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Американский генерал: Украина на саммите НАТО не получит ожидаемых гарантий - РИА Новости, 09.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:59 09.07.2023 (обновлено: 23:00 09.07.2023)
https://ria.ru/20230709/sammit-1883157234.html
Американский генерал: Украина на саммите НАТО не получит ожидаемых гарантий
Американский генерал: Украина на саммите НАТО не получит ожидаемых гарантий - РИА Новости, 09.07.2023
Американский генерал: Украина на саммите НАТО не получит ожидаемых гарантий
Украина не получит на вильнюсском саммите НАТО гарантий безопасности, которые ей нужны, то есть членства в НАТО, заявил бывший командующий армии США в Европе... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T22:59
2023-07-09T23:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
джейк салливан
джо байден
нато
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ВАРШАВА, 9 июл - РИА Новости. Украина не получит на вильнюсском саммите НАТО гарантий безопасности, которые ей нужны, то есть членства в НАТО, заявил бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес в интервью порталу Interia. По его словам, Киеву нужен "конкретный, четкий путь" к членству в НАТО. "Правительство США предпримет шаги, чтобы избежать этого", - подчеркнул Ходжес. "Я не знаю почему, но они, кажется, не хотят предпринимать никаких действий, направленных на то, чтобы определить этот четкий путь для вступления Украины в НАТО", - сказал генерал. "США и несколько других стран попытаются смягчить разочарование Украины, предложив ей пакет вооружений, который включает ряд вещей, но прежде всего кассетные боеприпасы двойного назначения. Я также ожидаю предложения в области помощи, обучения, военных учений. Наконец, говорят и о "гарантиях безопасности", но никаких других гарантий безопасности для Украины, кроме членства в НАТО, нет", - отметил он. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230601/nato-1875654642.html
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в мире, украина, сша, киев, джейк салливан, джо байден, нато, йенс столтенберг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Джейк Салливан, Джо Байден, НАТО, Йенс Столтенберг
Американский генерал: Украина на саммите НАТО не получит ожидаемых гарантий

Генерал Ходжес: Украина на саммите НАТО не получит гарантий безопасности, которых ждет

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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ВАРШАВА, 9 июл - РИА Новости. Украина не получит на вильнюсском саммите НАТО гарантий безопасности, которые ей нужны, то есть членства в НАТО, заявил бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес в интервью порталу Interia.
По его словам, Киеву нужен "конкретный, четкий путь" к членству в НАТО.
"Правительство США предпримет шаги, чтобы избежать этого", - подчеркнул Ходжес.
"Я не знаю почему, но они, кажется, не хотят предпринимать никаких действий, направленных на то, чтобы определить этот четкий путь для вступления Украины в НАТО", - сказал генерал.
"США и несколько других стран попытаются смягчить разочарование Украины, предложив ей пакет вооружений, который включает ряд вещей, но прежде всего кассетные боеприпасы двойного назначения. Я также ожидаю предложения в области помощи, обучения, военных учений. Наконец, говорят и о "гарантиях безопасности", но никаких других гарантий безопасности для Украины, кроме членства в НАТО, нет", - отметил он.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевДжейк СалливанДжо БайденНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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