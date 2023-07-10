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Сезон арбузов и лотосов начался: чем еще удивит Астраханская область - РИА Новости, 10.07.2023
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Туризм
 
08:00 10.07.2023 (обновлено: 08:04 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/astrakhan-1882871310.html
Сезон арбузов и лотосов начался: чем еще удивит Астраханская область
Сезон арбузов и лотосов начался: чем еще удивит Астраханская область - РИА Новости, 10.07.2023
Сезон арбузов и лотосов начался: чем еще удивит Астраханская область
В столице арбузов, рыбалки и лотосов очень красивый кремль. На экскурсиях рассказывают о Золотой Орде и казахских музыкантах, купцах и осетрах. О том, зачем... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T08:00
2023-07-10T08:04
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Светлана Баева. В столице арбузов, рыбалки и лотосов очень красивый кремль. На экскурсиях рассказывают о Золотой Орде и казахских музыкантах, купцах и осетрах. О том, зачем едут в Астрахань со всей страны, как попасть в киногород и где увидеть произведения современного искусства, — в материале РИА Новости.Там лотосы цветутСезон цветения лотосов в Астраханской области начался раньше, чем обычно, — на прошлой неделе."Цветки краснокнижного растения обнаружены инспектором региональной службы природопользования на территории памятника природы регионального значения "Уваринский", — сообщили на сайте ведомства.Сезон цветения короток: с середины июля до начала сентября максимум. Стоимость экскурсий, на которых можно увидеть эту красоту, — в среднем от одной до 2,5 тысячи рублей. Зависит от того, что включено.Есть однодневные туры из Астрахани, можно остановиться на одной из турбаз и встретить среди цветов на воде закат или рассвет. Предлагают экскурсии и на лотосовые поля в Астраханский заповедник."Зачем платить, — смеется гид и водитель одной из турфирм. — Когда мне говорят туристы, что хотят увидеть лотосы, привожу их к себе на дачу. В заводи рядом они цветут не хуже".В Сети есть путеводители, рассказывающие, где увидеть лотосы в самой Астрахани и как добраться самостоятельно до цветочных полей.Самое важное — краснокнижные растения рвать категорически запрещено.Золотая Орда и буддийский храмЭкскурсии взять все же стоит — вам покажут и расскажут больше, чем ожидаете. Такой регион.Обязательно нужно съездить в знаменитый "Сарай-Бату" — музей и киногород, который создавали для фильма "Орда". На сайте рекламируют: "Реально можно погулять по улочкам, даже зайти в некоторые сооружения. Все по-настоящему — как будто оказались в старинном городе рано утром, никого еще нет, но вот-вот откроется восточный базар".Можно пройтись с экскурсоводом или просто послушать аудио-гид — из динамиков звучит рассказ об истории Золотой Орды, укладе жизни, зданиях."Самостоятельно доехать легко — 120 километров от Астрахани, — но я заказала индивидуальную экскурсию и не пожалела, — вспоминает туристка Инга Мотова. — По дороге водитель мне рассказал о буддийском храме, построенном калмыками в честь победы в войне 1812 года". Его основал в 1818-м представитель калмыцкого княжеского рода хошеутов Серебджаб Тюмень.Хурул восстанавливают, но моления проходят. Им, как говорят, занимается тот же меценат, что открыл "Сарай-Бату" для туристов. А вот к стремиться в реальный Сарай-Бату не стоит. "Там ничего нет, не знаю, кто сказал вам про раскопки", — удивляется водитель. И действительно ничего, только проржавевший столб с информацией о культурном наследии. Стоимость экскурсии на автомобиле — около шести тысяч рублей.Казахская музыка в Астраханских степяхМногие местные ездят в Казахстан как в соседний город. А всего в 70 километрах от Астрахани находится мавзолей великого казахского композитора Курмангазы Сагырбаева. Рядом — музей и культурный центр его имени. В этом году отмечают 200-летие со дня рождения домбриста.На экскурсии рассказывают о жизни кочевых народов и о том, как мальчик из бедной семьи стал бродячим, а потом известным музыкантом и композитором.