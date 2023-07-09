https://ria.ru/20230709/tramp-1883040382.html
Сын Трампа испугался развития украинского конфликта
Сын Трампа испугался развития украинского конфликта - РИА Новости, 09.07.2023
Сын Трампа испугался развития украинского конфликта
Дональд Трамп-младший обрушился с критикой в Twitter на сенатора Линдси Грэма из-за его высказываний о членстве Украины в НАТО. РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T07:27
2023-07-09T07:27
2023-07-09T07:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
линдси грэм
дональд трамп-младший
марджори тейлор грин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593136356_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb59a9ed49a2b00797bf9b0d6e7edd1d.jpg
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Дональд Трамп-младший обрушился с критикой в Twitter на сенатора Линдси Грэма из-за его высказываний о членстве Украины в НАТО.Ранее Грэм сообщил в своем микроблоге, что намерен сотрудничать с обеими партиями конгресса, чтобы принять резолюцию с призывом принять Украину в НАТО."Итак, ваш план состоит в том, чтобы принять Украину в НАТО, чтобы мы могли перейти от ведения войны через посредников к прямой войне с Россией, отправляя американских детей умирать на другой конец света ради ... чего именно???", — написал Трамп-младший.Накануне член Палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин также раскритиковала инициативу Грэма, назвав ее "безумием" и попыткой начать третью мировую войну.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее указывал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230709/prodlenie-1883030337.html
https://ria.ru/20230708/nato-1883026335.html
украина
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593136356_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2eda4564e36721e89dd83edcfc2544da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, москва, линдси грэм, дональд трамп-младший, марджори тейлор грин, нато, twitter, конгресс сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Линдси Грэм, Дональд Трамп-младший, Марджори Тейлор Грин, НАТО, Twitter, Конгресс США
Сын Трампа испугался развития украинского конфликта
Трамп-младший раскритиковал сенатора Линдси Грэма из-за позиции по Украине