https://ria.ru/20230709/telo-1883111192.html

В квартире в Ленинградской области нашли тело 28-летнего мужчины

В квартире в Ленинградской области нашли тело 28-летнего мужчины - РИА Новости, 09.07.2023

В квартире в Ленинградской области нашли тело 28-летнего мужчины

В квартире одного из домов Кудрово обнаружено тело 28-летнего мужчины с многочисленными колото-резанными ранами, сообщает пресс-служба СУСК по Ленобласти, в... РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T15:15

2023-07-09T15:15

2023-07-09T15:15

происшествия

ленинградская область

россия

всеволожский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости. В квартире одного из домов Кудрово обнаружено тело 28-летнего мужчины с многочисленными колото-резанными ранами, сообщает пресс-служба СУСК по Ленобласти, в убийстве подозревается бывший сожитель девушки, проживающей в этой квартире. "Девятого июля 2023 года в квартире в г. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области, обнаружено тело мужчины 1995 г.р. с множественными колото-резаными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. В совершении преступления подозревается мужчина 1995 года рождения, который около 5 утра 9 июля 2023 года ворвался в квартиру к своей бывшей сожительнице, избил ее и нанес потерпевшему множественные удары ножом, от которых тот скончался на месте происшествия. После совершения преступления подозреваемый скрылся. По данным телеграм-канала SHOT, подозреваемый в убийстве работает стажером оперуполномоченного группы уголовного розыска. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на данный момент не обладает.

https://ria.ru/20230708/podozrevaemyy-1883025606.html

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происшествия, ленинградская область, россия, всеволожский район