Он был свидетелем народных восстаний и поддерживал их. Сидел в тюрьмах, в том числе в Уральске, Оренбурге. Его современник, российский поэт и журналист Никита Савичев писал о Курмангазы Сагырбаеве: "Получи он европейское образование, то был бы в музыкальном мире звездой первой величины". В культурном центре — национальные блюда и выступления традиционных казахских коллективов. Стоимость групповой экскурсии — три тысячи рублей. Обед, музыка и танцы включены.Клевое местоВ Астрахань приезжают сотни тысяч любителей удочек и спиннингов. По оценкам местных, не меньше двух с половиной миллионов человек в сезон. Рыбы хватает на всех, клев здесь самый лучший в стране.Еще одна обязательная экскурсия — на осетровые фермы, где расскажут о производстве икры и разведении благородных рыб.Из Астрахани можно съездить на барханы — Большой Брат и Малый, к соленым озерам, например Баскунчак.И лобное местоВ городе тоже есть что посмотреть. Конечно, кремль — белокаменный, помнящий Марину Мнишек. Он стоит на Заячьем бугре. "Волга разливалась, и тут спасались зайцы", — объясняет гид. У каждой башни — свои секреты. Красные ворота — самая высокая: 37 метров, 36 бойниц. Ее перестраивали трижды, но всегда один в один. Житную не трогали, как и Крымскую, толщина стен которой — три метра."В России всего два лобных места, — говорят в кремле. — В Москве и в Астрахани, но только тут оно связано с храмом".В кремле можно провести хоть весь день, рассматривая архитектуру, заходя в музеи, наблюдая за художниками.Знакомьтесь: подворьеВ центре красивые дома XVIII-XIX веков, но тротуары местами пора ремонтировать. Астраханские дворы — отдельная история. За фасадами не всегда отреставрированных исторических памятников сушат белье, дети играют в футбол. Тут есть и Санкт-Петербург: местная Никольская напоминает Невский.Персидское подворье — дом, построенный купцом Аджи Усейновым в середине XIX века. Памятник архитектуры федерального значения, который тоже нуждается в реставрации.Кстати, буквально на днях там открылось арт-пространство "Подворье". Сейчас на выставке "Знакомство" представлены работы 26 художников из Астрахани.Обязательно нужно зайти в Дом купца Тетюшинова. Деревянный резной особняк — редкость для этих мест. Внутри ждет представление — погружение в историю с интерактивной программой. Даже краковяк танцевать научат.Променад и дама с собачкойПотом — на Волгу. Гостей, приехавших на личном транспорте со стороны Волгограда по Новому мосту, в центре первым встречает масштабный Астраханский государственный театр оперы и балета.Еще одно удивительное здание на берегу сразу и Волги, и реки Кутум — Дворец бракосочетания. Неподалеку — мост Влюбленных.Начать прогулку по городской набережной от ЗАГСа — идеально. Пространство полностью благоустроено и летом превращается в курортный променад. Туристы фотографируются у памятника даме с собачкой.На набережной есть и развлечения, и кафе, и рестораны. Два — на дебаркадерах. Отсюда же можно отправиться на теплоходную прогулку по Волге. Имейте в видуАстрахань и область заслуживают того, чтобы сюда приехать. Но следует учесть несколько нюансов и правил.В конце мая-июня Астрахань пахнет ванилью: ванилин, растворенный в воде, — главное средство от мошки. В это время тут ее много.Местный рынок — мечта гурмана. Осетрина, стерлядь, черная икра, красная, щучья. При покупке, если собираетесь угостить друзей и близких в других регионах, обязательно берите чек. Без копченой стерляди (примерно 2500 рублей за килограмм) никак не уйти.В ресторанах попробуйте стейк из осетра (в среднем 900-1000 рублей за порцию). Еще тут прекрасно готовят щуку, а на рынке учат, с чем есть ее икру: с луком, подсолнечным маслом.Погода в Астрахани в июле-августе, когда цветут лотосы, — под 40. Очень жарко.Добраться до города можно на личном транспорте по трассе М-6 "Каспий". Минус — по одной полосе в каждую сторону, обгонять фуры сложновато. Плюсы — дорога порой совсем пустая, и покрытие хорошее. Еще вариант: по М-4 "Дон", потом на Каспий. Ну и, конечно, в Астрахань летают самолеты и ходят поезда.Позаботьтесь, чтобы было место, куда положить дополнительный багаж. В Астраханской области не только зацветают лотосы, но и начинается сезон сбора ранних арбузов.
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туризм, маршруты - туризм, туристы, астрахань, астраханская область, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь, отдых в россии
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, туристы, Астрахань, Астраханская область, куда поехать, куда поехать в выходные, куда можно лететь, отдых в России

