https://ria.ru/20230710/bayden-1883376508.html
Байден прибыл в Вильнюс
Байден прибыл в Вильнюс - РИА Новости, 10.07.2023
Байден прибыл в Вильнюс
Президент США Джо Байден прибыл в Вильнюс, где примет участие в проходящем на этой неделе саммите НАТО, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T19:24
2023-07-10T19:24
2023-07-10T19:35
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл в Вильнюс, где примет участие в проходящем на этой неделе саммите НАТО, передает агентство Франс Пресс.Ранее в понедельник Байден провел в Великобритании встречи с британским королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком."Байден прибыл в Вильнюс на саммит НАТО", - говорится в сообщении агентства, которое указывает, что самолет американского президента приземлился в городе в понедельник.Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
https://ria.ru/20230710/sammit-1883373402.html
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нато, вильнюс, в мире, сша, украина, риши сунак, джо байден
НАТО, Вильнюс, В мире, США, Украина, Риши Сунак, Джо Байден