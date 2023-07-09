https://ria.ru/20230709/zhivotnye-1883091788.html

Спасенных от контрабандиста львят и тигрят отправят в зоопарк Астрахани

Спасенных от контрабандиста львят и тигрят отправят в зоопарк Астрахани - РИА Новости, 09.07.2023

Спасенных от контрабандиста львят и тигрят отправят в зоопарк Астрахани

Двух львят и двух бенгальских тигрят, изъятых у контрабандиста на границе с Казахстаном, отправят в астраханский зоопарк, сообщила в Telegram-канале... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T12:55

2023-07-09T12:55

2023-07-09T14:57

хорошие новости

общество

астрахань

казахстан

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Двух львят и двух бенгальских тигрят, изъятых у контрабандиста на границе с Казахстаном, отправят в астраханский зоопарк, сообщила в Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, контрабанду редких животных выявили на погранпункте "Караузек". Россиянин пытался нелегально провезти в Казахстан по паре львят и бенгальских тигрят возрастом около месяца без разрешительного сертификата СИТЕС, только с оформленными "на коленке" паспортами без сведений об идентификации животных. "Как только таможенная служба сообщила об инциденте, мы обратились в астраханский зоопарк "Баба Фрося" и попросили оказать животным необходимую помощь. Сотрудники организации оперативно приехали вместе с ветеринарами. Они осмотрели маленьких хищников. К счастью, их здоровью ничто не угрожает. Теперь малышей доставят в зоопарк — там они пройдут необходимую вакцинацию и пробудут еще некоторое время, пока решается вопрос с их постоянным размещением", — рассказала Радионова.Она добавила, что Росприроднадзор поможет зоопарку с обеспечением новых подопечных всем необходимым.

https://ria.ru/20230707/tigryata-1882873350.html

астрахань

казахстан

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Ольга Фомченкова

общество, астрахань, казахстан, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)