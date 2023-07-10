https://ria.ru/20230710/antikhrist-1883373074.html

Патриарх Кирилл заявил, что Россия удерживает мир от пришествия антихриста

Патриарх Кирилл заявил, что Россия удерживает мир от пришествия антихриста - РИА Новости, 10.07.2023

Патриарх Кирилл заявил, что Россия удерживает мир от пришествия антихриста

Многие люди, в том числе на Западе, смотрят на Россию с надеждой, как на страну, удерживающую от пришествия в мир антихриста, заявил в понедельник патриарх... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T19:00

2023-07-10T19:00

2023-07-10T19:00

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

валаам

санкт-петербург

русская православная церковь

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ВАЛААМ (Карелия), 10 июл – РИА Новости. Многие люди, в том числе на Западе, смотрят на Россию с надеждой, как на страну, удерживающую от пришествия в мир антихриста, заявил в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриарх Кирилл в понедельник совершил чин малого освящения храма в честь святого апостола Андрея Первозванного, расположенного на Оборонном острове Валаамского архипелага. После он обратился к собравшимся. "Сегодня многие люди, в том числе на Западе, с большим вниманием и надеждой взирают на Россию как на последний оплот. Если говорить библейским языком, Россия становится удерживающей (см. 2 Фес. 2:7) от тотального господства зла, то есть пришествия антихриста. И мы должны сознавать, что именно в это время на Церковь нашу возложена огромная духовная ответственность и за народ свой, и за страну, да и за весь мир", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводятся на сайте РПЦ. Он подчеркнул, что Русская православная церковь "совершила великий исторический подвиг, сохранив веру для нашего народа". "А сегодня нам дано особое время возможностей, и многое нужно сделать для духовного возрождения нашего народа уже в условиях достаточного благоприятствования и поддержки со стороны государства. Пусть благословение Божие пребывает над Россией, Отечеством нашим возлюбленным, над Церковью нашей и над этой святой обителью", - заключил предстоятель. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает визит на Валаам и Санкт-Петербургскую митрополию. 8 и 9 июля в Петербурге он освятил храм в честь Петра и Февронии Муромских, а также провел богослужение в Иоанновском монастыре северной столицы. По данным на сайте РПЦ, 10-11 июля предстоятель будет находиться в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре, а 12 июля снова будет служить в Петербурге. Как ранее рассказали РИА Новости в монастыре, в день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских, 11 июля, планируется, что патриарх возглавит на Валааме праздничную литургию, а также наградит настоятеля обители епископа Троицкого Панкратия, который возглавляет монастырь 30 лет.

https://ria.ru/20230630/vstrecha-1881447415.html

https://ria.ru/20230709/patriarkh-1883124254.html

россия

валаам

санкт-петербург

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патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, валаам, санкт-петербург, русская православная церковь