https://ria.ru/20230710/bezopasnost-1883376293.html

Порошенко раскритиковал модель безопасности Украины, сравнив с израильской

Порошенко раскритиковал модель безопасности Украины, сравнив с израильской - РИА Новости, 10.07.2023

Порошенко раскритиковал модель безопасности Украины, сравнив с израильской

Экс-президент Украины Петр Порошенко в статье раскритиковал модель безопасности для Украины, похожую на израильскую, и заявил, что она, возможно, не принесет... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T19:22

2023-07-10T19:22

2023-07-10T19:33

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко в статье раскритиковал модель безопасности для Украины, похожую на израильскую, и заявил, что она, возможно, не принесет мир и безопасность в Европу. "Я разочарую тех, кто считает, что израильская модель сдержит Россию и принесет мир и безопасность в Европу. Вполне, возможно, что результат будет обратным", - говорится в статье Порошенко, опубликованной в журнале Newsweek. Экс-президент Украины также пишет, что вступление Украины в НАТО - более "дешевый вариант" для альянса, чем израильская модель. Порошенко добавил, что на саммите НАТО в Вильнюсе, страны-участницы не должны тратить время на поиск "альтернатив и обходных путей". Порошенко отмечает, что саммит НАТО в Вильнюсе не должен повторить ошибок саммита в Бухаресте в 2008 году. "Украине нужны твердые гарантии членства в НАТО, официальное приглашение. Если двери НАТО открыты, впустите нас", - пишет экс-президент. Ранее газета New York Times сообщала, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность предложить Украине модель безопасности, похожую на израильскую, однако США вряд ли будут брать на себя столь долгосрочные обязательства, как в случае с Израилем. В мае газета Wall Street Journal писала со ссылкой на президента Польши Анджея Дуду, что США и западные союзники обсуждают идею об израильской модели безопасности для Украины. По словам польского лидера, в рамках соглашения о безопасности для Украины приоритет будет отдаваться поставкам оружия и передовым технологиям. По словам западных чиновников, знакомых с обсуждениями, такое соглашение по безопасности будет связано с процессом продвижения Киева в сторону возможного членства в НАТО, но не приведет к фактическому превращению альянса в участника конфликта. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230708/kassety-1882859570.html

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

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