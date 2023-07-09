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В ЛНР доставили первую партию сельхозтехники для сбора урожая - РИА Новости, 09.07.2023
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15:26 09.07.2023 (обновлено: 15:29 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/selkhoztekhnika-1883112475.html
В ЛНР доставили первую партию сельхозтехники для сбора урожая
В ЛНР доставили первую партию сельхозтехники для сбора урожая - РИА Новости, 09.07.2023
В ЛНР доставили первую партию сельхозтехники для сбора урожая
В ЛНР доставлена первая партия из планируемых к поставке в этом году 150 единиц сельхозтехники, она приобретена в лизинг на льготных условиях и поможет вовремя... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T15:26
2023-07-09T15:29
экономика
луганская народная республика
леонид пасечник
росагролизинг
россия
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. В ЛНР доставлена первая партия из планируемых к поставке в этом году 150 единиц сельхозтехники, она приобретена в лизинг на льготных условиях и поможет вовремя завершить уборочную кампанию зерновых, сообщил в своем Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник. "Первые 26 зерноуборочных комбайнов, 10 тракторов и 68 единиц специализированной сельскохозяйственной техники, приобретенной на льготных условиях в лизинг, уже направлены аграриям Краснодонского, Новоайдарского, Антрацитовского и Свердловского районов" - отметил Пасечник. По его словам, доставку техники осуществила компания "Росагролизинг", в планах на 2023 год поставки в ЛНР свыше 150 агромашин. Как указал Пасечник, техника позволит завершить уборочную кампанию и обеспечить республику зерном, часть продукции пойдет на экспорт. "Приобретенная техника станет незаменимым подспорьем в полях и позволит завершить уборочную вовремя. Это значит, что у республики будет зерно, а соответственно – местная продукция по доступным ценам и доходы от экспорта" - заявил Пасечник. В правительстве ЛНР добавили, что "Росагролизинг" в 2023 году поставит в республику новую сельхозтехнику на сумму более 800 миллионов рублей. Согласно сообщению правительства в официальном телеграм-канале, техника произведена в России и Белоруссии.
https://ria.ru/20230518/urozhay-1872631563.html
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экономика, луганская народная республика, леонид пасечник, росагролизинг, россия
Экономика, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Росагролизинг, Россия
В ЛНР доставили первую партию сельхозтехники для сбора урожая

Врио главы ЛНР Пасечник сообщил о поставке первой партии сельхозтехники для сбора урожая

© Фото : Леонид Пасечник/TelegramСпециализированная сельскохозяйственная техника для сбора рожая доставлена в ЛНР
Специализированная сельскохозяйственная техника для сбора рожая доставлена в ЛНР - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Специализированная сельскохозяйственная техника для сбора рожая доставлена в ЛНР
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ЛУГАНСК, 9 июл - РИА Новости. В ЛНР доставлена первая партия из планируемых к поставке в этом году 150 единиц сельхозтехники, она приобретена в лизинг на льготных условиях и поможет вовремя завершить уборочную кампанию зерновых, сообщил в своем Telegram-канале врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
«
"Первые 26 зерноуборочных комбайнов, 10 тракторов и 68 единиц специализированной сельскохозяйственной техники, приобретенной на льготных условиях в лизинг, уже направлены аграриям Краснодонского, Новоайдарского, Антрацитовского и Свердловского районов" - отметил Пасечник.
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По его словам, доставку техники осуществила компания "Росагролизинг", в планах на 2023 год поставки в ЛНР свыше 150 агромашин. Как указал Пасечник, техника позволит завершить уборочную кампанию и обеспечить республику зерном, часть продукции пойдет на экспорт.
«
"Приобретенная техника станет незаменимым подспорьем в полях и позволит завершить уборочную вовремя. Это значит, что у республики будет зерно, а соответственно – местная продукция по доступным ценам и доходы от экспорта" - заявил Пасечник.
В правительстве ЛНР добавили, что "Росагролизинг" в 2023 году поставит в республику новую сельхозтехнику на сумму более 800 миллионов рублей. Согласно сообщению правительства в официальном телеграм-канале, техника произведена в России и Белоруссии.
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ЭкономикаЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникРосагролизингРоссия
 
 
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