Сезон арбузов и лотосов начался: чем еще удивит Астраханская область

© iStock.com / Fedor LashkovЦветение каспийских лотосов в Астраханском биосферном заповеднике
Цветение каспийских лотосов в Астраханском биосферном заповеднике - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© iStock.com / Fedor Lashkov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Светлана Баева. В столице арбузов, рыбалки и лотосов очень красивый кремль. На экскурсиях рассказывают о Золотой Орде и казахских музыкантах, купцах и осетрах. О том, зачем едут в Астрахань со всей страны, как попасть в киногород и где увидеть произведения современного искусства, — в материале РИА Новости.

Там лотосы цветут

Сезон цветения лотосов в Астраханской области начался раньше, чем обычно, — на прошлой неделе.
"Цветки краснокнижного растения обнаружены инспектором региональной службы природопользования на территории памятника природы регионального значения "Уваринский", — сообщили на сайте ведомства.
© iStock.com / SaulichБутон лотоса на озере в Астрахани
Бутон лотоса на озере в Астрахани - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© iStock.com / Saulich
Бутон лотоса на озере в Астрахани
Сезон цветения короток: с середины июля до начала сентября максимум. Стоимость экскурсий, на которых можно увидеть эту красоту, — в среднем от одной до 2,5 тысячи рублей. Зависит от того, что включено.
Есть однодневные туры из Астрахани, можно остановиться на одной из турбаз и встретить среди цветов на воде закат или рассвет. Предлагают экскурсии и на лотосовые поля в Астраханский заповедник.
CC BY 4.0 / Ted.ns / Цветение лотоса в дельте Волги в Астраханской областиЦветение лотоса в дельте Волги в Астраханской области
Цветение лотоса в дельте Волги в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
CC BY 4.0 / Ted.ns / Цветение лотоса в дельте Волги в Астраханской области
Цветение лотоса в дельте Волги в Астраханской области
"Зачем платить, — смеется гид и водитель одной из турфирм. — Когда мне говорят туристы, что хотят увидеть лотосы, привожу их к себе на дачу. В заводи рядом они цветут не хуже".
В Сети есть путеводители, рассказывающие, где увидеть лотосы в самой Астрахани и как добраться самостоятельно до цветочных полей.
Самое важное — краснокнижные растения рвать категорически запрещено.

Золотая Орда и буддийский храм

Экскурсии взять все же стоит — вам покажут и расскажут больше, чем ожидаете. Такой регион.
Обязательно нужно съездить в знаменитый "Сарай-Бату" — музей и киногород, который создавали для фильма "Орда". На сайте рекламируют: "Реально можно погулять по улочкам, даже зайти в некоторые сооружения. Все по-настоящему — как будто оказались в старинном городе рано утром, никого еще нет, но вот-вот откроется восточный базар".
© РИА Новости / Светлана БаеваКультурно-исторический центр "Сарай-Бату"
Культурно-исторический центр Сарай-Бату
Культурно-исторический центр "Сарай-Бату"
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 6
© РИА Новости / Светлана Баева

Здания в "Сарай-Бату"

Культурно-исторический центр Сарай-Бату

Здания в "Сарай-Бату"

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 6
© РИА Новости / Светлана БаеваКультурно-исторический центр "Сарай-Бату"
Культурно-исторический центр Сарай-Бату
Культурно-исторический центр "Сарай-Бату"
© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 6
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Девушка в национальном монгольском костюме на территории культурно-исторического центра "Сарай-Бату"

Девушка в национальном монгольском костюме на территории культурно-исторического центра Сарай-Бату в Харабалинском районе Астраханской области

Девушка в национальном монгольском костюме на территории культурно-исторического центра "Сарай-Бату"

© РИА Новости / Валерий Мельников
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4 из 6
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Туристы в национальных монгольских костюмах

