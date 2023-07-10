Кандидат в президенты США Бергам резко высказался о Си Цзиньпине
Кандидат в президенты США Бергам назвал председателя КНР Си Цзиньпина жестоким диктатором
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев и губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам в интервью телеканалу NBC News назвал председателя КНР Си Цзиньпина "жестоким диктатором".
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"Я бы назвал его жестоким диктатором", - сказал он, говоря о председателе КНР и словах о нем со стороны американского президента Джо Байдена.
Отношения между КНР и США находятся в крайне напряженной стадии. Смягчить разногласия был призван состоявшийся 18-19 июня визит в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена, однако сразу после визита Блинкена в Китай президент США Джо Байден фактически назвал председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором". МИД КНР назвал высказывания американской стороны крайне безответственными. По заявлению Пекина, они серьезно нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией.
Бергам стал 11-м претендентом на выдвижение в президенты от республиканцев. За партийную номинацию ведут борьбу бывший президент Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, бывший представитель США при ООН Никки Хейли, бизнесмен Вивек Рамасвами, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, бывший госсекретарь штата Монтана Кори Стэплтон и радиоведущий Ларри Элдер.
От демократов баллотироваться на второй срок собирается президент Джо Байден. Конкуренцию ему на праймериз составляют юрист Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, и литератор Марианна Уильямсон.
Праймериз в обеих партиях пройдут в период с февраля по июнь 2024 года.