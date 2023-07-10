https://ria.ru/20230710/china-1883347515.html

Кандидат в президенты США Бергам резко высказался о Си Цзиньпине

Кандидат в президенты США Бергам резко высказался о Си Цзиньпине - РИА Новости, 10.07.2023

Кандидат в президенты США Бергам резко высказался о Си Цзиньпине

Кандидат в президенты США от республиканцев и губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам в интервью телеканалу NBC News назвал председателя КНР Си Цзиньпина... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:24

2023-07-10T17:24

2023-07-10T17:28

в мире

китай

сша

си цзиньпин

джо байден

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев и губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам в интервью телеканалу NBC News назвал председателя КНР Си Цзиньпина "жестоким диктатором". "Я бы назвал его жестоким диктатором", - сказал он, говоря о председателе КНР и словах о нем со стороны американского президента Джо Байдена.Отношения между КНР и США находятся в крайне напряженной стадии. Смягчить разногласия был призван состоявшийся 18-19 июня визит в Пекин госсекретаря Энтони Блинкена, однако сразу после визита Блинкена в Китай президент США Джо Байден фактически назвал председателя КНР Си Цзиньпина "диктатором". МИД КНР назвал высказывания американской стороны крайне безответственными. По заявлению Пекина, они серьезно нарушают дипломатический этикет и являются открытой политической провокацией. Бергам стал 11-м претендентом на выдвижение в президенты от республиканцев. За партийную номинацию ведут борьбу бывший президент Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, бывший представитель США при ООН Никки Хейли, бизнесмен Вивек Рамасвами, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, бывший госсекретарь штата Монтана Кори Стэплтон и радиоведущий Ларри Элдер. От демократов баллотироваться на второй срок собирается президент Джо Байден. Конкуренцию ему на праймериз составляют юрист Роберт Кеннеди-младший, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, и литератор Марианна Уильямсон. Праймериз в обеих партиях пройдут в период с февраля по июнь 2024 года.

https://ria.ru/20230622/bayden-1879660195.html

https://ria.ru/20230709/china-1883127320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, сша, си цзиньпин, джо байден