Туристы в национальных монгольских костюмах на территории культурно-исторического центра Сарай-Бату в Харабалинском районе Астраханской области

Туристы в национальных монгольских костюмах

© РИА Новости / Валерий Мельников
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5 из 6
© РИА Новости / Светлана БаеваКультурно-исторический центр "Сарай-Бату"
Культурно-исторический центр Сарай-Бату
Культурно-исторический центр "Сарай-Бату"
© РИА Новости / Светлана Баева
6 из 6
Культурно-исторический центр "Сарай-Бату"
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 6

Здания в "Сарай-Бату"

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 6
Культурно-исторический центр "Сарай-Бату"
© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 6

Девушка в национальном монгольском костюме на территории культурно-исторического центра "Сарай-Бату"

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
4 из 6

Туристы в национальных монгольских костюмах

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
5 из 6
Культурно-исторический центр "Сарай-Бату"
© РИА Новости / Светлана Баева
6 из 6
Можно пройтись с экскурсоводом или просто послушать аудио-гид — из динамиков звучит рассказ об истории Золотой Орды, укладе жизни, зданиях.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Туристы в национальных монгольских костюмах на территории культурно-исторического центра "Сарай-Бату" в Харабалинском районе Астраханской области

Туристы в национальных монгольских костюмах на территории культурно-исторического центра Сарай-Бату в Харабалинском районе Астраханской области

Туристы в национальных монгольских костюмах на территории культурно-исторического центра "Сарай-Бату" в Харабалинском районе Астраханской области

© РИА Новости / Валерий Мельников
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1 из 2
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Девушка делает селфи в культурно-историческом центре "Сарай-Бату"

Девушка делает селфи в культурно-историческом центре Сарай-Бату в Харабалинском районе Астраханской области

Девушка делает селфи в культурно-историческом центре "Сарай-Бату"

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 2

Туристы в национальных монгольских костюмах на территории культурно-исторического центра "Сарай-Бату" в Харабалинском районе Астраханской области

© РИА Новости / Валерий Мельников
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1 из 2

Девушка делает селфи в культурно-историческом центре "Сарай-Бату"

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 2
"Самостоятельно доехать легко — 120 километров от Астрахани, — но я заказала индивидуальную экскурсию и не пожалела, — вспоминает туристка Инга Мотова. — По дороге водитель мне рассказал о буддийском храме, построенном калмыками в честь победы в войне 1812 года". Его основал в 1818-м представитель калмыцкого княжеского рода хошеутов Серебджаб Тюмень.
Хурул восстанавливают, но моления проходят. Им, как говорят, занимается тот же меценат, что открыл "Сарай-Бату" для туристов.
© РИА Новости / Светлана БаеваХошеутовский хурул
Хошеутовский хурул - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Светлана Баева
Хошеутовский хурул
А вот к стремиться в реальный Сарай-Бату не стоит. "Там ничего нет, не знаю, кто сказал вам про раскопки", — удивляется водитель. И действительно ничего, только проржавевший столб с информацией о культурном наследии. Стоимость экскурсии на автомобиле — около шести тысяч рублей.
© РИА Новости / Светлана БаеваСелитренное городище
Селитренное городище - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Светлана Баева
Селитренное городище

