https://ria.ru/20230709/tramp-1883040382.html

Сын Трампа испугался развития украинского конфликта

Сын Трампа испугался развития украинского конфликта - РИА Новости, 09.07.2023

Сын Трампа испугался развития украинского конфликта

Дональд Трамп-младший обрушился с критикой в Twitter на сенатора Линдси Грэма из-за его высказываний о членстве Украины в НАТО. РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T07:27

2023-07-09T07:27

2023-07-09T07:36

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Дональд Трамп-младший обрушился с критикой в Twitter на сенатора Линдси Грэма из-за его высказываний о членстве Украины в НАТО.Ранее Грэм сообщил в своем микроблоге, что намерен сотрудничать с обеими партиями конгресса, чтобы принять резолюцию с призывом принять Украину в НАТО."Итак, ваш план состоит в том, чтобы принять Украину в НАТО, чтобы мы могли перейти от ведения войны через посредников к прямой войне с Россией, отправляя американских детей умирать на другой конец света ради ... чего именно???", — написал Трамп-младший.Накануне член Палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин также раскритиковала инициативу Грэма, назвав ее "безумием" и попыткой начать третью мировую войну.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее указывал, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на нее. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230709/prodlenie-1883030337.html

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