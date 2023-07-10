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Россия рассчитывает получить объяснения от Турции по освобождению азовцев - РИА Новости, 10.07.2023
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13:52 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/azovtsy-1883250717.html
Россия рассчитывает получить объяснения от Турции по освобождению азовцев
Россия рассчитывает получить объяснения от Турции по освобождению азовцев - РИА Новости, 10.07.2023
Россия рассчитывает получить объяснения от Турции по освобождению азовцев
Россия рассчитывает получить разъяснения по передаче турецкой стороной Украине бойцов "Азова"* и в дальнейшем будет принимать это во внимание при следующих... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:52
2023-07-10T13:52
политика
россия
турция
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает получить разъяснения по передаче турецкой стороной Украине бойцов "Азова"* и в дальнейшем будет принимать это во внимание при следующих договоренностях, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Но, безусловно, в ходе нашего диалога мы рассчитываем получить и разъяснения турецкой стороны по поводу произошедшего, и будем принимать во внимание при следующих договоренностях", - заявил Песков, отвечая на вопрос о перспективах создания газового хаба на фоне освобождения бойцов "Азова"*. Ранее Песков заявил, что передача бойцов "Азова"* не повлияет на строительство газового хаба в Турции, и Россия намерена продолжать взаимовыгодные торгово-экономические отношения с республикой. В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В субботу Зеленский сообщил, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2022 года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что "азовцы" до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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политика, россия, турция, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган
Политика, Россия, Турция, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган
Россия рассчитывает получить объяснения от Турции по освобождению азовцев

Песков: Россия рассчитывает получить объяснения от Турции по освобождению бойцов "Азова"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает получить разъяснения по передаче турецкой стороной Украине бойцов "Азова"* и в дальнейшем будет принимать это во внимание при следующих договоренностях, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Но, безусловно, в ходе нашего диалога мы рассчитываем получить и разъяснения турецкой стороны по поводу произошедшего, и будем принимать во внимание при следующих договоренностях", - заявил Песков, отвечая на вопрос о перспективах создания газового хаба на фоне освобождения бойцов "Азова"*.
Ранее Песков заявил, что передача бойцов "Азова"* не повлияет на строительство газового хаба в Турции, и Россия намерена продолжать взаимовыгодные торгово-экономические отношения с республикой.
В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В субботу Зеленский сообщил, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2022 года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что "азовцы" до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
В Кремле передачу Турцией азовцев Киеву сочли нарушением договоренностей
Вчера, 13:37
 
ПолитикаРоссияТурцияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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