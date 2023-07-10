https://ria.ru/20230710/azovtsy-1883250717.html

Россия рассчитывает получить объяснения от Турции по освобождению азовцев

Россия рассчитывает получить объяснения от Турции по освобождению азовцев - РИА Новости, 10.07.2023

Россия рассчитывает получить объяснения от Турции по освобождению азовцев

Россия рассчитывает получить разъяснения по передаче турецкой стороной Украине бойцов "Азова"* и в дальнейшем будет принимать это во внимание при следующих... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T13:52

2023-07-10T13:52

2023-07-10T13:52

политика

россия

турция

украина

дмитрий песков

владимир зеленский

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает получить разъяснения по передаче турецкой стороной Украине бойцов "Азова"* и в дальнейшем будет принимать это во внимание при следующих договоренностях, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Но, безусловно, в ходе нашего диалога мы рассчитываем получить и разъяснения турецкой стороны по поводу произошедшего, и будем принимать во внимание при следующих договоренностях", - заявил Песков, отвечая на вопрос о перспективах создания газового хаба на фоне освобождения бойцов "Азова"*. Ранее Песков заявил, что передача бойцов "Азова"* не повлияет на строительство газового хаба в Турции, и Россия намерена продолжать взаимовыгодные торгово-экономические отношения с республикой. В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В субботу Зеленский сообщил, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2022 года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что "азовцы" до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20230710/azovtsy-1883244703.html

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турция

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, турция, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган