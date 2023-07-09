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Кандидат в президенты США одним словом унизил Зеленского - РИА Новости, 09.07.2023
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12:50 09.07.2023 (обновлено: 15:22 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/zelenskiy-1883091350.html
Кандидат в президенты США одним словом унизил Зеленского
Кандидат в президенты США одним словом унизил Зеленского - РИА Новости, 09.07.2023
Кандидат в президенты США одним словом унизил Зеленского
Кандидат на пост главы Белого дома Вивек Рамасвами резко отозвался в Twitter о президенте Украины Владимире Зеленском, назвав его крысоловом и обвинив в том,... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T12:50
2023-07-09T15:22
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
вивек рамасвами
джо байден
twitter
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Кандидат на пост главы Белого дома Вивек Рамасвами резко отозвался в Twitter о президенте Украины Владимире Зеленском, назвав его крысоловом и обвинив в том, что он ставит мир под угрозу ядерной войны."Прекратите ставить нас на грань ядерной войны. &lt;…&gt; Если я стану президентом, то не потерплю издевательств со стороны антидемократического комика, ставшего лидером государства. Для меня действительно загадка, каким образом Запад каждый день ест из рук этого крысолова", — написал Рамасвами.Он добавил, что нынешний президент Джо Байден должен категорически отказать Украине во вступлении в НАТО.Украинские власти настаивают на вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В Киеве не раз заявляли, что их не устроит никакое другое решение саммита в Вильнюсе, кроме приглашения в альянс. Тем не менее среди членов альянса нет консенсуса по поводу присоединения Украины к НАТО "в разгар войны", поскольку это будет означать для каждого из них вступление в конфликт с Россией.
https://ria.ru/20230709/nato-1883030465.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, вивек рамасвами, джо байден, twitter, нато
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Вивек Рамасвами, Джо Байден, Twitter, НАТО
Кандидат в президенты США одним словом унизил Зеленского

Кандидат в президенты США Рамасвами назвал главу Украины Зеленского крысоловом

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США Вивек Рамасвами
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Кандидат на пост главы Белого дома Вивек Рамасвами резко отозвался в Twitter о президенте Украины Владимире Зеленском, назвав его крысоловом и обвинив в том, что он ставит мир под угрозу ядерной войны.
"Прекратите ставить нас на грань ядерной войны. <…> Если я стану президентом, то не потерплю издевательств со стороны антидемократического комика, ставшего лидером государства. Для меня действительно загадка, каким образом Запад каждый день ест из рук этого крысолова", — написал Рамасвами.
Он добавил, что нынешний президент Джо Байден должен категорически отказать Украине во вступлении в НАТО.
Украинские власти настаивают на вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В Киеве не раз заявляли, что их не устроит никакое другое решение саммита в Вильнюсе, кроме приглашения в альянс. Тем не менее среди членов альянса нет консенсуса по поводу присоединения Украины к НАТО "в разгар войны", поскольку это будет означать для каждого из них вступление в конфликт с Россией.
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В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийВивек РамасвамиДжо БайденTwitterНАТО
 
 
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