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Возвращение "азовцев"* не поменяет обстановку на фронте, заявили в ДНР - РИА Новости, 09.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:52 09.07.2023 (обновлено: 19:56 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/spetsoperatsiya-1883142933.html
Возвращение "азовцев"* не поменяет обстановку на фронте, заявили в ДНР
Возвращение "азовцев"* не поменяет обстановку на фронте, заявили в ДНР - РИА Новости, 09.07.2023
Возвращение "азовцев"* не поменяет обстановку на фронте, заявили в ДНР
Возвращение на Украину командиров "Азова"*, взятых в плен при освобождении Мариуполя, будет иметь лишь медийный эффект и не сможет оказать существенного влияния РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T19:52
2023-07-09T19:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
турция
киев
владимир зеленский
ян гагин
реджеп тайип эрдоган
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Возвращение на Украину командиров "Азова"*, взятых в плен при освобождении Мариуполя, будет иметь лишь медийный эффект и не сможет оказать существенного влияния на фронте, об этом РИА Новости рассказал советник врио Главы ДНР Ян Гагин. "Эти люди уже показали, как они умеют воевать - воевать они умеют плохо. Поэтому переданные Зеленскому несколько человек, которых меньше отделения по численности, не смогут усилить всерьез ВСУ в их наступлении. Усиления никакого не будет, Украина получит несколько картинок якобы героев, которые показали свою несостоятельность, как командиры и как военнослужащие при обороне "Азовстали", - заявил Гагин. В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. По словами пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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в мире, украина, турция, киев, владимир зеленский, ян гагин, реджеп тайип эрдоган, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Турция, Киев, Владимир Зеленский, Ян Гагин, Реджеп Тайип Эрдоган, Вооруженные силы Украины
Возвращение "азовцев"* не поменяет обстановку на фронте, заявили в ДНР

Советник Пушилина Гагин: возврат главарей "Азова" не поменяет ситуацию на фронте

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Возвращение на Украину командиров "Азова"*, взятых в плен при освобождении Мариуполя, будет иметь лишь медийный эффект и не сможет оказать существенного влияния на фронте, об этом РИА Новости рассказал советник врио Главы ДНР Ян Гагин.
"Эти люди уже показали, как они умеют воевать - воевать они умеют плохо. Поэтому переданные Зеленскому несколько человек, которых меньше отделения по численности, не смогут усилить всерьез ВСУ в их наступлении. Усиления никакого не будет, Украина получит несколько картинок якобы героев, которые показали свою несостоятельность, как командиры и как военнослужащие при обороне "Азовстали", - заявил Гагин.
В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.
По словами пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины.
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* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаТурцияКиевВладимир ЗеленскийЯн ГагинРеджеп Тайип ЭрдоганВооруженные силы Украины
 
 
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