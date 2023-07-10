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Сезон арбузов и лотосов начался: чем еще удивит Астраханская область

Сезон арбузов и лотосов начался: чем еще удивит Астраханская область - РИА Новости, 10.07.2023

Сезон арбузов и лотосов начался: чем еще удивит Астраханская область

В столице арбузов, рыбалки и лотосов очень красивый кремль. На экскурсиях рассказывают о Золотой Орде и казахских музыкантах, купцах и осетрах. О том, зачем... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T08:00

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Светлана Баева. В столице арбузов, рыбалки и лотосов очень красивый кремль. На экскурсиях рассказывают о Золотой Орде и казахских музыкантах, купцах и осетрах. О том, зачем едут в Астрахань со всей страны, как попасть в киногород и где увидеть произведения современного искусства, — в материале РИА Новости.Там лотосы цветутСезон цветения лотосов в Астраханской области начался раньше, чем обычно, — на прошлой неделе."Цветки краснокнижного растения обнаружены инспектором региональной службы природопользования на территории памятника природы регионального значения "Уваринский", — сообщили на сайте ведомства.Сезон цветения короток: с середины июля до начала сентября максимум. Стоимость экскурсий, на которых можно увидеть эту красоту, — в среднем от одной до 2,5 тысячи рублей. Зависит от того, что включено.Есть однодневные туры из Астрахани, можно остановиться на одной из турбаз и встретить среди цветов на воде закат или рассвет. Предлагают экскурсии и на лотосовые поля в Астраханский заповедник."Зачем платить, — смеется гид и водитель одной из турфирм. — Когда мне говорят туристы, что хотят увидеть лотосы, привожу их к себе на дачу. В заводи рядом они цветут не хуже".В Сети есть путеводители, рассказывающие, где увидеть лотосы в самой Астрахани и как добраться самостоятельно до цветочных полей.Самое важное — краснокнижные растения рвать категорически запрещено.Золотая Орда и буддийский храмЭкскурсии взять все же стоит — вам покажут и расскажут больше, чем ожидаете. Такой регион.Обязательно нужно съездить в знаменитый "Сарай-Бату" — музей и киногород, который создавали для фильма "Орда". На сайте рекламируют: "Реально можно погулять по улочкам, даже зайти в некоторые сооружения. Все по-настоящему — как будто оказались в старинном городе рано утром, никого еще нет, но вот-вот откроется восточный базар".Можно пройтись с экскурсоводом или просто послушать аудио-гид — из динамиков звучит рассказ об истории Золотой Орды, укладе жизни, зданиях."Самостоятельно доехать легко — 120 километров от Астрахани, — но я заказала индивидуальную экскурсию и не пожалела, — вспоминает туристка Инга Мотова. — По дороге водитель мне рассказал о буддийском храме, построенном калмыками в честь победы в войне 1812 года". Его основал в 1818-м представитель калмыцкого княжеского рода хошеутов Серебджаб Тюмень.Хурул восстанавливают, но моления проходят. Им, как говорят, занимается тот же меценат, что открыл "Сарай-Бату" для туристов. А вот к стремиться в реальный Сарай-Бату не стоит. "Там ничего нет, не знаю, кто сказал вам про раскопки", — удивляется водитель. И действительно ничего, только проржавевший столб с информацией о культурном наследии. Стоимость экскурсии на автомобиле — около шести тысяч рублей.Казахская музыка в Астраханских степяхМногие местные ездят в Казахстан как в соседний город. А всего в 70 километрах от Астрахани находится мавзолей великого казахского композитора Курмангазы Сагырбаева. Рядом — музей и культурный центр его имени. В этом году отмечают 200-летие со дня рождения домбриста.На экскурсии рассказывают о жизни кочевых народов и о том, как мальчик из бедной семьи стал бродячим, а потом известным музыкантом и композитором.Он был свидетелем народных восстаний и поддерживал их. Сидел в тюрьмах, в том числе в Уральске, Оренбурге. Его современник, российский поэт и журналист Никита Савичев писал о Курмангазы Сагырбаеве: "Получи он европейское образование, то был бы в музыкальном мире звездой первой величины". В культурном центре — национальные блюда и выступления традиционных казахских коллективов. Стоимость групповой экскурсии — три тысячи рублей. Обед, музыка и танцы включены.