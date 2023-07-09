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"Трещит по швам". В Китае раскрыли неприятную правду о будущем НАТО
"Трещит по швам". В Китае раскрыли неприятную правду о будущем НАТО - РИА Новости, 09.07.2023
"Трещит по швам". В Китае раскрыли неприятную правду о будущем НАТО
Продление срока генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга еще на один год свидетельствует о расколе внутри альянса и усилении влияния США на союзников,... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T00:45
2023-07-09T00:45
2023-07-09T00:45
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Продление срока генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга еще на один год свидетельствует о расколе внутри альянса и усилении влияния США на союзников, пишет Global Times."На фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной блокировка других кандидатов и переизбрание Столтенберга показывают плохо скрываемые разногласия внутри НАТО и ужесточающийся контроль США", — говорится в материале.Профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Фуданьского университета Шэнь И пояснил изданию, что Белый дом — хозяин, а не лидер Североатлантического альянса, поэтому ему нужен тот, кто продолжит придерживаться проамериканской позиции и продвигать ее среди остальных стран-членов. На это место, подчеркнул Шэнь, Штатам идеально подходит действующий генсек.Страны — члены НАТО 4 июля продлили полномочия Столтенберга на посту главы альянса еще на год до 1 октября 2024 года. Ранее сам он заявлял, что не хочет после 30 сентября 2023 года не хочет продолжать занимать эту должность.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, сша, китай, россия, йенс столтенберг, нато
В мире, США, Китай, Россия, Йенс Столтенберг, НАТО
"Трещит по швам". В Китае раскрыли неприятную правду о будущем НАТО
GT: продление срока Столтенберга указывает на раскол в НАТО и усиление контроля США