 миллиарда долларов... На наш взгляд, взаимодействие группы РЭЦ с казахстанскими коллегами вышло на новый уровень. Казахстан традиционно является приоритетным рынком для российских компаний, а также фокусом в работе РЭЦ. Мы уже очень активно провели первую половину 2023 года и рассчитываем на дальнейшее развитие сотрудничества с партнерами из Казахстана", - сказал Гусаков на панельной дискуссии "Промышленная кооперация "Россия - Казахстан".В ходе панельной дискуссии "Промышленная кооперация "Россия - Казахстан" он также подчеркнул, что у двух стран большие перспективы в развитии кооперационных проектов, которые требуют использования всего инструментария группы РЭЦ: нефинансовой и кредитно-страховой поддержки в рамках механизмов, зарекомендовавших себя в современных условиях. Среди приоритетных отраслей для кооперации он назвал ТЭК, горнодобывающую промышленность, транспорт и логистику, цифровизацию.Кроме того, Гусаков подчеркнул важность для российско-казахстанских отношений Евразийской перестраховочной компании (ЕПК), создание которой прорабатывалось с 2019 года при активном участии группы РЭЦ.Что касается взаимных расчетов России и Казахстана, то Гусаков отметил, что рубль сейчас с точки зрения ставок является очень привлекательной валютой для финансирования. Это в том числе стимулирует рост товарооборота между странами в нацвалютах.Международная промышленная выставка "Иннопром" – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, организованная министерством промышленности и торговли РФ. Выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.

https://ria.ru/20230710/vystavka-1883233802.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, казахстан, иннопром