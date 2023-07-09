https://ria.ru/20230709/vybory-1883135029.html
На выборах в Узбекистане не выявили нарушений, заявил сенатор
На выборах в Узбекистане не выявили нарушений, заявил сенатор - РИА Новости, 09.07.2023
На выборах в Узбекистане не выявили нарушений, заявил сенатор
Российские сенаторы не выявили нарушений на выборах президента Узбекистана, способных повлиять на итоги голосования, все прошло с соблюдением международных... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T18:47
2023-07-09T18:47
2023-07-09T18:47
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Российские сенаторы не выявили нарушений на выборах президента Узбекистана, способных повлиять на итоги голосования, все прошло с соблюдением международных стандартов, заявил РИА Новости по телефону из Ташкента глава комитета Совфеда по регламенту, член миссии наблюдателей Вячеслав Тимченко. "Выборы прошли успешно, завершился день голосования. Мы побывали на многих участках, везде была высокая активность избирателей – к часу дня проголосовало уже почти 50%", - сказал Тимченко. По его словам, сенаторы "не выявили нарушений на выборах президента Узбекистана, способных повлиять на итоги голосования, все прошло с соблюдением международных стандартов, правил". По словам законодателя, отсутствие нарушений в ходе голосования отмечали как члены избиркомов, так и наблюдатели от всех партий. Все пять официально зарегистрированных партий в Узбекистане получили возможность участвовать в выборах. Регистрацию в ЦИК прошли лидеры Экологической и Народно-демократической (НДПУ) партий - Абдушукур Хамзаев и Улугбек Иноятов. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") выдвинула первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову, либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) зарегистрировала Мирзиеева, он является главным претендентом на победу. Национально-демократическая "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) поддержала УзЛиДеП и также утвердила кандидатуру Мирзиеева, но не подала в ЦИК документы на регистрацию кандидата и в агитационной кампании не участвовала.
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в мире, узбекистан, ташкент, вячеслав тимченко, совет федерации рф
В мире, Узбекистан, Ташкент, Вячеслав Тимченко, Совет Федерации РФ
На выборах в Узбекистане не выявили нарушений, заявил сенатор
Сенатор Тимченко: на выборах в Узбекистане не выявили нарушений, способных изменить итоги
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Российские сенаторы не выявили нарушений на выборах президента Узбекистана, способных повлиять на итоги голосования, все прошло с соблюдением международных стандартов, заявил РИА Новости по телефону из Ташкента глава комитета Совфеда по регламенту, член миссии наблюдателей Вячеслав Тимченко.
"Выборы прошли успешно, завершился день голосования. Мы побывали на многих участках, везде была высокая активность избирателей – к часу дня проголосовало уже почти 50%", - сказал Тимченко.
По его словам, сенаторы "не выявили нарушений на выборах президента Узбекистана, способных повлиять на итоги голосования, все прошло с соблюдением международных стандартов, правил".
По словам законодателя, отсутствие нарушений в ходе голосования отмечали как члены избиркомов, так и наблюдатели от всех партий.
Все пять официально зарегистрированных партий в Узбекистане получили возможность участвовать в выборах. Регистрацию в ЦИК прошли лидеры Экологической и Народно-демократической (НДПУ) партий - Абдушукур Хамзаев и Улугбек Иноятов. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") выдвинула первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову, либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) зарегистрировала Мирзиеева, он является главным претендентом на победу. Национально-демократическая "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) поддержала УзЛиДеП и также утвердила кандидатуру Мирзиеева, но не подала в ЦИК документы на регистрацию кандидата и в агитационной кампании не участвовала.
Процедура выборов президента Узбекистана