Клевое местоВ Астрахань приезжают сотни тысяч любителей удочек и спиннингов. По оценкам местных, не меньше двух с половиной миллионов человек в сезон. Рыбы хватает на всех, клев здесь самый лучший в стране.Еще одна обязательная экскурсия — на осетровые фермы, где расскажут о производстве икры и разведении благородных рыб.Из Астрахани можно съездить на барханы — Большой Брат и Малый, к соленым озерам, например Баскунчак.И лобное местоВ городе тоже есть что посмотреть. Конечно, кремль — белокаменный, помнящий Марину Мнишек. Он стоит на Заячьем бугре. "Волга разливалась, и тут спасались зайцы", — объясняет гид. У каждой башни — свои секреты. Красные ворота — самая высокая: 37 метров, 36 бойниц. Ее перестраивали трижды, но всегда один в один. Житную не трогали, как и Крымскую, толщина стен которой — три метра."В России всего два лобных места, — говорят в кремле. — В Москве и в Астрахани, но только тут оно связано с храмом".В кремле можно провести хоть весь день, рассматривая архитектуру, заходя в музеи, наблюдая за художниками.Знакомьтесь: подворьеВ центре красивые дома XVIII-XIX веков, но тротуары местами пора ремонтировать. Астраханские дворы — отдельная история. За фасадами не всегда отреставрированных исторических памятников сушат белье, дети играют в футбол. Тут есть и Санкт-Петербург: местная Никольская напоминает Невский.Персидское подворье — дом, построенный купцом Аджи Усейновым в середине XIX века. Памятник архитектуры федерального значения, который тоже нуждается в реставрации.Кстати, буквально на днях там открылось арт-пространство "Подворье". Сейчас на выставке "Знакомство" представлены работы 26 художников из Астрахани.Обязательно нужно зайти в Дом купца Тетюшинова. Деревянный резной особняк — редкость для этих мест. Внутри ждет представление — погружение в историю с интерактивной программой. Даже краковяк танцевать научат.Променад и дама с собачкойПотом — на Волгу. Гостей, приехавших на личном транспорте со стороны Волгограда по Новому мосту, в центре первым встречает масштабный Астраханский государственный театр оперы и балета.Еще одно удивительное здание на берегу сразу и Волги, и реки Кутум — Дворец бракосочетания. Неподалеку — мост Влюбленных.Начать прогулку по городской набережной от ЗАГСа — идеально. Пространство полностью благоустроено и летом превращается в курортный променад. Туристы фотографируются у памятника даме с собачкой.На набережной есть и развлечения, и кафе, и рестораны. Два — на дебаркадерах. Отсюда же можно отправиться на теплоходную прогулку по Волге. Имейте в видуАстрахань и область заслуживают того, чтобы сюда приехать. Но следует учесть несколько нюансов и правил.В конце мая-июня Астрахань пахнет ванилью: ванилин, растворенный в воде, — главное средство от мошки. В это время тут ее много.Местный рынок — мечта гурмана. Осетрина, стерлядь, черная икра, красная, щучья. При покупке, если собираетесь угостить друзей и близких в других регионах, обязательно берите чек. Без копченой стерляди (примерно 2500 рублей за килограмм) никак не уйти.В ресторанах попробуйте стейк из осетра (в среднем 900-1000 рублей за порцию). Еще тут прекрасно готовят щуку, а на рынке учат, с чем есть ее икру: с луком, подсолнечным маслом.Погода в Астрахани в июле-августе, когда цветут лотосы, — под 40. Очень жарко.Добраться до города можно на личном транспорте по трассе М-6 "Каспий". Минус — по одной полосе в каждую сторону, обгонять фуры сложновато. Плюсы — дорога порой совсем пустая, и покрытие хорошее. Еще вариант: по М-4 "Дон", потом на Каспий. Ну и, конечно, в Астрахань летают самолеты и ходят поезда.Позаботьтесь, чтобы было место, куда положить дополнительный багаж. В Астраханской области не только зацветают лотосы, но и начинается сезон сбора ранних арбузов.

https://ria.ru/20230605/kurorty-1875834560.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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