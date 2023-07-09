https://ria.ru/20230709/samolet-1883147147.html
Самолет Москва — Минводы совершил экстренную посадку в Волгограде
Самолет Москва — Минводы совершил экстренную посадку в Волгограде - РИА Новости, 09.07.2023
Самолет Москва — Минводы совершил экстренную посадку в Волгограде
Самолет, летевший из Москвы в Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за 6-летней девочки, которой стало плохого во время полета,... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T20:30
2023-07-09T20:30
2023-07-09T20:30
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ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за 6-летней девочки, которой стало плохого во время полета, сообщили РИА Новости в аэропорту Волгограда. "Девятого июля 2023 года рейс авиакомпании "Сибирь" 2169, следовавший по маршруту Москва (Домодедово) - Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 15.25 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Пассажир с рейса снят, передан специалистам медицинского учреждения города", - сообщили в аэропорту. По словам собеседника агентства, самолет вылетел в пункт назначения в 16.06. Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области, медицинская помощь потребовалась 6-летней девочке, ребенок доставлен в больницу № 8 Волгограда, угрозы жизни нет.
https://ria.ru/20230616/samolet-1878809736.html
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Самолет Москва — Минводы совершил экстренную посадку в Волгограде
Самолет Москва — Минводы совершил экстренную посадку в Волгограде из-за состояния ребенка