Казахская музыка в Астраханских степях

Многие местные ездят в Казахстан как в соседний город. А всего в 70 километрах от Астрахани находится мавзолей великого казахского композитора Курмангазы Сагырбаева. Рядом — музей и культурный центр его имени. В этом году отмечают 200-летие со дня рождения домбриста.
© РИА Новости / Светлана БаеваМавзолей Курмангазы Сагырбайулы (Сагырбаева)
Мавзолей Курмангазы Сагырбайулы - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Светлана Баева
Мавзолей Курмангазы Сагырбайулы (Сагырбаева)
На экскурсии рассказывают о жизни кочевых народов и о том, как мальчик из бедной семьи стал бродячим, а потом известным музыкантом и композитором.
Он был свидетелем народных восстаний и поддерживал их. Сидел в тюрьмах, в том числе в Уральске, Оренбурге. Его современник, российский поэт и журналист Никита Савичев писал о Курмангазы Сагырбаеве: "Получи он европейское образование, то был бы в музыкальном мире звездой первой величины".
CC BY 2.0 / tadusj / Kurmangazy Museum in Altynzhar, Astrakhan OblastМузей Курмангазы
Музей Курмангазы
Музей Курмангазы
CC BY 2.0 / tadusj / Kurmangazy Museum in Altynzhar, Astrakhan Oblast
1 из 2
CC BY 2.0 / tadusj / Kazakh Yurt at the Kurmangazy Museum in AltynzharКазахская юрта в экспозиции культурного центра имени Курмангазы Сагырбаева в селе Алтынжар
Казахская юрта в экспозиции культурного центра имени Курмангазы Сагырбаева в селе Алтынжар
Казахская юрта в экспозиции культурного центра имени Курмангазы Сагырбаева в селе Алтынжар
CC BY 2.0 / tadusj / Kazakh Yurt at the Kurmangazy Museum in Altynzhar
2 из 2
Музей Курмангазы
CC BY 2.0 / tadusj / Kurmangazy Museum in Altynzhar, Astrakhan Oblast
1 из 2
Казахская юрта в экспозиции культурного центра имени Курмангазы Сагырбаева в селе Алтынжар
CC BY 2.0 / tadusj / Kazakh Yurt at the Kurmangazy Museum in Altynzhar
2 из 2
В культурном центре — национальные блюда и выступления традиционных казахских коллективов.
© РИА Новости / Светлана БаеваАстрахань
Астрахань
Астрахань
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 4
© РИА Новости / Светлана БаеваАстрахань
Астрахань
Астрахань
© РИА Новости / Светлана Баева
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© РИА Новости / Светлана БаеваАстрахань
Астрахань
Астрахань
© РИА Новости / Светлана Баева
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© РИА Новости / Светлана БаеваАстрахань
Астрахань
Астрахань
© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 4
Астрахань
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 4
Астрахань
© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 4
Астрахань
© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 4
Астрахань
© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 4
Стоимость групповой экскурсии — три тысячи рублей. Обед, музыка и танцы включены.

Клевое место

В Астрахань приезжают сотни тысяч любителей удочек и спиннингов. По оценкам местных, не меньше двух с половиной миллионов человек в сезон. Рыбы хватает на всех, клев здесь самый лучший в стране.
© iStock.com / shellexxОсетровая ферма недалеко от Астрахани
Осетровая ферма недалеко от Астрахани
Осетровая ферма недалеко от Астрахани
© iStock.com / shellexx
1 из 2
© iStock.com / Alexandr Baitelman Осетровая ферма
Осетровая ферма
Осетровая ферма
© iStock.com / Alexandr Baitelman
2 из 2
Осетровая ферма недалеко от Астрахани
© iStock.com / shellexx
1 из 2
Осетровая ферма
© iStock.com / Alexandr Baitelman
2 из 2
Еще одна обязательная экскурсия — на осетровые фермы, где расскажут о производстве икры и разведении благородных рыб.
Из Астрахани можно съездить на барханы — Большой Брат и Малый, к соленым озерам, например Баскунчак.

И лобное место

В городе тоже есть что посмотреть. Конечно, кремль — белокаменный, помнящий Марину Мнишек. Он стоит на Заячьем бугре. "Волга разливалась, и тут спасались зайцы", — объясняет гид. У каждой башни — свои секреты. Красные ворота — самая высокая: 37 метров, 36 бойниц. Ее перестраивали трижды, но всегда один в один. Житную не трогали, как и Крымскую, толщина стен которой — три метра.
© iStock.com / shellexxВид на Астрахань
Вид на Астрахань
Вид на Астрахань
© iStock.com / shellexx
1 из 5
© РИА Новости / Светлана Баева

Башня в Астраханском кремле

Астраханский кремль

Башня в Астраханском кремле

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 5
© РИА Новости / Светлана Баева

Стены и башня в Астраханском кремле

Астраханский кремль

Стены и башня в Астраханском кремле

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 5
© РИА Новости / Светлана Баева

На территории кремля

Астраханский кремль

На территории кремля

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 5
© РИА Новости / Светлана Баева

