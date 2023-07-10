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Байден прибыл в Вильнюс - РИА Новости, 10.07.2023
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19:24 10.07.2023 (обновлено: 19:35 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/bayden-1883376508.html
Байден прибыл в Вильнюс
Байден прибыл в Вильнюс - РИА Новости, 10.07.2023
Байден прибыл в Вильнюс
Президент США Джо Байден прибыл в Вильнюс, где примет участие в проходящем на этой неделе саммите НАТО, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T19:24
2023-07-10T19:35
нато
вильнюс
в мире
сша
украина
риши сунак
джо байден
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл в Вильнюс, где примет участие в проходящем на этой неделе саммите НАТО, передает агентство Франс Пресс.Ранее в понедельник Байден провел в Великобритании встречи с британским королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком."Байден прибыл в Вильнюс на саммит НАТО", - говорится в сообщении агентства, которое указывает, что самолет американского президента приземлился в городе в понедельник.Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
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нато, вильнюс, в мире, сша, украина, риши сунак, джо байден
НАТО, Вильнюс, В мире, США, Украина, Риши Сунак, Джо Байден
Байден прибыл в Вильнюс

France-Presse: президент США Байден прибыл в Вильнюс, где примет участие в саммите НАТО

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент США Джо Байден прибыл в Вильнюс, где примет участие в проходящем на этой неделе саммите НАТО, передает агентство Франс Пресс.
Ранее в понедельник Байден провел в Великобритании встречи с британским королем Карлом III и премьер-министром Риши Сунаком.
"Байден прибыл в Вильнюс на саммит НАТО", - говорится в сообщении агентства, которое указывает, что самолет американского президента приземлился в городе в понедельник.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
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НАТОВильнюсВ миреСШАУкраинаРиши СунакДжо Байден
 
 
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