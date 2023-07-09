https://ria.ru/20230709/peregovory-1883147906.html

Эрдоган обсудил с Байденом членство Украины и Швеции в НАТО

Эрдоган обсудил с Байденом членство Украины и Швеции в НАТО - РИА Новости, 09.07.2023

Эрдоган обсудил с Байденом членство Украины и Швеции в НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом, стороны обсудили ситуацию с членством Украины и Швеции в НАТО, и РИА Новости, 09.07.2023

2023-07-09T20:41

2023-07-09T20:41

2023-07-09T20:54

в мире

украина

нато

f-16

швеция

специальная военная операция на украине

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом, стороны обсудили ситуацию с членством Украины и Швеции в НАТО, и вопрос поставок самолетов F-16, сообщила администрация турецкого лидера."В ходе переговоров обсуждались позиция Украины в НАТО, членство Швеции в НАТО, поставка самолетов F-16 и процесс полноправного членства Турции в Европейском Союзе (ЕС). Лидеры договорились встретиться лично в Вильнюсе (на саммите НАТО) и подробно обсудить двусторонние отношения Турции и США и региональные вопросы", - сообщила канцелярия.Президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров заявил, что "Швеция предприняла некоторые шаги в правильном направлении, внеся изменения в антитеррористическое законодательство, но тот факт, что сторонники запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (PПK/PYD/YPG) продолжают свободно проводить демонстрации, восхваляющие терроризм, делает предпринятые шаги бесполезными", - сообщила канцелярия.Президент Эрдоган также заявил, что "неверно связывать просьбу Турции о предоставлении F-16 с членством Швеции, и поблагодарил президента США Байдена за поддержку просьбы Турции о предоставлении F-16"."Заявив, что Турция принципиальна и честна в вопросе членства Турции в ЕС, президент Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает оживить процесс полноправного членства в ЕС и хочет, чтобы ведущие страны Европейского Союза и руководство ЕС дали четкий и сильный сигнал о поддержке членства Турции на Вильнюсском саммите", - уточнила канцелярия.

https://ria.ru/20230406/nato-1863316842.html

украина

швеция

турция

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в мире, украина, нато, f-16, швеция, турция, реджеп тайип эрдоган, джо байден, евросоюз