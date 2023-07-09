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На голосовании в посольстве Узбекистана в Москве образовалась очередь - РИА Новости, 09.07.2023
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09:58 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/vybory-1883050779.html
На голосовании в посольстве Узбекистана в Москве образовалась очередь
На голосовании в посольстве Узбекистана в Москве образовалась очередь - РИА Новости, 09.07.2023
На голосовании в посольстве Узбекистана в Москве образовалась очередь
Граждане Узбекистана, проживающие в Москве, голосуют на избирательном участке в посольстве республики, у диппредставительства иногда появляются очереди,... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T09:58
2023-07-09T09:58
в мире
узбекистан
шавкат мирзиеев
москва
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Граждане Узбекистана, проживающие в Москве, голосуют на избирательном участке в посольстве республики, у диппредставительства иногда появляются очереди, обстановка стабильная, передает корреспондент РИА Новости. Досрочные президентские выборы проходят в воскресенье в Узбекистане. Это первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий глава государства 65-летний Шавкат Мирзиёев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост. Все пять официально зарегистрированных партий в Узбекистане получили возможность участвовать в выборах. Регистрацию в ЦИК прошли лидеры Экологической и Народно-демократической (НДПУ) партий - Абдушукур Хамзаев и Улугбек Иноятов. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") выдвинула первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову. Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) зарегистрировала действующего главу государства Шавката Мирзиёева, он является главным претендентом на победу. Национально-демократическая партия "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) поддержала УзЛиДеП и также утвердила кандидатуру Мирзиёева, но не подала в ЦИК документы на регистрацию кандидата и в агитационной кампании не участвовала.
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в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев, москва
В мире, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Москва
На голосовании в посольстве Узбекистана в Москве образовалась очередь

Граждане Узбекистана голосуют на участке в посольстве в Москве, есть небольшие очереди

© Sputnik / Владимир Алексеев | Перейти в медиабанкПосольство Узбекистана в Москве
Посольство Узбекистана в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
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Посольство Узбекистана в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Граждане Узбекистана, проживающие в Москве, голосуют на избирательном участке в посольстве республики, у диппредставительства иногда появляются очереди, обстановка стабильная, передает корреспондент РИА Новости.
Досрочные президентские выборы проходят в воскресенье в Узбекистане. Это первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий глава государства 65-летний Шавкат Мирзиёев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.
Все пять официально зарегистрированных партий в Узбекистане получили возможность участвовать в выборах. Регистрацию в ЦИК прошли лидеры Экологической и Народно-демократической (НДПУ) партий - Абдушукур Хамзаев и Улугбек Иноятов. Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") выдвинула первого зампреда Верховного суда Робахон Махмудову. Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) зарегистрировала действующего главу государства Шавката Мирзиёева, он является главным претендентом на победу. Национально-демократическая партия "Миллий тикланиш" (Национальное возрождение) поддержала УзЛиДеП и также утвердила кандидатуру Мирзиёева, но не подала в ЦИК документы на регистрацию кандидата и в агитационной кампании не участвовала.
 
В миреУзбекистанШавкат МирзиеевМосква
 
 
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