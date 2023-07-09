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В Сети призвали посадить фон дер Ляйен в тюрьму после слов об Украине - РИА Новости, 09.07.2023
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05:19 09.07.2023 (обновлено: 05:26 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/tyurma-1883036164.html
В Сети призвали посадить фон дер Ляйен в тюрьму после слов об Украине
В Сети призвали посадить фон дер Ляйен в тюрьму после слов об Украине - РИА Новости, 09.07.2023
В Сети призвали посадить фон дер Ляйен в тюрьму после слов об Украине
Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о продолжении длительной поддержки Украины. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T05:19
2023-07-09T05:26
в мире
украина
киев
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о продолжении длительной поддержки Украины."Твое место в тюрьме", — прокомментировала realHeleneGarly."Отлично. ЕС падет вместе с Украиной. Это будет облегчением для всех народов Европы", — отметил Society Is a Team Effort."Зачем? Украина даже не часть ЕС", — удивился Publication-X."Конечно. Отмывание денег во всей красе", — сыронизировал Johnny."Пропагандистский разжигатель войны", — написал Blair Fraser.Ранее фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз готов обеспечивать надежную и регулярную финансовую поддержку Украины на годы вперед, в связи с чем в ЕС пересмотрели бюджет организации.
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в мире, украина, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
В Сети призвали посадить фон дер Ляйен в тюрьму после слов об Украине

Пользователи Twitter призвали посадить главу ЕК фон дер Ляйен в тюрьму за поддержку Киева

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о продолжении длительной поддержки Украины.
«
"Твое место в тюрьме", — прокомментировала realHeleneGarly.
"Отлично. ЕС падет вместе с Украиной. Это будет облегчением для всех народов Европы", — отметил Society Is a Team Effort.
"Зачем? Украина даже не часть ЕС", — удивился Publication-X.
"Конечно. Отмывание денег во всей красе", — сыронизировал Johnny.
"Пропагандистский разжигатель войны", — написал Blair Fraser.
Ранее фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз готов обеспечивать надежную и регулярную финансовую поддержку Украины на годы вперед, в связи с чем в ЕС пересмотрели бюджет организации.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
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