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Самолет Москва — Минводы совершил экстренную посадку в Волгограде - РИА Новости, 09.07.2023
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Туризм
 
20:30 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/samolet-1883147147.html
Самолет Москва — Минводы совершил экстренную посадку в Волгограде
Самолет Москва — Минводы совершил экстренную посадку в Волгограде - РИА Новости, 09.07.2023
Самолет Москва — Минводы совершил экстренную посадку в Волгограде
Самолет, летевший из Москвы в Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за 6-летней девочки, которой стало плохого во время полета,... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T20:30
2023-07-09T20:30
туризм
происшествия
волгоград
москва
минеральные воды
домодедово (аэропорт)
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ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за 6-летней девочки, которой стало плохого во время полета, сообщили РИА Новости в аэропорту Волгограда. "Девятого июля 2023 года рейс авиакомпании "Сибирь" 2169, следовавший по маршруту Москва (Домодедово) - Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 15.25 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Пассажир с рейса снят, передан специалистам медицинского учреждения города", - сообщили в аэропорту. По словам собеседника агентства, самолет вылетел в пункт назначения в 16.06. Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области, медицинская помощь потребовалась 6-летней девочке, ребенок доставлен в больницу № 8 Волгограда, угрозы жизни нет.
https://ria.ru/20230616/samolet-1878809736.html
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происшествия, волгоград, москва, минеральные воды, домодедово (аэропорт)
Туризм, Происшествия, Волгоград, Москва, Минеральные Воды, Домодедово (аэропорт)
Самолет Москва — Минводы совершил экстренную посадку в Волгограде

Самолет Москва — Минводы совершил экстренную посадку в Волгограде из-за состояния ребенка

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 9 июл - РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за 6-летней девочки, которой стало плохого во время полета, сообщили РИА Новости в аэропорту Волгограда.
"Девятого июля 2023 года рейс авиакомпании "Сибирь" 2169, следовавший по маршруту Москва (Домодедово) - Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 15.25 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Пассажир с рейса снят, передан специалистам медицинского учреждения города", - сообщили в аэропорту.
По словам собеседника агентства, самолет вылетел в пункт назначения в 16.06.
Как сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения Волгоградской области, медицинская помощь потребовалась 6-летней девочке, ребенок доставлен в больницу № 8 Волгограда, угрозы жизни нет.
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ТуризмПроисшествияВолгоградМоскваМинеральные ВодыДомодедово (аэропорт)
 
 
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