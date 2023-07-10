https://ria.ru/20230710/azovtsy-1883244703.html

В Кремле передачу Турцией азовцев Киеву сочли нарушением договоренностей

В Кремле передачу Турцией азовцев Киеву сочли нарушением договоренностей - РИА Новости, 10.07.2023

В Кремле передачу Турцией азовцев Киеву сочли нарушением договоренностей

Россия расценивает как нарушение договоренностей передачу главарей батальона "Азов"* Киеву, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T13:37

2023-07-10T13:37

2023-07-10T14:23

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россия расценивает как нарушение договоренностей передачу главарей батальона "Азов"* Киеву, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Что касается возвращения главарей азовцев, то да, это нарушение имевшихся договоренностей, и мы это будем обсуждать с турецкой стороной, как мы, собственно, уже и начали делать", — сказал он.Пресс-секретарь отметил, что Москва рассчитывает получить разъяснения по поводу произошедшего и будет принимать это во внимание при следующих договоренностях.При этом он подчеркнул, что ситуация никак не связана с созданием в Турции газового хаба."Я еще раз повторяю, мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой. Они действительно многогранны, и торгово-экономическое взаимодействие взаимовыгодное будем продолжать. И особенно те аспекты торгово-экономического взаимодействия, такие как упомянутый вами проект, который на самом деле затрагивает интересы большого количества стран и в регионе и даже стран Европы. Это важно для всех, поэтому эта работа будет продолжаться", — заключил Песков.В конце апреля прошлого года российские войска заблокировали на заводе "Азовсталь" в Мариуполе более двух тысяч украинских военных и боевиков нацбатальона "Азов"*. В середине мая они начали сдаваться в плен, а 20 мая Минобороны сообщило о полном освобождении города.В сентябре руководитель ДНР Денис Пушилин рассказал об обмене, в результате которого из украинского плена удалось освободить 56 человек. Киеву тогда передали 215 человек, в том числе главарей "Азова"*. До последнего времени азовцы находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.В конце прошлой недели президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом в Турции, где провел переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Возвращаясь в Киев, он написал в Telegram-канале, что вместе с ним летят и боевики "Азова"* — Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко и Денис Шлега.Песков тогда заявил, что решение Анкары выдать их Украине нарушает договоренности с Россией и напрямую связано с провалами в контрнаступлении ВСУ. * Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883142933.html

https://ria.ru/20230709/delimkhanov-1883158481.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, турция, дмитрий песков, украина