Гауптвахта в Астраханском кремле

Астрахань

Гауптвахта в Астраханском кремле

© РИА Новости / Светлана Баева
5 из 5
Вид на Астрахань
© iStock.com / shellexx
1 из 5

Башня в Астраханском кремле

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 5

Стены и башня в Астраханском кремле

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 5

На территории кремля

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 5

Гауптвахта в Астраханском кремле

© РИА Новости / Светлана Баева
5 из 5
"В России всего два лобных места, — говорят в кремле. — В Москве и в Астрахани, но только тут оно связано с храмом".
В кремле можно провести хоть весь день, рассматривая архитектуру, заходя в музеи, наблюдая за художниками.
© iStock.com / Valery BocmanУспенский собор на территории Астраханского кремля
Успенский собор на территории Астраханского кремля
Успенский собор на территории Астраханского кремля
© iStock.com / Valery Bocman
1 из 2
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Вид на Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы и Пречистенскую колокольню историко-архитектурного комплекса "Астраханский кремль"

Вид на Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы и Пречистенскую колокольню историко-архитектурного комплекса Астраханский кремль

Вид на Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы и Пречистенскую колокольню историко-архитектурного комплекса "Астраханский кремль"

© РИА Новости / Валерий Мельников
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2 из 2
Успенский собор на территории Астраханского кремля
© iStock.com / Valery Bocman
1 из 2

Вид на Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы и Пречистенскую колокольню историко-архитектурного комплекса "Астраханский кремль"

© РИА Новости / Валерий Мельников
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2 из 2

Знакомьтесь: подворье

В центре красивые дома XVIII-XIX веков, но тротуары местами пора ремонтировать. Астраханские дворы — отдельная история. За фасадами не всегда отреставрированных исторических памятников сушат белье, дети играют в футбол. Тут есть и Санкт-Петербург: местная Никольская напоминает Невский.
© iStock.com / Elena OdareevaИсторическое здание в Астрахани
Историческое здание в Астрахани
Историческое здание в Астрахани
© iStock.com / Elena Odareeva
1 из 5
© iStock.com / PopoudinaSvetlanaУлица Мусы Джалиля в Астрахани
Улица Мусы Джалиля в Астрахани
Улица Мусы Джалиля в Астрахани
© iStock.com / PopoudinaSvetlana
2 из 5
© РИА Новости / Светлана Баева

Улица в Астрахани

Астрахань

Улица в Астрахани

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 5
© РИА Новости / Светлана Баева

Дом в Астрахани

Астрахань

Дом в Астрахани

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 5
© РИА Новости / Светлана Баева

В Астрахани

Астрахань

В Астрахани

© РИА Новости / Светлана Баева
5 из 5
Историческое здание в Астрахани
© iStock.com / Elena Odareeva
1 из 5
Улица Мусы Джалиля в Астрахани
© iStock.com / PopoudinaSvetlana
2 из 5

Улица в Астрахани

© РИА Новости / Светлана Баева
3 из 5

Дом в Астрахани

© РИА Новости / Светлана Баева
4 из 5

В Астрахани

© РИА Новости / Светлана Баева
5 из 5
Персидское подворье — дом, построенный купцом Аджи Усейновым в середине XIX века. Памятник архитектуры федерального значения, который тоже нуждается в реставрации.
CC BY-SA 4.0 / Александра Зайцева / Персидское подворье, часть с воротами / Cropped imageПерсидское подворье в Астрахани
Персидское подворье в Астрахани - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
CC BY-SA 4.0 / Александра Зайцева / Персидское подворье, часть с воротами / Cropped image
Персидское подворье в Астрахани
Кстати, буквально на днях там открылось арт-пространство "Подворье". Сейчас на выставке "Знакомство" представлены работы 26 художников из Астрахани.
Обязательно нужно зайти в Дом купца Тетюшинова. Деревянный резной особняк — редкость для этих мест. Внутри ждет представление — погружение в историю с интерактивной программой. Даже краковяк танцевать научат.
© РИА Новости / Светлана Баева

Начало экскурсии в Музейно-культурном центре "Дом купца Г. В. Тетюшинова"

Астрахань

Начало экскурсии в Музейно-культурном центре "Дом купца Г. В. Тетюшинова"

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2
© РИА Новости / Светлана Баева

