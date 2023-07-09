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Сын Трампа испугался развития украинского конфликта - РИА Новости, 09.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:27 09.07.2023 (обновлено: 07:36 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/tramp-1883040382.html
Сын Трампа испугался развития украинского конфликта
Сын Трампа испугался развития украинского конфликта - РИА Новости, 09.07.2023
Сын Трампа испугался развития украинского конфликта
Дональд Трамп-младший обрушился с критикой в Twitter на сенатора Линдси Грэма из-за его высказываний о членстве Украины в НАТО. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T07:27
2023-07-09T07:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
линдси грэм
дональд трамп-младший
марджори тейлор грин
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Дональд Трамп-младший обрушился с критикой в Twitter на сенатора Линдси Грэма из-за его высказываний о членстве Украины в НАТО.Ранее Грэм сообщил в своем микроблоге, что намерен сотрудничать с обеими партиями конгресса, чтобы принять резолюцию с призывом принять Украину в НАТО."Итак, ваш план состоит в том, чтобы принять Украину в НАТО, чтобы мы могли перейти от ведения войны через посредников к прямой войне с Россией, отправляя американских детей умирать на другой конец света ради ... чего именно???", — написал Трамп-младший.Накануне член Палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин также раскритиковала инициативу Грэма, назвав ее "безумием" и попыткой начать третью мировую войну.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее указывал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230709/prodlenie-1883030337.html
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в мире, украина, россия, москва, линдси грэм, дональд трамп-младший, марджори тейлор грин, нато, twitter, конгресс сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Линдси Грэм, Дональд Трамп-младший, Марджори Тейлор Грин, НАТО, Twitter, Конгресс США
Сын Трампа испугался развития украинского конфликта

Трамп-младший раскритиковал сенатора Линдси Грэма из-за позиции по Украине

© AP Photo / Mark HumphreyДональд Трамп-младший
Дональд Трамп-младший - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Mark Humphrey
Дональд Трамп-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Дональд Трамп-младший обрушился с критикой в Twitter на сенатора Линдси Грэма из-за его высказываний о членстве Украины в НАТО.
Ранее Грэм сообщил в своем микроблоге, что намерен сотрудничать с обеими партиями конгресса, чтобы принять резолюцию с призывом принять Украину в НАТО.
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"Итак, ваш план состоит в том, чтобы принять Украину в НАТО, чтобы мы могли перейти от ведения войны через посредников к прямой войне с Россией, отправляя американских детей умирать на другой конец света ради ... чего именно???", — написал Трамп-младший.
Накануне член Палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин также раскритиковала инициативу Грэма, назвав ее "безумием" и попыткой начать третью мировую войну.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее указывал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваЛиндси ГрэмДональд Трамп-младшийМарджори Тейлор ГринНАТОTwitterКонгресс США
 
 
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