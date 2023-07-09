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Спасенных от контрабандиста львят и тигрят отправят в зоопарк Астрахани - РИА Новости, 09.07.2023
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Хорошие новости
 
12:55 09.07.2023 (обновлено: 14:57 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/zhivotnye-1883091788.html
Спасенных от контрабандиста львят и тигрят отправят в зоопарк Астрахани
Спасенных от контрабандиста львят и тигрят отправят в зоопарк Астрахани - РИА Новости, 09.07.2023
Спасенных от контрабандиста львят и тигрят отправят в зоопарк Астрахани
Двух львят и двух бенгальских тигрят, изъятых у контрабандиста на границе с Казахстаном, отправят в астраханский зоопарк, сообщила в Telegram-канале... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T12:55
2023-07-09T14:57
хорошие новости
общество
астрахань
казахстан
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Двух львят и двух бенгальских тигрят, изъятых у контрабандиста на границе с Казахстаном, отправят в астраханский зоопарк, сообщила в Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. По ее словам, контрабанду редких животных выявили на погранпункте "Караузек". Россиянин пытался нелегально провезти в Казахстан по паре львят и бенгальских тигрят возрастом около месяца без разрешительного сертификата СИТЕС, только с оформленными "на коленке" паспортами без сведений об идентификации животных. &quot;Как только таможенная служба сообщила об инциденте, мы обратились в астраханский зоопарк &quot;Баба Фрося&quot; и попросили оказать животным необходимую помощь. Сотрудники организации оперативно приехали вместе с ветеринарами. Они осмотрели маленьких хищников. К счастью, их здоровью ничто не угрожает. Теперь малышей доставят в зоопарк — там они пройдут необходимую вакцинацию и пробудут еще некоторое время, пока решается вопрос с их постоянным размещением&quot;, — рассказала Радионова.Она добавила, что Росприроднадзор поможет зоопарку с обеспечением новых подопечных всем необходимым.
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общество, астрахань, казахстан, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Хорошие новости, Общество, Астрахань, Казахстан, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
Спасенных от контрабандиста львят и тигрят отправят в зоопарк Астрахани

Изъятых на границе с Казахстаном двух львят и двух тигрят отправят в зоопарк Астрахани

© Фото : РосприроднадзорТигрята, изъятые на пограничном пункте "Караузек"
Тигрята, изъятые на пограничном пункте Караузек - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© Фото : Росприроднадзор
Тигрята, изъятые на пограничном пункте "Караузек"
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Двух львят и двух бенгальских тигрят, изъятых у контрабандиста на границе с Казахстаном, отправят в астраханский зоопарк, сообщила в Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
По ее словам, контрабанду редких животных выявили на погранпункте "Караузек". Россиянин пытался нелегально провезти в Казахстан по паре львят и бенгальских тигрят возрастом около месяца без разрешительного сертификата СИТЕС, только с оформленными "на коленке" паспортами без сведений об идентификации животных.
«

"Как только таможенная служба сообщила об инциденте, мы обратились в астраханский зоопарк "Баба Фрося" и попросили оказать животным необходимую помощь. Сотрудники организации оперативно приехали вместе с ветеринарами. Они осмотрели маленьких хищников. К счастью, их здоровью ничто не угрожает. Теперь малышей доставят в зоопарк — там они пройдут необходимую вакцинацию и пробудут еще некоторое время, пока решается вопрос с их постоянным размещением", — рассказала Радионова.

Она добавила, что Росприроднадзор поможет зоопарку с обеспечением новых подопечных всем необходимым.
Тигрята, которых пытались незаконно вывезти в Казахстан - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Трехмесячных тигрят и львят из Чечни не дали вывезти в зоопарк в Казахстане
7 июля, 18:33
 
Хорошие новостиОбществоАстраханьКазахстанСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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