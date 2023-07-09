https://ria.ru/20230709/tyurma-1883036164.html

В Сети призвали посадить фон дер Ляйен в тюрьму после слов об Украине

В Сети призвали посадить фон дер Ляйен в тюрьму после слов об Украине - РИА Новости, 09.07.2023

В Сети призвали посадить фон дер Ляйен в тюрьму после слов об Украине

Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о продолжении длительной поддержки Украины. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T05:19

2023-07-09T05:19

2023-07-09T05:26

в мире

украина

киев

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали заявление главы еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о продолжении длительной поддержки Украины."Твое место в тюрьме", — прокомментировала realHeleneGarly."Отлично. ЕС падет вместе с Украиной. Это будет облегчением для всех народов Европы", — отметил Society Is a Team Effort."Зачем? Украина даже не часть ЕС", — удивился Publication-X."Конечно. Отмывание денег во всей красе", — сыронизировал Johnny."Пропагандистский разжигатель войны", — написал Blair Fraser.Ранее фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз готов обеспечивать надежную и регулярную финансовую поддержку Украины на годы вперед, в связи с чем в ЕС пересмотрели бюджет организации.

https://ria.ru/20230703/rossiya-1881964280.html

украина

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в мире, украина, киев, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия