https://ria.ru/20230709/zelenskiy-1883091350.html

Кандидат в президенты США одним словом унизил Зеленского

Кандидат в президенты США одним словом унизил Зеленского - РИА Новости, 09.07.2023

Кандидат в президенты США одним словом унизил Зеленского

Кандидат на пост главы Белого дома Вивек Рамасвами резко отозвался в Twitter о президенте Украины Владимире Зеленском, назвав его крысоловом и обвинив в том,... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T12:50

2023-07-09T12:50

2023-07-09T15:22

в мире

украина

киев

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владимир зеленский

вивек рамасвами

джо байден

twitter

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Кандидат на пост главы Белого дома Вивек Рамасвами резко отозвался в Twitter о президенте Украины Владимире Зеленском, назвав его крысоловом и обвинив в том, что он ставит мир под угрозу ядерной войны."Прекратите ставить нас на грань ядерной войны. <…> Если я стану президентом, то не потерплю издевательств со стороны антидемократического комика, ставшего лидером государства. Для меня действительно загадка, каким образом Запад каждый день ест из рук этого крысолова", — написал Рамасвами.Он добавил, что нынешний президент Джо Байден должен категорически отказать Украине во вступлении в НАТО.Украинские власти настаивают на вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В Киеве не раз заявляли, что их не устроит никакое другое решение саммита в Вильнюсе, кроме приглашения в альянс. Тем не менее среди членов альянса нет консенсуса по поводу присоединения Украины к НАТО "в разгар войны", поскольку это будет означать для каждого из них вступление в конфликт с Россией.

https://ria.ru/20230709/nato-1883030465.html

украина

киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, вивек рамасвами, джо байден, twitter, нато