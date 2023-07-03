https://ria.ru/20230703/arbuzy-1881962525.html
В Астраханской области стартовал сбор арбузов
В Астраханской области стартовал сбор арбузов - РИА Новости, 03.07.2023
В Астраханской области стартовал сбор арбузов
Сбор ранних арбузов стартовал в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T16:39
2023-07-03T16:39
2023-07-03T16:39
астраханская область
астраханская область
камызякский район
россия
игорь бабушкин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июл - РИА Новости. Сбор ранних арбузов стартовал в Астраханской области, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. В текущем году в области под бахчевыми занято 8 тысяч гектаров. Лидеры по выращиванию сладкой ягоды - Приволжский, Ахтубинский и Камызякский районы. Аграрии планируют собрать 300 тысяч тонн арбузов и дынь, треть урожая - ранние сорта. "К сбору раннеспелых арбузов приступили и в фермерском хозяйстве Аслана Ганбарова", - написал губернатор в своем Telegram-канале. В отрасли фермер занят уже 20 лет, однако арбузы в этом году он посадил впервые на 1,5 гектара земли. Посаженные им сорта - отечественные: быстрое созревание, хорошая урожайность. В следующем году фермер планирует увеличить посевную площадь более чем в 10 раз. Настолько удачной оказалась экспериментальная посадка. "Правительство и минсельхоз региона готовы оказать всю необходимую поддержку нашим фермерам и по семенам, и по методике выращивания, и по реализации готовой продукции", - отметил Бабушкин. Астраханская область считается "арбузной столицей" России. Каждый третий российский арбуз выращивают в регионе, а сам он - один из главных брендов Астраханской области. География поставок обширная - от Москвы до Ямала. Ягода также идет на экспорт - в Белоруссию. Астраханские селекционеры активно разрабатывают новые сорта арбуза, в том числе с желтой и белой мякотью.
https://ria.ru/20230627/astrakhan-1880760020.html
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астраханская область, камызякский район, россия, игорь бабушкин
Астраханская область, Астраханская область, Камызякский район, Россия, Игорь Бабушкин
В Астраханской области стартовал сбор арбузов
Губернатор Бабушкин: в Астраханской области стартовал сбор ранних арбузов