На экскурсии в Музейно-культурном центре "Дом купца Г. В. Тетюшинова"

Астрахань

На экскурсии в Музейно-культурном центре "Дом купца Г. В. Тетюшинова"

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 2

Начало экскурсии в Музейно-культурном центре "Дом купца Г. В. Тетюшинова"

© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2

На экскурсии в Музейно-культурном центре "Дом купца Г. В. Тетюшинова"

© РИА Новости / Светлана Баева
2 из 2

Променад и дама с собачкой

Потом — на Волгу. Гостей, приехавших на личном транспорте со стороны Волгограда по Новому мосту, в центре первым встречает масштабный Астраханский государственный театр оперы и балета.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЗдание Астраханского Государственного театра Оперы и Балета
Здание Астраханского Государственного театра Оперы и Балета - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Здание Астраханского Государственного театра Оперы и Балета
Еще одно удивительное здание на берегу сразу и Волги, и реки Кутум — Дворец бракосочетания. Неподалеку — мост Влюбленных.
© iStock.com / Leonid AndronovДворец бракосочетания в Астрахани
Дворец бракосочетания в Астрахани - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© iStock.com / Leonid Andronov
Дворец бракосочетания в Астрахани
Начать прогулку по городской набережной от ЗАГСа — идеально. Пространство полностью благоустроено и летом превращается в курортный променад. Туристы фотографируются у памятника даме с собачкой.
На набережной есть и развлечения, и кафе, и рестораны. Два — на дебаркадерах. Отсюда же можно отправиться на теплоходную прогулку по Волге.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДевушка у памятника "Дама с собачкой" на Петровской набережной в Астрахани.
Девушка у памятника Дама с собачкой на Петровской набережной в Астрахани
Девушка у памятника "Дама с собачкой" на Петровской набережной в Астрахани.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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© iStock.com / Pro-syanovНабережная в Астрахани
Набережная в Астрахани
Набережная в Астрахани
© iStock.com / Pro-syanov
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Девушка у памятника "Дама с собачкой" на Петровской набережной в Астрахани.
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Набережная в Астрахани
© iStock.com / Pro-syanov
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Имейте в виду

Астрахань и область заслуживают того, чтобы сюда приехать. Но следует учесть несколько нюансов и правил.
В конце мая-июня Астрахань пахнет ванилью: ванилин, растворенный в воде, — главное средство от мошки. В это время тут ее много.
Местный рынок — мечта гурмана. Осетрина, стерлядь, черная икра, красная, щучья. При покупке, если собираетесь угостить друзей и близких в других регионах, обязательно берите чек. Без копченой стерляди (примерно 2500 рублей за килограмм) никак не уйти.
© РИА Новости / Светлана БаеваАстрахань
Астрахань
Астрахань
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2
© Фото : Виталий Ковальчук

Рынок "Большие Исады"

Рынок Большие Исады

Рынок "Большие Исады"

© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 2
Астрахань
© РИА Новости / Светлана Баева
1 из 2

Рынок "Большие Исады"

© Фото : Виталий Ковальчук
2 из 2
В ресторанах попробуйте стейк из осетра (в среднем 900-1000 рублей за порцию). Еще тут прекрасно готовят щуку, а на рынке учат, с чем есть ее икру: с луком, подсолнечным маслом.
Погода в Астрахани в июле-августе, когда цветут лотосы, — под 40. Очень жарко.
Добраться до города можно на личном транспорте по трассе М-6 "Каспий". Минус — по одной полосе в каждую сторону, обгонять фуры сложновато. Плюсы — дорога порой совсем пустая, и покрытие хорошее. Еще вариант: по М-4 "Дон", потом на Каспий. Ну и, конечно, в Астрахань летают самолеты и ходят поезда.
© iStock.com / Elena OdareevaАрбузы
Арбузы - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
© iStock.com / Elena Odareeva
Арбузы
Позаботьтесь, чтобы было место, куда положить дополнительный багаж. В Астраханской области не только зацветают лотосы, но и начинается сезон сбора ранних арбузов.
Массандровский пляж - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Альтернатива Сочи: лучшие курорты России, где можно отдохнуть и сэкономить
5 июня, 08:00
 
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