https://ria.ru/20230709/vybory-1883130675.html

В Узбекистане закрылись участки для голосования на выборах президента

В Узбекистане закрылись участки для голосования на выборах президента - РИА Новости, 09.07.2023

В Узбекистане закрылись участки для голосования на выборах президента

Участки для голосования на досрочных выборах президента закрылись в Узбекистане в 20.00 (18.00 мск), начался подсчет голосов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T18:14

2023-07-09T18:14

2023-07-09T18:56

в мире

узбекистан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 9 июл — РИА Новости. Участки для голосования на досрочных выборах президента закрылись в Узбекистане в 20.00 (18.00 мск), начался подсчет голосов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦИК республики. Досрочные президентские выборы прошли в воскресенье в Узбекистане. Это первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий глава государства 65-летний Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост. Участки для голосования открылись в стране в 8.00 (6.00 мск). По состоянию на 17.00 (15.00 мск) проголосовали 69,85% избирателей, или 13,46 миллиона человек. Выборы были признаны состоявшимися уже к 11.00 (9.00 мск), поскольку явка превысила необходимый 33-процентный порог – 33,54%, или 6,4 миллиона. "Участки закрыты. Голосование в Узбекистане закончено, члены комиссий ведут подсчет голосов. Серьезных нарушений на данный момент не зафиксировано", ─ сказал представитель ЦИК. По его словам, первые данные по итоговой явке и предварительные данные результатов выборов огласят 10 июля. Все пять официально зарегистрированных партий в Узбекистане получили возможность участвовать в выборах. Регистрацию в ЦИК прошли лидеры Экологической и Народно-демократической (НДПУ) партий - Абдушукур Хамзаев и Улугбек Иноятов. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") выдвинула первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову, либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) зарегистрировала Мирзиеева, он является главным претендентом на победу. Национально-демократическая "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) поддержала УзЛиДеП и также утвердила кандидатуру Мирзиеева, но не подала в ЦИК документы на регистрацию кандидата и в агитационной кампании не участвовала.

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в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев