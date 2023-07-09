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В квартире в Ленинградской области нашли тело 28-летнего мужчины - РИА Новости, 09.07.2023
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15:15 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/telo-1883111192.html
В квартире в Ленинградской области нашли тело 28-летнего мужчины
В квартире в Ленинградской области нашли тело 28-летнего мужчины - РИА Новости, 09.07.2023
В квартире в Ленинградской области нашли тело 28-летнего мужчины
В квартире одного из домов Кудрово обнаружено тело 28-летнего мужчины с многочисленными колото-резанными ранами, сообщает пресс-служба СУСК по Ленобласти, в... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T15:15
2023-07-09T15:15
происшествия
ленинградская область
россия
всеволожский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости. В квартире одного из домов Кудрово обнаружено тело 28-летнего мужчины с многочисленными колото-резанными ранами, сообщает пресс-служба СУСК по Ленобласти, в убийстве подозревается бывший сожитель девушки, проживающей в этой квартире. "Девятого июля 2023 года в квартире в г. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области, обнаружено тело мужчины 1995 г.р. с множественными колото-резаными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении. В совершении преступления подозревается мужчина 1995 года рождения, который около 5 утра 9 июля 2023 года ворвался в квартиру к своей бывшей сожительнице, избил ее и нанес потерпевшему множественные удары ножом, от которых тот скончался на месте происшествия. После совершения преступления подозреваемый скрылся. По данным телеграм-канала SHOT, подозреваемый в убийстве работает стажером оперуполномоченного группы уголовного розыска. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на данный момент не обладает.
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ленинградская область
россия
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происшествия, ленинградская область, россия, всеволожский район
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Всеволожский район
В квартире в Ленинградской области нашли тело 28-летнего мужчины

В квартире в Ленинградской области нашли тело 28-летнего мужчины с колото-резанными ранами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июл - РИА Новости. В квартире одного из домов Кудрово обнаружено тело 28-летнего мужчины с многочисленными колото-резанными ранами, сообщает пресс-служба СУСК по Ленобласти, в убийстве подозревается бывший сожитель девушки, проживающей в этой квартире.
"Девятого июля 2023 года в квартире в г. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области, обнаружено тело мужчины 1995 г.р. с множественными колото-резаными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.
В совершении преступления подозревается мужчина 1995 года рождения, который около 5 утра 9 июля 2023 года ворвался в квартиру к своей бывшей сожительнице, избил ее и нанес потерпевшему множественные удары ножом, от которых тот скончался на месте происшествия. После совершения преступления подозреваемый скрылся.
По данным телеграм-канала SHOT, подозреваемый в убийстве работает стажером оперуполномоченного группы уголовного розыска. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости на данный момент не обладает.
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ПроисшествияЛенинградская областьРоссияВсеволожский район
 
 
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