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Патриарх Кирилл заявил, что Россия удерживает мир от пришествия антихриста - РИА Новости, 10.07.2023
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Религия
 
19:00 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/antikhrist-1883373074.html
Патриарх Кирилл заявил, что Россия удерживает мир от пришествия антихриста
Патриарх Кирилл заявил, что Россия удерживает мир от пришествия антихриста - РИА Новости, 10.07.2023
Патриарх Кирилл заявил, что Россия удерживает мир от пришествия антихриста
Многие люди, в том числе на Западе, смотрят на Россию с надеждой, как на страну, удерживающую от пришествия в мир антихриста, заявил в понедельник патриарх... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T19:00
2023-07-10T19:00
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
валаам
санкт-петербург
русская православная церковь
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ВАЛААМ (Карелия), 10 июл – РИА Новости. Многие люди, в том числе на Западе, смотрят на Россию с надеждой, как на страну, удерживающую от пришествия в мир антихриста, заявил в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Патриарх Кирилл в понедельник совершил чин малого освящения храма в честь святого апостола Андрея Первозванного, расположенного на Оборонном острове Валаамского архипелага. После он обратился к собравшимся. "Сегодня многие люди, в том числе на Западе, с большим вниманием и надеждой взирают на Россию как на последний оплот. Если говорить библейским языком, Россия становится удерживающей (см. 2 Фес. 2:7) от тотального господства зла, то есть пришествия антихриста. И мы должны сознавать, что именно в это время на Церковь нашу возложена огромная духовная ответственность и за народ свой, и за страну, да и за весь мир", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводятся на сайте РПЦ. Он подчеркнул, что Русская православная церковь "совершила великий исторический подвиг, сохранив веру для нашего народа". "А сегодня нам дано особое время возможностей, и многое нужно сделать для духовного возрождения нашего народа уже в условиях достаточного благоприятствования и поддержки со стороны государства. Пусть благословение Божие пребывает над Россией, Отечеством нашим возлюбленным, над Церковью нашей и над этой святой обителью", - заключил предстоятель. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает визит на Валаам и Санкт-Петербургскую митрополию. 8 и 9 июля в Петербурге он освятил храм в честь Петра и Февронии Муромских, а также провел богослужение в Иоанновском монастыре северной столицы. По данным на сайте РПЦ, 10-11 июля предстоятель будет находиться в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре, а 12 июля снова будет служить в Петербурге. Как ранее рассказали РИА Новости в монастыре, в день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских, 11 июля, планируется, что патриарх возглавит на Валааме праздничную литургию, а также наградит настоятеля обители епископа Троицкого Панкратия, который возглавляет монастырь 30 лет.
https://ria.ru/20230630/vstrecha-1881447415.html
https://ria.ru/20230709/patriarkh-1883124254.html
россия
валаам
санкт-петербург
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патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, валаам, санкт-петербург, русская православная церковь
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия, Валаам, Санкт-Петербург, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл заявил, что Россия удерживает мир от пришествия антихриста

Патриарх Кирилл: люди видят в России страну, удерживающую мир от пришествия антихриста

© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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ВАЛААМ (Карелия), 10 июл – РИА Новости. Многие люди, в том числе на Западе, смотрят на Россию с надеждой, как на страну, удерживающую от пришествия в мир антихриста, заявил в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарх Кирилл в понедельник совершил чин малого освящения храма в честь святого апостола Андрея Первозванного, расположенного на Оборонном острове Валаамского архипелага. После он обратился к собравшимся.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время встречи с председателем католической конференции епископов Италии, посланником Папы Римского кардиналом Маттео Дзуппи - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Патриарх Кирилл и кардинал Дзуппи обсудили инициативы по Украине
30 июня, 14:00
"Сегодня многие люди, в том числе на Западе, с большим вниманием и надеждой взирают на Россию как на последний оплот. Если говорить библейским языком, Россия становится удерживающей (см. 2 Фес. 2:7) от тотального господства зла, то есть пришествия антихриста. И мы должны сознавать, что именно в это время на Церковь нашу возложена огромная духовная ответственность и за народ свой, и за страну, да и за весь мир", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводятся на сайте РПЦ.
Он подчеркнул, что Русская православная церковь "совершила великий исторический подвиг, сохранив веру для нашего народа".
"А сегодня нам дано особое время возможностей, и многое нужно сделать для духовного возрождения нашего народа уже в условиях достаточного благоприятствования и поддержки со стороны государства. Пусть благословение Божие пребывает над Россией, Отечеством нашим возлюбленным, над Церковью нашей и над этой святой обителью", - заключил предстоятель.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает визит на Валаам и Санкт-Петербургскую митрополию. 8 и 9 июля в Петербурге он освятил храм в честь Петра и Февронии Муромских, а также провел богослужение в Иоанновском монастыре северной столицы. По данным на сайте РПЦ, 10-11 июля предстоятель будет находиться в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре, а 12 июля снова будет служить в Петербурге.
Как ранее рассказали РИА Новости в монастыре, в день памяти преподобных Сергия и Германа Валаамских, 11 июля, планируется, что патриарх возглавит на Валааме праздничную литургию, а также наградит настоятеля обители епископа Троицкого Панкратия, который возглавляет монастырь 30 лет.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Патриарх Кирилл сравнил экономические преступления с бесовщиной
9 июля, 17:06
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РоссияВалаамСанкт-ПетербургРусская православная церковь
 
 
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